Знает ли ваш ребенок о правилах электробезопасности на улице и в быту? Чек-лист

Юга.ру совместно с компанией «Россети Кубань» подготовили список пунктов, которые нужно обсудить с ребенком, чтобы быть уверенным, что основные правила электробезопасности ему точно знакомы. Сохраните и распечатайте текст статьи или отправьте ссылку на этот материал в родительские чаты, где вы состоите. Лишним точно не будет.

Обучать правилам безопасности нужно одновременно с обучением речи, ходьбе и письму, но понимание и соблюдение детьми таких правил должно оставаться все же на совести родителей. Внимание: приведенные ниже вопросы и ответы рассчитаны на детей в возрасте от 7 до 16 лет. ДОМА

К электроприборам нельзя прикасаться мокрыми руками. Влага — проводник тока. Вытри руки, потом берись за электрочайник или включай и выключай свет в комнате. Важно: нет разницы, включен или выключен электроприбор. Иногда можно ошибиться, и такая ошибка может стоить здоровья и даже жизни. Телефон на зарядке? Не трогай его мокрыми руками. И уж тем более категорически нельзя ставить заряжаться смартфон в ванной или на кухне рядом с раковиной — в любом месте рядом с водой, куда он может упасть. Нет ничего глупее, чем брать в руки смартфон, лежа в ванной. Если перегорела лампочка, нужно дождаться взрослых и ничего не делать самостоятельно. Это небезопасно, сами этому еще успеете научиться. Закончил пользоваться электроприбором — выключи из розетки. Это не только безопасно, а еще и экономно. Но не прилагай усилий. Если ты хочешь выдернуть провод, а он не поддается — позови взрослых.

Сотрудники «Россети Кубань» выезжают в школы и проводят уроки по электробезопасности. Если ваши дети ходят в летнюю продленку, школьный летний лагерь или чем-то занимаются летом — например, спортом, музыкой или творчеством, — предложите руководству провести такой урок в классе или группе. Проведение урока совершенно бесплатно. Оставить заявку можно на официальном сайте «Россети Кубань».

Важно: обращение с электричеством дома и на улице — очень разные темы. Расскажите своим детям о том, что такое объекты электроэнергетики, что приближаться к ним и тем более играть рядом с ними или на территории нельзя. Это, например, подстанции, трансформаторные будки, электростанции, электрические щитки и счетчики, генераторы, распределительные станции, столбы и магистрали. Стоит также держаться подальше от проводов.

НА УЛИЦЕ

Видишь оголенный провод на земле — отойди медленно, не отрывая ступни от земли, гусиным шагом. Оголенный — значит, что он хотя бы чуть-чуть без прорезиненной или пластиковой одежки. Электричество может передаваться через землю, поэтому будь очень осторожен: не беги. Не отрывай ступни от земли. Представь, что это змея и ты не хочешь привлечь ее внимание. Не подходи к лежащему на земле проводу ближе, чем на 8 метров. Это как минимум в два раза больше, чем длина легкового автомобиля, и примерно равно длине автобуса. Лучше обойти стороной провода, трансформаторную будку или опору линии электропередачи. Находиться рядом с ними и заходить на территорию энергетических объектов опасно для жизни.

Хочешь сделать селфи? Отойди подальше от проводов, опор ЛЭП, подстанций и любых других энергообъектов. Особенно если используешь монопод («палку для селфи»). Длина моноподов порой достигает нескольких метров, и этого достаточно, чтобы получить электротравму, даже если не касаешься энергооборудования. Важно знать, что попасть под напряжение можно, не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним на недопустимое расстояние. В воздухе между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга, которая нанесет несовместимые с жизнью травмы.

Крыши небезопасны: там могут находиться оборванные или оголенные провода. Кроме того, на крышах устанавливают антенны, солнечные батареи, а иногда и другие приборы, подключенные к электрическому току. Даже одно случайное прикосновение к оголенному проводу или неправильно работающему прибору, отсутствие заземления могут стать смертельными. Опасно не только прикосновение, но и нахождение рядом: высоковольтное напряжение может убить человека, даже если он не дотронется до предметов под током. Особенно опасно это рядом с трансформаторными подстанциями, на железнодорожных вокзалах и крышах вагонов, на мостах над путями, рядом с опорами ЛЭП.

Обучение через игру — самое веселое и эффективное. Скачайте мобильные игры по энергобезопасности и пройдите их со своими детьми.

Выбираешь место для рыбалки или отдыха? Посмотри внимательно вокруг. Ловить рыбу в водоеме нельзя, если:

— неподалеку от берега стоит трансформаторная будка или столб с электрическими проводами;

— есть предупреждающий знак.

Все опасные объекты электроэнергетики маркированы специальным знаком: это желтый треугольник с черным зигзагом молнии. Не лови рыбу под проводами линий электропередачи и обязательно складывай удочку, если проходишь под ними. Повышенная влажность в районе водоема, мокрая леска или удочка создают опасность, даже если находиться рядом с проводами.

Перед тем как залезть на дерево, убедись, что его ветви не касаются электрических проводов. А заодно и в том, что они достаточно толстые, чтобы выдержать вес человека. Идете с друзьями запускать воздушного змея, радиоуправляемые самолеты или дронов? Отойдите как можно дальше от электрических проводов. Также рядом не должно быть антенн, радиовышек, опор линии электропередачи (ЛЭП), трансформаторных будок и подстанций. Даже если они кажутся заброшенными, туда может поступать ток. Самое лучшее, что может случиться, — сгорит то, чем ты управляешь. Возможны варианты гораздо хуже. На провода нельзя набрасывать ничего, включая веревки, змей, кроссовки, палки и другие предметы.