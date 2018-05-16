День Победы в КубГАУ. Как это было

Кубанский государственный аграрный университет отметил 73-ю годовщину Победы. Среди вузов края университет единственный подготовил обширную программу — торжественный марш 90 курсантов военного института КубГАУ, шествие «Бессмертного полка» (в этом году в акции приняли участие 2 тыс. студентов и преподавателей), праздничный концерт. Журналисты Юга.ру присутствовали на празднике и поговорили с его участниками. Студенты и преподаватели устроили тематическую выставку «Никто не забыт, ничто не забыто», на которой результатами своей работы поделились поисковые отряды. Здесь можно было увидеть предметы быта, орудия военных лет, посмотреть фотографии, награды, документы, рассказывающие о подвиге ветеранов. Были представлены исторические данные о тяжелых сражениях, противостоянии фашистским захватчикам и об освобожденных Советской армией территориях.

Борис Андреевич Бредихин ветеран Великой Отечественной войны, профессор, преподаватель, заведующий кафедрой теоретической механики и кафедрой высшей математики КубГАУ до 2016 года — В начале июля 1942 года, когда наши не удержали Ростов и немцы пошли на Сталинград, мы двинулись в эвакуацию — гнали скот из Староминского района в сторону Туапсе. Мне было лет 12 тогда. Числа десятого июля мы выдвинулись и шли день и ночь, из седла вылезали, только чтобы покормить скот. В крае мало колодцев с питьевой водой, поэтому мы практически не пили и питались в основном кормовыми арбузами. С немцами мы шли практически параллельно, пока они не повернули на Кавказ и не отрезали нас. Третьего или пятого августа они нас остановили за Темиргоевским районом — и пришлось поворачивать обратно. Примерно в это же время я был ранен в оба бедра осколками взорвавшейся мины.

Позже, в 14 лет, я работал сменным трактористом, потому что некому было работать. За это мне присвоили звание ветерана Отечественной войны. После школы я пошел в военное училище и 32 года прослужил в Советской армии. Я пилотировал истребители. Закончил Ейское училище и десять лет до поступления в инженерно-космическую академию летал по всей Балтике. Когда поступил в академию, сдуру слишком хорошо учился, и меня оставили преподавать. Я бы, конечно, хотел и дальше летать. Работал начальником кафедры проектирования ракетно-космических систем, мы готовили кадры для Байконура. В этой области математики чуть больше, чем в самой математике. С 18 до 50 лет, благодаря Советской армии, я получил все, что только может получить человек. Когда люди находят во мне что‑нибудь хорошее, я отношу это не к себе, а к той среде, в которой находился все эти 32 года. Я жил рядом со многими людьми, с которых хотелось списать себя. Дай бог, чтобы ваше поколение жило в такой среде.

Потом я уволился и 35 лет преподавал в аграрном университете, вплоть до 2016 года. 15 лет проработал профессором кафедры сопротивления материалов, пять лет заведовал кафедрой теоретической механики, десять лет — кафедрой высшей математики. Вот и вся моя одиссея. Конечно, у молодежи новая жизнь, новая мода и свои взгляды. Они, может, не гармонируют с нашими, прошлыми — это естественно. Но одно остается стабильным. Наша молодежь патриотична, свою Родину любит, и мы свято верим, что при необходимости ее защитит.

Пять преподавателей университета — ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза. Их память увековечена на аллее славы университета.

Кристина Самойлова 2 курс, факультет гидромелиорации, участница поискового отряда — В нашем университете 15 лет назад существовало поисковое движение, и в этом году мы его воссоздали. Занимаемся поиском наших студентов и преподавателей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 246 студентов и преподавателей ушли на фронт, из них 113 погибли, а судьбы остальных неизвестны. Мы ищем информацию об их судьбах. В последнее время этим стало проще заниматься — есть интернет, архивы, специализированные сайты (как «Память народа», «Подвиг народа»). Наше поколение выкладывает все в интернет, и мы можем найти, например, информацию, которую опубликовали внуки или правнуки тех преподавателей и студентов. Мы узнали истории 34 человек. Подробно изучили, узнали места захоронения на Славянском кладбище и съездили туда, но за несколько часов поисков нашли только одну могилу — это трудная работа. Пока что в основном мы изучаем архивы, но планируем расширить свою деятельность и, например, связываться с родственниками.

В честь годовщины Победы каждый студент и сотрудник вуза мог принять участие в ежегодной акции «Письма солдатские — ответ поколений», написав ответы на письма с фронта и выразив признательность ветеранам.

Моя прабабушка Мария Лапаева была ребенком войны, и в нашей семье сохранилось платье, которое она носила в юности, в военное время, и в котором она познакомилась с дедом. В университете проходит много военно-патриотических мероприятий, и я всегда в них участвую в платье прабабушки. Моя семья гордится тем, что прабабушка пережила такие тяжелые времена. Может быть, со временем я найду информацию о более дальних родственниках, но так, через историю моей семьи, мне стало интересно узнать больше о других семьях и помочь сделать это другим людям. Обнаруженные нами данные мы отправляем в университетский музей-архив, следующие ребята смогут ими пользоваться. Мы вносим вклад в историю, и это невероятно важно для меня.

Тимур Аджиев 1 курс, факультет агрономии и экологии, участник парада «Бессмертный полк», шел с портретом прадеда — ветерана ВОВ Ивана Щербины

— Я иду с портретом прадедушки, его звали Иван Сидорович Щербина. Прадед воевал под Нарвой, был ранен в руку — ее ампутировали. Уже без руки он дошел до Берлина и там получил тяжелое ранение ноги. После этого вернулся на родину. Я, к сожалению, не был знаком с прадедом Иваном, но его историю мне рассказала бабушка, его дочь. Другой мой прадед тоже воевал и умер на войне. В «Бессмертном полку» в Краснодаре я участвую впервые, а до этого лет пять подряд принимал участие в станице Динской, на моей малой родине. В День Победы мы радуемся сквозь грусть, и важно помнить о подвиге, который совершили наши родные. Спасибо деду за победу и спасибо, что мы сейчас живем.

Работала полевая почта — студенты писали письма своим дедам и прадедам, участвовавшим в войне. Многие молодые люди не застали в живых своих ветеранов, но знают от родных истории об их подвиге.

Эдуард Думикян 1 курс, факультет агрономии, участник парада «Бессмертный полк», шел с портретом прадеда — ветерана ВОВ Геворга Думикяна — В «Бессмертном полку» я несу портрет моего прадеда Геворга Аракеловича Думикяна. Его призвали в ряды Советской армии в 1942 году, и он служил в Таманской дивизии в Крыму. Прадед дошел до Берлина и остался жив. Дома его ждала жена и трое детей. Я не застал прадедушку Геворга, но родные с детства рассказывали мне, как он воевал. У нас сохранилось очень много его портретов, я, бывает, пересматриваю их. В «Бессмертном полку» участвую не впервые, несколько раз приходил на шествие в моем родном хуторе Первая Синюха Лабинского района. Война очень страшна, но я горжусь тем, что мой прадед Геворг защищал Родину и не дал фашистам ее захватить. Буквально вчера я посмотрел новый фильм «А зори здесь тихие» о героических девушках. Песни военные тоже нравятся. Мы должны помнить подвиг нашего народа и наших родных. Я рад, что правительство так относится ко Дню Победы и воспитывает чувство патриотизма у молодежи.

Александр Трубилин ректор КубГАУ, профессор, заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края — День Победы — главный праздник нашей страны, он объединяет слезы скорби и радости, боль утраты и самопожертвования. За коротким, но емким словом «победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный труд в тылу. Прошло 73 года с победного мая 1945 года, рождается уже четвертое поколение людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. Пройдут годы, сменится не одно поколение, но в наших сердцах сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов. Выстраданный потерями и утратами День Победы останется для нас символом гордости за тех, кто в самой тяжелой, жестокой и кровопролитной войне отстоял свободу и независимость нашей родины. Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов и наших земляков. Они защищали Москву и Сталинград, участвовали в сражении на Курской дуге, били врага на Одере и Висле, салютовали победе в Берлине. К сожалению, не все вернулись к своим родным — к тем, кто верил в них и ждал. Война оставила свой страшный след практически в каждом доме. Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась горечь потери. Около полумиллиона жителей Кубани не вернулись с полей сражений.