Как сделать косметику из риса и научить компьютер интуиции? Отвечают участники краснодарского Science Slam

В Краснодаре 22 марта пройдет вторая битва молодых ученых Science Slam. По просьбе Юга.ру они рассказали, о чем будут их выступления и почему это важно. О чем рассказывали участники предыдущего Science Slam, читайте здесь.

Доцент кафедры биотехнологии, биохимии и биофизики КубГАУ Анна Гнеуш: — Я расскажу о том, как с помощью бактерий можно перерабатывать сельскохозяйственные отходы. Все мы помним неприятный запах от птицефабрики около Краснодара. Цель моей работы — эти неприятные запахи устранить, при этом создать эффективные удобрения, сделав производство птицы более экологичным. Все это возможно благодаря микроорганизмам. Для слушателей главной будет возможность понять, как работают микроорганизмы и насколько важную роль они играют в современных агротехнологиях.

Аспирант кафедры прикладной математики КубГУ Алевтина Шаталова: — Я буду рассказывать о том, как научить компьютер интуиции. Я использую математический метод «теория нечетких множеств», он не единственный и не является лекарством от всех болезней, но наглядно показывает принцип создания искусственного интеллекта. Быть может, если будет больше людей, которые будут понимать, как происходит создание таких интеллектуальных систем, будет меньше различных страхов и разговоров об опасности искусственного интеллекта. Теория нечетких множеств существует с 80-х годов, но является авангардом математики и не входит в основной университетский курс. Оно и понятно, моя научная работа должна иметь новизну и в области математики и в области программирования, поэтому берутся еще не разработанные методы. Вообще, к сожалению, когда говоришь о науке, лучше избегать максимализма — моя математическая модель не накормит всех людей хлебом, но даст дополнительные рычаги воздействия на принятие решений об оптимальном инвестировании, кредитоспособности предприятий, а также позволит оптимизировать стоимость доставки в транспортных задачах в условиях, когда наблюдается недостаток информации.

Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов Института пищевой и перерабатывающей промышленности КубГУ Наталья Лосева: — Чтобы как можно дольше оставаться молодыми и красивыми, кто-то прибегает к помощи «уколов красоты», а кто-то применяет правильную косметику. Эффективность любой косметики зависит от состава, а не от цены или бренда. Мы предлагаем использовать рисовые отруби — они источник полезных компонентов для нашей кожи и доступны для использования. Использование природных сырьевых источников, таких как рисовые отруби, позволяет производить эффективную косметику, а также понизить себестоимость косметических продуктов за счет доступности ингредиентов.

Аспирант и преподаватель кафедры психологии и дефектологии СГУ Нина Османова: — Мое выступление поможет зрителям лучше понять то, как воспринимают мир аутисты. Вокруг темы аутизма есть много мифов.

Их видение мира, их ощущения значительно отличаются от наших. При этом аутисты часто люди с развитым интеллектом, способные к коммуникациям и общению. Моя цель — показать, что мы способны понять миры друг друга. Знание особенностей восприятия аутистов позволит найти ключ к общению с ними каждому человеку.

Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры виноградарства КубГАУ Александр Милованов — Тема моего выступления — молекулярная генетика и то, как новые технологии в этой области облегчают нам жизнь. Я расскажу зрителям о том, на что способна современная селекция, стоит ли бояться ГМО и почему «мутанты» — это не страшно. Тема же конкретно моей работы — выведение новых сортов винограда, которые будут улучшать экономическую эффективность виноградников Краснодарского края. Зрители узнают из моего выступления, как выводятся новые сорта растений. И конечно же, я расскажу о собственной работе — селекции винных сортов винограда.