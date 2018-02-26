Кто убирает снег с краснодарских улиц? Показываем наглядно

К утру 25 февраля в Краснодаре выпало самое большое за эту зиму количество снега. Журналисты портала Юга.ру проехали по городу, чтобы посмотреть на тех, кто убирает краснодарские улицы, и пообщаться с ними.

В ночь с 25 на 26 февраля бороться с последствиями снегопада на улицы Краснодара вышли полсотни специально оборудованных машин. Они очищали от снега дороги и обрабатывали их противогололедными материалами. По словам городских властей, на дороги высыпали более 500 тонн песка, соли и твердых реагентов. В понедельник в мэрии рассказали, что на дороги высыпят еще 250 тонн песчано-соляной смеси. А всего должны обработать более 1 млн 215 тыс. кв. метров дорог и территорий внутри кварталов.

По словам рабочего «Краснодаравтодорсервиса» Александра Городничего, несмотря на большие объемы, ничего необычного не происходит — работа идет в штатном режиме: — У нас есть смены по восемь часов — кто-то работает днем, кто-то ночью. Это зависит от снегопада, от погодных условий, аварийной ситуации на дорогах. Я сегодня работаю до шести вечера. После приедет другая машина и будет так же обслуживать улицы.

У нас в машине два посадочных места — водитель и человек, который его сопровождает, потому что не все водители знают Краснодар. Я дорожный рабочий второго разряда. То, что я сейчас делаю, должен выполнять мастер. Но так как сейчас непредвиденные погодные условия, то мастеров не хватает. Поэтому тех, кто разбирается, сажают к водителям. В чем заключается ваша работа? — Чистим дорожное покрытие. От Тургеневского моста поехали по Кубанской набережной до Яблоновского моста, развернулись и поехали на Ставропольскую. Один рейс сделали, прочистили, и еще круга три сделаем. Еще одна машина сейчас на Кубанской набережной просыпает и чистит.

На сколько хватает одной машины песка? — Если просыпать замерзшее покрытие, то машины в среднем хватает на 10 км. Сейчас, например, на Ставропольской особо нет замерзшего снега, так что песок сейчас вряд ли пригодится. Хотя у нас в зимний период времени всегда и машины, и смесь из песка и соли наготове. Но прямо сейчас будем только счищать. Где набираете песок? — Есть два основных места — наша база под Тургеневским мостом или «Кубаньдорблагоустройство» на Российской. У нас там ангар.

Когда нет снега, чем обычно приходится заниматься? — Сейчас работаем на Уссурийской, Восточно-Кругликовской, готовим дорогу под асфальт. Когда работаешь 12 дней через 2, то работа всегда есть. Главное, чтобы платили вовремя.

Уборка снега — это не только специально оборудованные машины, но и люди. Сегодня на ручную уборку тротуаров, подземных переходов и остановок вышли более 700 человек. Для многих из них сегодняшний рабочий день начался в пять утра.

По словам рабочего Владимира, по ночам он и его коллеги не работают, потому что для этого есть специальные бригады «ночников». Сегодня у него стандартная смена — с пяти утра до четырех вечера. То, что сегодня он расчищает Красную, — просто совпадение. Обычно мобильные бригады работают по всему городу. Сегодня чистят администрацию края, завтра могут отправить куда-нибудь на Сормовскую. К ситуации со снегом Владимир относится спокойно и говорит, что даже если бы его не было, работа бы нашлась. Уборка мусора, очистка прибордюрных территорий — это то, чем приходится заниматься каждый день.

Рабочий день Елены Негревской тоже начался в пять утра. До вечера она чистит улицы от снега, посыпает тротуары песком. — И завтра на работу. График — три через три. Это не зависит от погоды, снега и тому подобного. Мы и на Новый год работали, и на Рождество, и на остальные праздники.

Тяжело вот так ведра с песком целый день носить? — Да, работа тяжелая. Но кто-то же должен ее выполнять, чтобы люди нормально ходили, не падали, руки-ноги не ломали. Вот видите — есть и техника, которая тротуары чистит, помогает нам. В основном они на улице Красной работают. Красная, Рашпилевская, Кубанская набережная считаются магистральными улицами. А те, что поперек идут, — это перемычки. Сначала чистят магистрали, где большой наплыв транспорта, людей, есть остановки общественного транспорта. Это нужно делать быстро. Считается, что перемычки очищать легче, поэтому и людей на них работает меньшее количество.

Вы знаете, где будете работать завтра? — Здесь пока что мой постоянный участок, а бывает, что людей ставят на разные объекты, чтобы помогать друг другу. Когда уже нет работы на магистральных улицах, люди приходят помогать на другие участки. У нас дружная рабочая команда.