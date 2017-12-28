Дороги и тротуары. Как ГК «Сибирь» делает Гидрострой лучше

В начале декабря администрация Краснодара проинформировала о начале разработки документации по планировке территории так называемой «Ямы» — участка между ул. им. Мачуги, Бородинской, им. Дмитрия Благоева, им. Снесарева, ограниченного поймой реки Кубань. На нем сейчас работают несколько застройщиков — «Сибирь», AVA Group, АСК, ССК, «Капитал-Инвест», и чтобы не получилось повторения ситуации с Музыкальным микрорайоном, было принято решение рассмотреть проект планировки этой территории отдельно от генплана — чтобы не дожидаться его утверждения.

Сейчас застройщики сдают в администрацию проекты планировок на свой участок, и город разработает единый проект развития этой территории общей площадью около 420 га с учетом соцобъектов, дорог, зеленых зон и так далее. Один из самых больших участков — 11 га — находится в собственности у группы компаний «Сибирь», которая возводит жилой комплекс «Восточный парк» по ул. Трудовой Славы. При этом застройщик уделяет внимание не только собственной территории, но старается внести свой вклад в благоустройство и развитие Гидростроя в целом. Недавний пример. На небольшом участке в районе улиц Благоева и Игнатова соседствуют сразу три социальных учреждения: гимназия № 69 и два детсада — 166-й и 191-й. Раньше от Благоева к ним вела дорога, асфальтированная только частично, а в основном состоящая из утрамбованной земли или луж и грязи — в зависимости от погоды. Буквально за 10 дней в декабре здесь появился благоустроенный асфальтированный проезд с выделенным тротуаром и парковочной зоной. Сделала это «Сибирь».

Никита Коваленко коммерческий директор ООО «Сибирь»

— Каждое утро сюда приезжают сотни машин, которые привозят детей в детсады и гимназию. А нормальной дороги и тротуара не было, дети шли, можно сказать, по грязи. Проложить здесь асфальт предложил наш гендиректор Вячеслав Захаров. Это городская земля, мы проявили собственную инициативу и предложили восстановить благоустройство данной территории, наблюдая, как мучаются жители данного микрорайона, дети и их родители. Договорились с руководителями детсадов и гимназии, в итоге за 10 дней сделали нормальную дорогу длиной около 500 метров, с отделенным безопасным тротуаром с ограждениями, небольшой участок засыпали щебнем, теперь там можно нормально парковаться. Заасфальтировали и территорию 166-го сада, потому что нормального асфальта там тоже не было. Потратили мы порядка 2 млн рублей.













От директоров учреждений, которые были удивлены таким быстрым изменениям, в компанию поступили благодарственные письма. Жители находящихся рядом домов тоже рады таким переменам — теперь они ходят домой по нормальному тротуару.

Елена Саламатова заведующая МБДОУ МО «Г. Краснодар» «Детский сад общеразвивающего вида № 166»

— Родители жаловались на отсутствие нормального подхода и подъезда к детскому саду — только в наш сад ходит 700 детей. Когда застройщик запланировал класть здесь асфальт, мы познакомились с руководством компании, провели экскурсию по нашей территории. В 2015 году нам удалось заасфальтировать половину территории благодаря строительству пристройки, а вот состояние второй половины оставляло желать лучшего. Застройщик пообещал помочь, и за несколько дней постелил нам новый асфальт! Мы в это даже не поверили — я работаю уже шесть лет в этом детсаду, и за все эти годы подобной помощи ни от кого не было.

По этой дороге в детсады и гимназию будут ходить в том числе и жители «Восточного парка». Но вскоре у жителей комплекса появятся своя школа и детсады. — Мы подали в администрацию запрос, чтобы в проект планировки территории включить детский сад и начальную школу. Сами проекты уже в разработке. Таким образом, всего в проекте комплексного освоения нашей земли запланированы два детсада — муниципальный и частный (он будет располагаться в 3-м литере, строительство которого уже началось, а завершиться должно в конце 2019 года) и начальной школы, — рассказал Никита Коваленко. Также 2017 год отметился для «Сибири» строительством двух важных дорог — продлением ул. Трудовой Славы и строительством совместно с еще несколькими застройщиками выезда на ул. Бородинскую. Теперь у жителей всего района есть краткий выезд к ТРЦ «OZ МОЛЛ» и к «морской» трассе М4. Кроме того, «Сибирь» разрабатывает проект расширения дороги в районе перекрестка Благоева/Трудовой Славы — с полосой разгона, светофором, освещением и пешеходными тротуарами. А еще один из совместных с другими застройщиками проектов — строительство большого зеленого сквера с фонтанами и бульварами площадью 2 га.

ЖК «Восточный парк» — жилой комплекс класса комфорт+ в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Жилые дома в несколько очередей возводятся на 11 гектарах земли, принадлежащей компании «Сибирь». Первая очередь — это три 18-этажных дома (1-й и 2-й литеры уже сданы), по проекту второй очереди с малой плотностью застройки (всего 28,4%) предусмотрено строительство 17-этажных одноподъездных домов бизнес-класса. Вторую очередь в «Сибири» называют новым этапом развития компании и в целом — рынка недвижимости Краснодара. Это будет авторская современная архитектура, интересный ландшафтный дизайн; при строительстве будут использованы передовые технологии и материалы. Жилой комплекс станет самодостаточной экосистемой — будет включать все объекты инфраструктуры, необходимые для комфортной жизни. Согласно проекту, который сейчас находится на утверждении, вдоль улицы Трудовой Славы появится широкая прогулочная аллея с площадью озеленения более 5 тыс. кв. метров, на первых и вторых этажах комплекса расположатся рестораны, кафе, фитнес, аптеки, банки, которыми смогут пользоваться все жители района.