Лиля Брик, Йоко Оно и Хелена Бонем Картер. В краснодарском старинном особняке пройдет спектакль, посвященный музам

В Краснодаре состоится спектакль «Муза», где разберут понятие через четыре истории творческой любви (18+)

На спектакле поднимут такие вопросы, как:

Творческий проект Renaissance анонсировал на 27 февраля спектакль «Музы», который пройдет в старинном особняке.

А также найдут ответы на эти вопросы через четыре истории любви:

Владимира Маяковского и Лили Брик;

Галы и Сальвадора Дали;

Йоко Оно и Джона Леннона;

Хелены Бонем Картер и Тима Бертона.

Спектакль состоится 27 февраля в 20:00 в особняке Адамули на улице Октябрьской, 64. Стоимость билета — 2500 рублей. Необходима предварительная запись.