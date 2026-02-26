Лиля Брик, Йоко Оно и Хелена Бонем Картер. В краснодарском старинном особняке пройдет спектакль, посвященный музам
В Краснодаре состоится спектакль «Муза», где разберут понятие через четыре истории творческой любви (18+)
Творческий проект Renaissance анонсировал на 27 февраля спектакль «Музы», который пройдет в старинном особняке.
На спектакле поднимут такие вопросы, как:
- как именно женщина становится музой;
- какая внутренняя энергия помогает увековечить свое имя, как синоним «Музы» какого-то великого творца;
- всегда ли такая история отношений имеет счастливый конец.
А также найдут ответы на эти вопросы через четыре истории любви:
- Владимира Маяковского и Лили Брик;
- Галы и Сальвадора Дали;
- Йоко Оно и Джона Леннона;
- Хелены Бонем Картер и Тима Бертона.
Спектакль состоится 27 февраля в 20:00 в особняке Адамули на улице Октябрьской, 64. Стоимость билета — 2500 рублей. Необходима предварительная запись.
