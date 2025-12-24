Спектакли, ярмарка и чай из самовара. Более четырех тысяч гостей посетили новогодние гуляния в микрорайонах ИНСИТИ

Пока центр Краснодара наполняется традиционной предновогодней суетой, в трех микрорайонах города — Образцово, Любимово и Новая Елизаветка — царит особая, почти семейная атмосфера праздника. Здесь, на гуляниях с уютным названием «Бублики-баранки», за два дня побывало более четырех тысяч человек.

Парки и бульвары с утра до вечера наполняли музыка и смех. Дед Мороз со Снегурочкой поздравляли жителей, а для детей работала команда аниматоров. Гости смотрели интерактивные спектакли, слушали выступления местных коллективов и согревались душистым чаем из настоящего самовара, заедая его баранками.

Шумные гуляния прошли на площадках парков Елизаветинский и Флагманский, а также у Паркового бульвара в Любимово.