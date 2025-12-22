Квартира у моря, или Как россиянин выиграл жилье мечты в Новороссийске

Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги акции «Выиграйте квартиру у моря». Главный приз — однокомнатная квартира в Новороссийске — досталась жителю Димитровграда Ульяновской области.

Мечты становятся реальностью

Олег Моисеев решил участвовать, когда услышал об акции по внутреннему радио в магазине у дома. По его словам, с самого начала было внутреннее чувство удачи, будто главный приз уже рядом. О выигрыше узнал в дороге: как рассказал Олег, ему даже пришлось остановить машину, чтобы прийти в себя и просто осознать случившееся. Первым делом мужчина позвонил маме — разделить радостную новость и эмоции, которые еще долго не отпускали.

«Когда я увидел, что у квартиры есть балкон с видом на море, это очень откликнулось. Сразу вспомнил поездку на юг с мамой. Хочется, чтобы это место стало нашим: уютный столик, два стула — и просто смотреть на море», — рассказал победитель акции.

Жилье мечты, разыгранное «Пятёрочкой», — однокомнатная квартира площадью 43 м2 с ремонтом в новороссийском жилом комплексе «Аврора 2». Олег работает в строительной и ремонтной отрасли, поэтому к новой жилплощади относится по-особенному: говорит, что хочет применить свой опыт, чтобы сделать пространство максимально удобным. И начать планирует именно с балкона, который стал для него главным символом сбывшейся мечты.