Квартира у моря, или Как россиянин выиграл жилье мечты в Новороссийске
Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги акции «Выиграйте квартиру у моря». Главный приз — однокомнатная квартира в Новороссийске — досталась жителю Димитровграда Ульяновской области.
Мечты становятся реальностью
Олег Моисеев решил участвовать, когда услышал об акции по внутреннему радио в магазине у дома. По его словам, с самого начала было внутреннее чувство удачи, будто главный приз уже рядом. О выигрыше узнал в дороге: как рассказал Олег, ему даже пришлось остановить машину, чтобы прийти в себя и просто осознать случившееся. Первым делом мужчина позвонил маме — разделить радостную новость и эмоции, которые еще долго не отпускали.
«Когда я увидел, что у квартиры есть балкон с видом на море, это очень откликнулось. Сразу вспомнил поездку на юг с мамой. Хочется, чтобы это место стало нашим: уютный столик, два стула — и просто смотреть на море», — рассказал победитель акции.
Жилье мечты, разыгранное «Пятёрочкой», — однокомнатная квартира площадью 43 м2 с ремонтом в новороссийском жилом комплексе «Аврора 2». Олег работает в строительной и ремонтной отрасли, поэтому к новой жилплощади относится по-особенному: говорит, что хочет применить свой опыт, чтобы сделать пространство максимально удобным. И начать планирует именно с балкона, который стал для него главным символом сбывшейся мечты.
В магазин — с радостью
Акция «Выиграйте квартиру у моря» проходила с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России. Для участия нужно было совершить покупку на сумму от 600 рублей в магазине «Пятёрочка» или через сервис «Пятёрочка Доставка» и зарегистрировать чек на сайте акции. Помимо главного приза, еженедельно разыгрывались сертификаты на доставку, а также на покупку техники и гаджетов.
«Мы стремимся, чтобы наши гости получали приятные эмоции не только от покупок, но и от участия в проектах, которые делают повседневные походы в магазин ещё радостнее. Акция «Выиграйте квартиру у моря» — как раз про мечту, которая может стать реальностью. Рады, что главный приз нашёл своего владельца», — отметила руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.
