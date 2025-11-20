Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»

«Пятёрочка» запустила новогоднюю акцию «Ушам не поверите — вам квартира!». Ее героем стал любимый сказочный персонаж из детства — Чебурашка. Теперь предпраздничные покупки в магазинах сети могут принести ценные подарки — от лимитированного зимнего мерча с героем мультфильма до квартиры в Москве. А в мобильной игре можно выиграть суперприз — миллион рублей. Время перед Новым годом — пора чудес и исполнения желаний. Пока семьи планируют меню праздничного стола, а фильм «Чебурашка 2» готовится к прокату, «Пятёрочка» дарит еще один повод для радости. Обычный поход за продуктами даст каждому шанс на чудо — от небольшого приятного сюрприза до исполнения заветной мечты.

Как получить мерч с Чебурашкой и другие призы Все просто. До 31 декабря 2025 года: Активируйте участие на сайте actions.5ka.ru. Совершайте покупки в «Пятёрочке» с картой «Х5 Клуба». Каждый чек на 1000, 1500 или 2000 рублей — это шанс поучаствовать в еженедельных и финальных розыгрышах.

Чтобы увеличить шансы, делайте заказы через сервис «Пятёрочка Доставка» от 2000 рублей или покупайте товары — партнеры акции.

Что можно выиграть: Теплые зимние аксессуары с Чебурашкой: шапку, шарф, меховой рюкзак или шоппер (в первую неделю при покупках от 2000 рублей).

Полезные гаджеты и бытовую технику для дома.

Подарочные сертификаты в «Пятёрочку».

Главный приз — квартира в Москве, подарок, который может изменить жизнь всей семьи, как в самой доброй сказке.

© Изображение предоставлено ТС «Пятёрочка»

Игра с суперпризом 1 млн рублей В мобильном приложении «Пятёрочка» вас ждет отдельное приключение. В новой игре нужно соединять линии из одинаковых шаров, собирать подарки и получать кешбэк на покупки. За прохождение уровней вы получите звезды, которые помогут построить уютный дом для Чебурашки. Полностью оборудованное жилище для сказочного героя откроет доступ к розыгрышу суперприза в 1 000 000 рублей. А для любителей головоломок в приложении появилась игра «5 букв»: угадайте минимум 5 слов и выиграйте сертификаты, мерч или бытовую технику.

Товары с новогодним настроением К старту новогодней акции «Пятёрочка» выпустила ограниченную серию товаров собственных торговых марок в упаковках с изображением Чебурашки. Эти продукты добавят по-настоящему новогоднего настроения. Эти товары уже доступны в магазинах сети.

© Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

© Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Акция «Ушам не поверите — вам квартира!» проходит с 18 ноября по 31 декабря 2025 года. Подробности и условия читайте на сайте actions.5ka.ru. Генеральные спонсоры розыгрыша: «Сады Придонья», Sanita, BiMax и NESCAFE.