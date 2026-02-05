Вымеобразные облака на фоне радужных: в небе над Сочи заметили необычное сочетание трех природных явлений одновременно

В небе над Сочи соединились три природных явления: вымеобразные облака, осадки вирга и радужные облака

Вымеобразное облако (мамматус) — это редкое природное явление, при котором облака принимают мешковатую форму и могут казаться золотистыми или розовыми из-за солнечного освещения. Название происходит от латинского слова mamma, которое переводится как «грудь» или «вымя». Причина образования мамматусов — резкие температурные контрасты, когда сталкиваются спускающийся холодный воздух и облака, образованные за счет подъема теплого воздуха.

Во-первых, в ролик попали вымеобразные облака (мамматусы), которые образовались над курортом.

5 февраля блогер и автор телеграм-канала «Погода в Сочи» Алексей Кокорин опубликовал видео, в котором запечатлел одновременное сочетание трех природных явлений в небе.

Во-вторых, вымяобразные облака находились на полосах выпадения осадков вирга.

Вирга — дождь, который испаряется, не достигая земли. Наблюдается в виде заметной полосы осадков, выходящей из-под облака. Явление распространено в пустынях и в умеренных широтах.

В-третьих, мамматусы образовались на фоне радужных облаков.

Радужные облака — оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно эти цвета пастельные, бледные, но при определенных условиях могут быть и очень яркими.