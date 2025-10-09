Тыквенный Стас разыгрывает путешествие, автомобиль, гаджеты и другие призы среди покупателей «Пятёрочки»

Октябрь — месяц, когда из всех социальных сетей доносятся отголоски Хэллоуина: тыквенный латте, тематический декор и фильмы ужасов. Торговая сеть «Пятёрочка» предлагает своим покупателям взглянуть на этот тренд через призму доброй иронии, представив собственную версию осенней активности.

До 3 ноября в магазинах сети проходит сезонная акция «Тыквенный Стас»: яркая кампания объединяет главные осенние тренды — тыквенный бум, веселые праздники и тематические события, а также популярные интернет-мемы. Лицом кампании выступает харизматичный актёр и шоумен Стас Ярушин, перевоплотившийся в Тыквенного Стаса.

Покупатели «Пятёрочки» смогут принять участие в еженедельных розыгрышах гаджетов, бытовой техники, сертификатов на шопинг, а также в розыгрыше финального суперприза — автомобиля в сочном оранжевом цвете и путешествия по России.

Для участия в акции достаточно зарегистрироваться на сайте actions.5ka.ru и выполнить одно из условий: