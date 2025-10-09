Тыквенный Стас разыгрывает путешествие, автомобиль, гаджеты и другие призы среди покупателей «Пятёрочки»
Октябрь — месяц, когда из всех социальных сетей доносятся отголоски Хэллоуина: тыквенный латте, тематический декор и фильмы ужасов. Торговая сеть «Пятёрочка» предлагает своим покупателям взглянуть на этот тренд через призму доброй иронии, представив собственную версию осенней активности.
До 3 ноября в магазинах сети проходит сезонная акция «Тыквенный Стас»: яркая кампания объединяет главные осенние тренды — тыквенный бум, веселые праздники и тематические события, а также популярные интернет-мемы. Лицом кампании выступает харизматичный актёр и шоумен Стас Ярушин, перевоплотившийся в Тыквенного Стаса.
Покупатели «Пятёрочки» смогут принять участие в еженедельных розыгрышах гаджетов, бытовой техники, сертификатов на шопинг, а также в розыгрыше финального суперприза — автомобиля в сочном оранжевом цвете и путешествия по России.
Для участия в акции достаточно зарегистрироваться на сайте actions.5ka.ru и выполнить одно из условий:
- совершить покупку от 650 рублей в магазинах «Пятёрочка» по карте «Х5 Клуба»,
- приобрести товары-партнёры,
- оформить заказ в сервисе «Пятёрочка.Доставка» на сумму от 1500 рублей.
«Мы видим, что молодая аудитория активно откликается на яркие акции с долей юмора — им важны позитивные эмоции и интерактив. Поэтому для новой кампании выбрали популярного персонажа из комедийных сериалов и создали образ Тыквенного Стаса. Атмосфера праздника в тёплых осенних тонах, мемы, отсылки к поп-культуре плюс желанные призы — такой микс позволяет нам говорить с молодёжью на одном языке и предлагать действительно вовлекающие форматы», — рассказала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Марина Рождественская.
Более подробную информацию об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно получить на сайте actions.5ka.ru. Генеральные спонсоры — жевательная резинка Dirol и средства для стирки BiMAX, при покупке которых увеличивается шанс на выигрыш.