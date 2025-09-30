Где чаще всего пьют кофе россияне? Спойлер — не только в сетевых кофейнях

Кофе стал неотъемлемой частью повседневной жизни и важным элементом городской культуры. Мы пьем его дома, на работе, во время прогулок, на встречах в кафе, но не только. Где еще — недавно выяснил холдинг «Ромир», специализирующийся на исследованиях различных рынков и сфер жизни общества.

Так, согласно проведенному исследованию, в пятёрку лидеров по продажам горячего кофе вошли «Вкусно и точка», «Пятёрочка», «Газпромнефть», Stars Coffee и Burger King. При этом «Пятёрочка», ставшая единственным представителем продуктового ритейла в топ-5, по итогам II квартала только укрепила свои позиции по объёму продаж. Согласно данным исследовательского холдинга, доля сети выросла с 3,2% в 2023 году до 5,7% в 2025-м.

«Категория горячего кофе остается важной и востребованной для российского покупателя. Поэтому ассортиментное предложение в этом направлении развивает не только HoReCa, но и классический ритейл, что создаёт достаточно высокую конкурентную борьбу между индустриями», — отметила директор по работе с FMCG-клиентами РОМИР Анастасия Сидорина.

Всего с января по август 2025 года покупатели «Пятёрочки» выпили почти 100 млн чашек свежесваренного кофе. Чаще всего они выбирали американо (35 млн шт.), капучино (29 млн шт.) и латте (28 млн шт.). При этом жителям Волги и Дальнего Востока больше всего нравится латте, в восточной части России выбирают капучино, а в Центре, на Северо-Западе и Юге страны уверенно лидирует американо объёмом 230 мл.

«Мы понимаем, как важно покупателям получать всё необходимое в одном месте, поэтому с 2021 года активно развиваем кофе-корнеры, готовую еду и собственную выпечку. Каждый визит в магазин мы стараемся сделать удобным и комфортным: можно быстро взять горячий напиток по пути или оформить заказ на дом. Для тех, кто ценит выгоду, предлагаем комбо-наборы — возможность собрать полноценный обед или быстрый перекус по привлекательной цене. Постоянно совершенствуя сервис и расширяя ассортимент сети, мы стремимся быть рядом с клиентами в любой ситуации», — рассказал директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.

На сегодняшний день горячий кофе доступен в 18 тыс. магазинов сети, а пекарнями оборудованы более 19,5 тыс. точек. Для приготовления напитков используются ингредиенты высокого качества, а также профессиональные кофемашины с высокой производительностью. Благодаря этому покупатели получают порцию свежесваренного кофе со стандартной крепостью и дозировкой молока по доступной цене и меньше, чем за минуту.