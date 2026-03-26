Бардовская музыка для поколения интернета. В Ростове-на-Дону выступит «фрэнк?»

В конце апреля гитарный бард «фрэнк?» отправляется в юбилейный тур по России. Примечательно, что на юге концерт можно будет посетить лишь в Ростове-на-Дону. Краснодар, Ставрополь и другие привычные для туровых маршрутов города в расписании не появились.

Добавляет уникальности мероприятию заявление самого артиста о новой главе творчества. По его словам, это последний тур в привычном формате.

«Я намеренно решил отметить этот юбилей акустическими концертами, потому что с них всё и начиналось. Можно считать эти концерты своего рода чертой, после которой мы наконец опубликуем наш новый альбом и полностью поменяем концертную программу», — написал исполнитель в телеграм-канале.

Выступление поддержат местные коллективы: «Волчак» и «наверное радость».

Концерт «фрэнк?» в Ростове-на-Дону состоится в баре «Электроспирт» (Буденновский проспект, 37) 2 мая в 19:00. Билеты — от 700 рублей.

«фрэнк?» — проект, смешивающий в своей музыке классические бардовские мотивы, антифолк и бэдрум-эстетику. Основан в Саратове еще в 2016 году и долгое время существовал проектом с единственным участником. До полноценного бэнда расширился после переезда исполнителя в Санкт-Петербург и успеха многих записей на стримингах.



Сейчас это успешная альтернативная команда, собирающая большие площадки в столицах. А ранние акустические релизы, хотя и были переработаны под новое звучание, сохранили всю суть камерных интернет-баллад. Таким образом, проект удачно сочетает в своей деятельности меланхоличное настроение записей и слэм на живых выступлениях.



Последний на данный момент полноформатный альбом «детские обмороки» вышел в 2023 году и был тепло встречен слушателями. Новый релиз запланирован на осень 2026-го.