Театральная студия, зал самбо и издательский центр. В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Первого сентября в микрорайоне Образцово царила праздничная суета. Улицу Штурвальную заполнили нарядные ученики, взволнованные родители и педагоги. В День знаний здесь впервые открыла двери новая школа — одна из самых больших на юге России. Учебное заведение стало филиалом школы №79 имени Героя Советского Союза Семена Кокоры.

На торжественной линейке выстроились целые поколения семей: будущие выпускники и те, для кого этот звонок стал самым первым. Право дать его предоставили ученице младших классов Алене Князевой и ее брату-девятикласснику Артему Захарову. За происходящим наблюдали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр Краснодара Евгений Наумов и другие почетные гости.

Артем Кислица, директор строительной компании «ИНСИТИ девелопмент», которая возводила не только школу, но и весь микрорайон, поделился впечатлениями: «Запуск школы — важное событие для всего района. Особенно радостно видеть счастье в глазах родителей и детей. Искренне надеюсь, что новое учебное заведение станет символом благополучия микрорайона Образцово и даст ученикам все необходимое для роста и развития. По доброй традиции, возле школы, на территории парка «Флагманский», наша компания подготовила большой праздник, чтобы учебный год ребята начали радостно, с улыбками и приятными сюрпризами».

Праздник получился ярким и запоминающимся. После учебной линейки начался «Первоклассный фестиваль» с аниматорами, концертами, цирковыми номерами, шоу фламбе и выступлениями спортсменов. Дети и родители участвовали в мастер-классах и розыгрышах призов.

Просторное трехэтажное здание новой школы вмещает 1875 учеников. Для них оборудовали 89 кабинетов с цифровыми лабораториями, компьютерами и лингафонными комплексами. В школе есть свой медицинский блок и современная библиотека. Два актовых зала со сценами, светодиодными экранами и профессиональным звуком могут принять около тысячи зрителей.

Особое внимание уделили спортивной инфраструктуре. Внутри — три универсальные площадки, залы для самбо, гимнастики и тренажерный зал. Снаружи — футбольное поле, беговые дорожки и зоны для легкой атлетики.

В мастерских для уроков труда девочки будут осваивать швейное дело и кулинарию, а мальчики — работать с деревом и металлом. Школа сделала ставку на технологии: дети смогут изучать робототехнику и 3D-моделирование. Для творчества откроют театральную и художественную студии, а вскоре планируют запустить телецентр и издательскую мастерскую для юных журналистов.

Две столовые — на 350 мест для младших классов и на 588 — для старших — полностью укомплектованы всем необходимым.

