«Конфетка доброты», или Как покупка всего одной сладости помогает лечить тяжелобольных детей по всей России

В этом году 25 тяжелобольных детей из разных уголков страны получили помощь от благотворительного проекта «Конфетка доброты», организованного торговой сетью «Пятёрочка» в партнерстве с фондом «Линия Жизни».

За первое полугодие удалось собрать 11,6 млн рублей — средства были перечислены ведущим лечебным учреждениям России для проведения сложных хирургических операций и восстановительной терапии. Рассказываем о тех, кому проект уже помог, и о том, как можно в нем поучаствовать.

История каждого ребенка уникальна. Но объединяет их одно — необходимость дорогостоящей и жизненно важной медицинской помощи.

Для 13-летней Дарьи из Новороссийска, с детства страдающей ДЦП, каждый день — это борьба за результат. При участии проекта девочка получает высококвалифицированную помощь в московском Научно-практическом центре детской психоневрологии. Здесь врачи грамотно разрабатывают для ребенка комплекс реабилитационной программы. У Дарьи уже значительно улучшилась подвижность руки. Сейчас она старательно пытается передвигаться дома с помощью ходунков, но главная цель — встать на ноги.

Второклассник Марсель из Оренбурга — веселый, отзывчивый, любознательный и очень открытый ребенок. Но 9 лет назад родные вместе с врачами отчаянно боролись за его жизнь. В 2016 году у мальчика диагностировали опухоль в основании черепа. Он проходил химиотерапию в течение 79 недель, потом были несколько рецидивов и снова лечение. Чтобы остановить рост опухоли, медики рекомендовали протонную лучевую терапию. Стоимость процедур составила более 3 млн рублей, и финансовую поддержку в полном объеме оказал проект.

Восьмилетняя Ксюша из Ижевска смущается, когда фотографируется со своими медалями и кубками за участие в бальных танцах. Еще в младенчестве на лице девочки появился меланоформный невус — кожное новообразование, отличающееся по цвету и структуре от остальной кожи. С временем пятно увеличивалось. В родном городе ее мама обращалась к дерматологам и онкологам, но каких-либо решений, как и квот, для дочери не находилось. Эффективную методику лечения смогла предложить «Российская детская клиническая больница им. Н. И. Пирогова» в Москве, но для семьи это было не по карману. Руку помощи протянул проект — ребенку уже провели 8 процедур, и невус стал выглядеть менее выраженным.