«Конфетка доброты», или Как покупка всего одной сладости помогает лечить тяжелобольных детей по всей России
В этом году 25 тяжелобольных детей из разных уголков страны получили помощь от благотворительного проекта «Конфетка доброты», организованного торговой сетью «Пятёрочка» в партнерстве с фондом «Линия Жизни».
За первое полугодие удалось собрать 11,6 млн рублей — средства были перечислены ведущим лечебным учреждениям России для проведения сложных хирургических операций и восстановительной терапии. Рассказываем о тех, кому проект уже помог, и о том, как можно в нем поучаствовать.
История каждого ребенка уникальна. Но объединяет их одно — необходимость дорогостоящей и жизненно важной медицинской помощи.
Для 13-летней Дарьи из Новороссийска, с детства страдающей ДЦП, каждый день — это борьба за результат. При участии проекта девочка получает высококвалифицированную помощь в московском Научно-практическом центре детской психоневрологии. Здесь врачи грамотно разрабатывают для ребенка комплекс реабилитационной программы. У Дарьи уже значительно улучшилась подвижность руки. Сейчас она старательно пытается передвигаться дома с помощью ходунков, но главная цель — встать на ноги.
Второклассник Марсель из Оренбурга — веселый, отзывчивый, любознательный и очень открытый ребенок. Но 9 лет назад родные вместе с врачами отчаянно боролись за его жизнь. В 2016 году у мальчика диагностировали опухоль в основании черепа. Он проходил химиотерапию в течение 79 недель, потом были несколько рецидивов и снова лечение. Чтобы остановить рост опухоли, медики рекомендовали протонную лучевую терапию. Стоимость процедур составила более 3 млн рублей, и финансовую поддержку в полном объеме оказал проект.
Восьмилетняя Ксюша из Ижевска смущается, когда фотографируется со своими медалями и кубками за участие в бальных танцах. Еще в младенчестве на лице девочки появился меланоформный невус — кожное новообразование, отличающееся по цвету и структуре от остальной кожи. С временем пятно увеличивалось. В родном городе ее мама обращалась к дерматологам и онкологам, но каких-либо решений, как и квот, для дочери не находилось. Эффективную методику лечения смогла предложить «Российская детская клиническая больница им. Н. И. Пирогова» в Москве, но для семьи это было не по карману. Руку помощи протянул проект — ребенку уже провели 8 процедур, и невус стал выглядеть менее выраженным.
Помочь детям с редкими заболеваниями может любой желающий — для этого достаточно приобрести леденец на палочке «Конфетка доброты» в одном из магазинов «у дома». Пять рублей с каждой покупки автоматически поступают в благотворительный фонд «Линия жизни» на нужды подопечных.
Социальный проект «Конфетка доброты» стартовал в 2014 году на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». За 10 лет удалось собрать 132,5 млн рублей — эти средства позволили 312 детям пройти 311 курсов лечения и сложных генетических исследований.
«У каждого ребенка есть простые и понятные желания: заниматься любимым хобби, ходить в секции, играть с друзьями, но также есть большие мечты и цели — стать путешественником, увидеть море, победить в соревновании. И многие ребята, к сожалению, лишены возможности прожить свое детство полноценно и с радостью. Поэтому нет ничего важнее, чем проявить человечность и протянуть руку помощи ребенку, когда на кону стоит его жизнь», — рассказала менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко, отметив, что малый вклад каждого покупателя — это большой шаг на сложном пути к выздоровлению тяжелобольных детей по всей России.