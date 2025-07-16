Лето подарков: как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»

На дворе середина лета, и еще столько всего хочется успеть: окунуться в лазурное море, увидеть новые страны и города, обновить смартфон, заменить бытовую технику, сделать жилье уютнее. Исполнить все эти и многие другие заветные мечты можно с выгодой от акции «Щедрое лето», которую запустила торговая сеть «Пятёрочка».

За ежедневные покупки от 650 рублей участники акции смогут получить не только приятные скидки на товары и ценные призы от партнеров, но и стать обладателем 5 млн рублей. Участие в розыгрыше максимально упрощено — регистрация чеков происходит автоматически. Акция продлится до 11 августа 2025 года.

Как получать скидки и подарки

Чтобы участвовать в акции, достаточно совершать покупки в любых магазинах «у дома» на сумму от 650 рублей с картой «X5 Клуба». За них на кассе будут выдавать скретч-карту с двумя бонусами:

скидка до 50% на товары сети,

промокод на скидку до 15% для покупок с доставкой в приложении «Пятёрочка» или подписка на «Пакет Х5» и другие полезные сервисы.

Также в мобильном приложении «Пятёрочка» за каждые 650 рублей в чеке можно активировать купон с кешбэком или промокод на сервисы партнеров — воспользоваться этими предложениями можно будет в любой удобный момент.