Лето подарков: как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»
На дворе середина лета, и еще столько всего хочется успеть: окунуться в лазурное море, увидеть новые страны и города, обновить смартфон, заменить бытовую технику, сделать жилье уютнее. Исполнить все эти и многие другие заветные мечты можно с выгодой от акции «Щедрое лето», которую запустила торговая сеть «Пятёрочка».
За ежедневные покупки от 650 рублей участники акции смогут получить не только приятные скидки на товары и ценные призы от партнеров, но и стать обладателем 5 млн рублей. Участие в розыгрыше максимально упрощено — регистрация чеков происходит автоматически. Акция продлится до 11 августа 2025 года.
Как получать скидки и подарки
Чтобы участвовать в акции, достаточно совершать покупки в любых магазинах «у дома» на сумму от 650 рублей с картой «X5 Клуба». За них на кассе будут выдавать скретч-карту с двумя бонусами:
- скидка до 50% на товары сети,
- промокод на скидку до 15% для покупок с доставкой в приложении «Пятёрочка» или подписка на «Пакет Х5» и другие полезные сервисы.
Также в мобильном приложении «Пятёрочка» за каждые 650 рублей в чеке можно активировать купон с кешбэком или промокод на сервисы партнеров — воспользоваться этими предложениями можно будет в любой удобный момент.
Что еще можно выиграть
За приобретение товаров-партнеров, покупки с сервисом «Пакет», заказы с доставкой на дом и приглашение друзей участвовать в акции можно испытать удачу в розыгрыше подарочных сертификатов на технику, гаджеты, косметику и шопинг.
А по итогам акции будет разыгран главный приз в размере 5 млн рублей, который поможет исполнить желания. Чтобы взять от «Щедрого лета» максимум, достаточно подтвердить участие на сайте actions.5ka.ru.
Более подробную информацию об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно получить на сайте.