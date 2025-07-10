«Экодворы» в каждом городе. Краснодарцы собрали на переработку более 1000 кг вторсырья
Этим летом Краснодар принял участие во Всероссийском экологическом проекте «Экодворы», организатором которого выступает фонд «ЭРА».
Мероприятия проекта призваны популяризировать раздельный сбор отходов, ответственное отношение к окружающей среде, культуру осознанного потребления. И уже второй год подряд они проходят при поддержке «Центров местного сообщества»* торговой сети «Пятёрочка».
Вместе — чище
Ради общей цели — сохранить природу и сделать свой город уютнее — объединились около 38 тыс. человек в разных регионах России. Свой вклад внесли жители Краснодара, Азова, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов. Принять участие могли. Взрослые вместе с детьми принесли на переработку сотни килограммов макулатуры, пластика, стекла и других фракций.
Так, например, в краснодарских «Экодворах» приняли участие 136 человек — им удалось собрать 1004 кг вторсырья. Всего же за месяц прошло свыше 50 мероприятий, гости которых участвовали в свопах, создавали полезные вещи на мастер-классах, проходили экоквесты, играли и узнавали новое об экологичном образе жизни в интерактивной форме. Всего на переработку было собрано более 3,6 т отходов.
По словам исполнительного директора Фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА» Елены Гороховой, зачастую из дворовых праздников вырастают полноценные сообщества: «Соседи знакомятся, организуют группы на основе общих целей и ценностей, создают новые инициативы. Именно такая цель лежит в основе «Экодворов» — праздник, который объединяет жителей вокруг заботы об окружающей среде. Мы рады разделить эту идею совместно с «Центрами местного сообщества».
Экология — это несложно
Регионы активно поддержали идею экологической осознанности. Так, в Перми прошли мастер-классы по вторичному использованию пластиковых пакетов. Волонтеры Центра развития семьи и ребенка показали, как можно из привычных отходов сделать полезные вещи. В Нижнем Тагиле в детском саду состоялись занятия о раздельном сборе мусора и защите окружающей среды и мастер-классы, на которых детей научили создавать поделки из ненужных предметов.
В поселке Ермаково Ярославской области школьные волонтеры провели экологический квест с игровыми станциями. Ребята научились различать виды упаковки, сортировать отходы и даже попробовали самостоятельно прессовать макулатуру. Жители Азнакаево (Татарстан) организовали цветник у входа в «Пятёрочку», а в Новом Уренгое, Ульяновске и Богдановиче территорию украсили яркими петуниями, высаженные силами соседей, сотрудников и волонтеров.
«Проект «Экодворы» в очередной раз доказал, что заботиться о природе совсем несложно. Достаточно начать с малого — отсортировать мусор или, например, посадить дерево. Эти маленькие дела наполняют нашу жизнь смыслом, ведь именно благодаря таким простым действиям пространство вокруг становится красивее и уютнее. А главное — такие вещи сближают людей, вдохновляют и напоминают каждому из нас, насколько важны даже самые незначительные усилия, и мы рады, что ЦМС помогает этому воплощаться в жизнь! Очень приятно наблюдать, как с каждым годом все больше жителей поддерживают экологические проекты и помогают строить устойчивое будущее», — добавила руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Снежана Малясова.
* Проект «Центры местного сообщества» развивается с 2021 года в партнерстве с фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». Он выступает площадкой для общения, взаимопомощи и добрых дел, объединяя активных и неравнодушных людей. На сегодняшний день к проекту подключились уже более 5000 магазинов «Пятёрочка» в 68 регионах России.