«Экодворы» в каждом городе. Краснодарцы собрали на переработку более 1000 кг вторсырья

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

Этим летом Краснодар принял участие во Всероссийском экологическом проекте «Экодворы», организатором которого выступает фонд «ЭРА».

Мероприятия проекта призваны популяризировать раздельный сбор отходов, ответственное отношение к окружающей среде, культуру осознанного потребления. И уже второй год подряд они проходят при поддержке «Центров местного сообщества»* торговой сети «Пятёрочка».

Вместе — чище

Ради общей цели — сохранить природу и сделать свой город уютнее — объединились около 38 тыс. человек в разных регионах России. Свой вклад внесли жители Краснодара, Азова, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов. Принять участие могли. Взрослые вместе с детьми принесли на переработку сотни килограммов макулатуры, пластика, стекла и других фракций.

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Так, например, в краснодарских «Экодворах» приняли участие 136 человек — им удалось собрать 1004 кг вторсырья. Всего же за месяц прошло свыше 50 мероприятий, гости которых участвовали в свопах, создавали полезные вещи на мастер-классах, проходили экоквесты, играли и узнавали новое об экологичном образе жизни в интерактивной форме. Всего на переработку было собрано более 3,6 т отходов.

По словам исполнительного директора Фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА» Елены Гороховой, зачастую из дворовых праздников вырастают полноценные сообщества: «Соседи знакомятся, организуют группы на основе общих целей и ценностей, создают новые инициативы. Именно такая цель лежит в основе «Экодворов» — праздник, который объединяет жителей вокруг заботы об окружающей среде. Мы рады разделить эту идею совместно с «Центрами местного сообщества».

Экология — это несложно

Регионы активно поддержали идею экологической осознанности. Так, в Перми прошли мастер-классы по вторичному использованию пластиковых пакетов. Волонтеры Центра развития семьи и ребенка показали, как можно из привычных отходов сделать полезные вещи. В Нижнем Тагиле в детском саду состоялись занятия о раздельном сборе мусора и защите окружающей среды и мастер-классы, на которых детей научили создавать поделки из ненужных предметов.

В поселке Ермаково Ярославской области школьные волонтеры провели экологический квест с игровыми станциями. Ребята научились различать виды упаковки, сортировать отходы и даже попробовали самостоятельно прессовать макулатуру. Жители Азнакаево (Татарстан) организовали цветник у входа в «Пятёрочку», а в Новом Уренгое, Ульяновске и Богдановиче территорию украсили яркими петуниями, высаженные силами соседей, сотрудников и волонтеров.

«Проект «Экодворы» в очередной раз доказал, что заботиться о природе совсем несложно. Достаточно начать с малого — отсортировать мусор или, например, посадить дерево. Эти маленькие дела наполняют нашу жизнь смыслом, ведь именно благодаря таким простым действиям пространство вокруг становится красивее и уютнее. А главное — такие вещи сближают людей, вдохновляют и напоминают каждому из нас, насколько важны даже самые незначительные усилия, и мы рады, что ЦМС помогает этому воплощаться в жизнь! Очень приятно наблюдать, как с каждым годом все больше жителей поддерживают экологические проекты и помогают строить устойчивое будущее», — добавила руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Снежана Малясова.

* Проект «Центры местного сообщества» развивается с 2021 года в партнерстве с фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». Он выступает площадкой для общения, взаимопомощи и добрых дел, объединяя активных и неравнодушных людей. На сегодняшний день к проекту подключились уже более 5000 магазинов «Пятёрочка» в 68 регионах России.

 

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