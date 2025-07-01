Краснодарский край вошел в топ регионов, активно участвовавших в «Школе питания»

Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги Всероссийской образовательной программы по здоровому образу жизни «Школа питания», проходившей в 2024–2025 учебном году. Участие в ЗОЖ-уроках приняли почти 140 тыс. учащихся из 1454 школ и колледжей.

В приоритете — ЗОЖ

Занятия по программе помогли детям и подросткам освоить принципы осознанного и сбалансированного питания — понять, как правильно выбирать продукты, планировать рацион, прислушиваться к сигналам своего организма и развивать полезные привычки.

Самыми активными регионами по числу участников из школ и средне-профессиональных учебных заведений стали Москва (9820), Свердловская область (7469), Санкт-Петербург (7377), Краснодарский край (5978) и Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра (5357).

Интеграцией материалов «Школы питания» в учебную и внеурочную деятельность занимались более 2500 преподавателей. Уроки окружающего мира, технологии и других предметов включали теоретические и практические блоки, мультимедийные материалы и задания, которые можно было выполнять всей семьей, что сделало процесс обучения доступным и увлекательным.

Как рассказала одна из учительниц, после таких уроков она стала иначе объяснять темы, связанные с питанием: «Спасибо за проект, в котором всё — от контента до практики — сделано с душой. Теперь ученики сами интересуются, что они едят, задают вопросы, обсуждают рецепты. А главное, я вижу, как в школьной столовой все чаще вместо сладостей выбирают яблоки».

Организаторы программы подсчитали, что осведомленность участвовавших детей и подростков о здоровом питании выросла в среднем на 12% по сравнению с теми, кто не участвовал в проекте. Особенно заметный эффект был у учеников из так называемой группы риска (12% от 100% участников): они начали применять принципы сбалансированного питания в своей повседневной жизни и делать это осознанно. Более 82% участников рассказали, что программа им очень понравилась, а 87% поделились новыми знаниями с родными и друзьями — такие данные могут говорить о высоком уровне вовлеченности и практической ценности программы.

«Мне понравилось, что мы не просто слушали, а делали задания, смотрели мультфильмы и готовили еду! Теперь я знаю, что такое белки и углеводы и зачем нужно пить больше воды. А еще я научилась делать фруктовый салат — он у меня теперь получается лучше, чем у папы!», — поделилась впечатлениями одна из школьниц-участниц «Школы питания».

Хороший пример

Проект «Школа питания», реализованный на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой», направлен на популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения и их родных.

«Школа питания» — это пример того, как бизнес может вносить вклад в здоровье будущих поколений. Для нас важно не только предлагать качественные продукты, но и помогать семьям осознанно подходить к питанию. Смотря на результаты ЗОЖ-уроков этого года, мы видим, как наша программа не только захватила внимание детей, но и стала точкой входа в тему здоровья для тысяч семей по всей стране», — отметила менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.