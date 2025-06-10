Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук. Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»?

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает яркую акцию «Лови плюшки — лети в Японию!», которая придется по вкусу поклонникам аниме, японской культуры и азиатской кухни. Главным призом станет путешествие в Японию — страну высоких технологий, вкусной еды и любимых героев поп-культуры.

Акция проходит в магазинах сети в 20 регионах России с 10 июня по 28 июля. Чтобы стать участником, необходимо совершить покупку на сумму от 500 рублей — в любом магазине «Пятёрочка» или через сервис «Пятёрочка.Доставка». Чтобы получить шанс на яркое приключение этого лета, достаточно зарегистрировать чек на сайте japan-5ka.ru. Там же можно отслеживать текущий статус своего участия.

Обладатель главного приза получит возможность прогуляться по улицам Токио, попробовать рамэн в уличном кафе, вдохновиться атмосферой мегаполиса, познакомиться с уникальной культурой и вековыми традициями.

Кроме путешествия в Японию можно выиграть призы в еженедельных розыгрышах. В их числе — коллекционные фигурки популярных персонажей, тематический мерч в виде «плюшек», наборы азиатских снеков и косметические бьюти-боксы. Чтобы увеличить свои шансы на победу, можно покупать в «Пятёрочке» готовую еду, свежую выпечку, горячие напитки и товары партнеров акции.

А еще участники могут сыграть в аркадную онлайн-игру «Лови плюшки» — динамичное цифровое приключение из 15 уровней. В финале окажутся те, кто проявил больше настойчивости, скорости и внимания, — именно среди них разыграют iPhone 16, Nintendo Switch OLED, игровой ноутбук Asus TUF Gaming и геймерские аксессуары, которые порадуют не только фанатов Японии, но и ценителей цифровых развлечений.