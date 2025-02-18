За покупки в «Пятёрочке» можно обновить интерьер со скидкой до 60%

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая накопительная акция «Приятные знаки внимания».

Участники акции смогут совместить обыденные покупки с обновлением домашнего интерьера, собрав коллекцию уютного домашнего декора со скидкой до 60%.

Что в коллекции?

Всего в коллекции представлены 20 уникальных предметов: изящные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, фигурки, декоративные вазы и дизайнерские бокалы. Это не только практичные, но и стильные аксессуары, которые украсят дом или станут отличным подарком для близких.

Как участвовать в акции?

За каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» или за приобретение товаров-партнеров покупателям торговой сети начисляются электронные наклейки. Чтобы получить предмет из коллекции по специальной цене, необходимо накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Также товары можно приобрести за полную стоимость.

Акция продлится до 14 апреля 2025 года.

А еще пользователи мобильного приложения «Пятёрочка» могут поучаствовать в мини-игре, в которой необходимо зарабатывать звездочки и получать награды за выполнение заданий разной сложности. Игровая валюта открывает дополнительные возможности: с ее помощью можно не только быстрее собрать коллекцию наград и продвинуться по уровню, но и разблокировать призы и бонусы. За прохождение призовых уровней игрок сможет принять участие в розыгрыше сертификатов и подарков.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте podarok.5ka.ru и в мобильном приложении «Пятёрочка».