Как в Краснодаре весну встречали: блины, бои подушками и хороводы. Праздничный фоторепортаж из микрорайона Любимово

В минувшие выходные площадь фонтанов в микрорайоне Любимово стала центром масленичных гуляний. Около тысячи жителей собрались, чтобы проводить зиму, насладиться горячими блинами и проверить свою удаль в народных забавах. Праздник встречи весны устроил для жителей микрорайона застройщик «Инсити девелопмент».

Последний день Масленицы выдался по краснодарским меркам холодным (всего +2 °С), но солнечным. Чтобы согреть гостей праздника и соблюсти главную масленичную традицию, в Любимово работала блинная станция с бесплатными горячим чаем и угощениями. За праздник здесь приготовили почти тысячу порций румяных блинчиков с медом и сметаной.

© Фото Игоря Глазко

Как правильно отмечать Масленицу: Обычаи и мнения

Масленица — это не только еда, но и народные забавы. Гостей закрутила анимационная программа «Проводы русской зимы» — хороводы, конкурсы и общее дружное «Гори, гори ясно!».

Самые отважные сразились в боях подушками на бревне — кто-то за победу, а кто-то за лучший кадр для соцсетей.

© Фото Игоря Глазко