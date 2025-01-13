Где кататься на коньках в Краснодаре и окрестностях: 6 больших ледовых катков

Краснодар — город, где зима приходит на пару часов и оставляет после себя лишь призрачные шансы на грязевики. Если душа требует зимних забав (или вы просто не знаете, куда деть детей на выходных), катки города и окрестностей к вашим услугам.

Из-за теплой погоды в Краснодаре нет уличных катков, но есть четыре крытые ледовые арены. Три из них находятся в торгово-развлекательных центрах, а в четвертой и самой большой в городе — Ice Palace рядом с «Баскет Холлом» — в этом сезоне массовые катания отменили из-за обилия спортивных мероприятий и тренировок по фигурному катанию и хоккею.

Важно: в статье указаны цены катания с учетом аренды коньков. Расписание и стоимость сеансов массового катания часто меняются — проверяйте информацию по телефону.

«Аляска» в ТРЦ «Меридиан Дисконт» Здесь можно кататься круглый год, наслаждаясь стабильной температурой и отсутствием ветра, а заодно купить что-то спортивное со скидкой. Чего ждать: в выходные многолюдно, по отзывам посетителей, прокатные коньки могут быть не в лучшем состоянии. Плюсы: довольно просторный каток (площадь — 740 кв. метров) и стабильный режим работы.

Где: Краснодар, ул. Стасова, 182/1, ТРЦ «Меридиан Дисконт».

Как работает: ежедневно с 11:00 до 22:00 с получасовыми перерывами между сеансами (сеанс — 1 час).

Цены: в будни — 350-400 рублей в час, выходные — 600 рублей в час.

Телефон: 8 (961) 506-06-63.

«Острова» в ТРЦ «Красная Площадь» Еще один каток для любителей почувствовать себя в эпицентре распродажи на Черную пятницу. Здесь лучше кататься в будни, иначе все время будете заняты тем, чтобы не сбить ребенка и не схлопотать локтем от соседей. Где: Краснодар, ул. Дзержинского, 100, ТРЦ «Красная Площадь», 1 этаж.

Как работает: ежедневно с 10:30 до 21:30 с получасовыми перерывами между сеансами (сеанс — час).

Цена: 500 рублей в час.

Телефон: 8 (988) 366-83-06.

Ледовый каток SkyIce в ТРЦ «OZ МОЛЛ» Плюсы: действительно большой (1000 кв. метров) каток удобной формы для для экстремального слалома между начинающими фигуристами; в ожидании сеанса катания можно перекусить на фудкорте или даже посмотреть кино двумя этажами выше. Дети 5-8 лет могут выйти на лед только в сопровождении взрослых на коньках. Минусы: стоимость может меняться, по телефону цены называют примерно и неохотно.

Где: Краснодар, ул. Крылатая, 2, ТРЦ «OZ МОЛЛ», 1 этаж.

Как работает: ежедневно с 10:00 до 22:00. Перерыв с 15:00 до 16:00.

Цены: в будни — 500 рублей в час, в выходные — 700.

Телефон: 8 (861) 210-11-93.

Каток в станице Северской 35 км от Краснодара (примерно 40 минут езды на машине) Ледовая арена находится на территории «Клуба загородного отдыха». Помимо катка здесь есть гостиницы и ресторан, так что можно остановиться на уик-энд. В «Ледовом дворце» есть раздевалки с душевыми кабинками, камеры хранения, кафе-буфет. Как и в большинстве вариантов, время работы катка в будни непостоянное и его стоит уточнить перед поездкой.

Где: станица Северская, ул. Энгельса, 83/2, «Клуб загородного отдыха».

Как работает: в выходные — с 11:00 до 20:00, в будни по-разному — нужно уточнять по телефону.

Цены: 800 рублей в час для взрослых и 600 рублей в час для детей с 12 лет.

Телефон: 8 (918) 451-77-73.

Каток в Горячем Ключе 60 км от Краснодара (примерно час езды на машине) На катке регулярно тренируются воспитанники местной спортшколы, поэтому расписание массовых катаний корректируют каждую неделю. Актуальное время работы ледовой арены уточняйте по телефону или во «ВКонтакте». Где: Горячий Ключ, ул. Объездная, 8.

Как работает: расписание обновляют каждую неделю, нужно уточнять по телефону.

Цены: 450 рублей в час для взрослых и 330 рублей в час для детей.

Телефон: 8 (958) 572-50-07.

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Каток в Кореновске 70 км от Краснодара (примерно 1,5 часа езды на машине)

Полтора часа в пути — и вы на ледовой арене с самыми скромными ценами на катание в окрестностях Краснодара (да, в стоимость входит прокат коньков). В местном «Ледовом дворце» тренируются хоккеисты и фигуристы, так что перед посещением обязательно уточняйте, откроют ли каток.