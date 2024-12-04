Я — Дед Мороз. Краснодарцы могут исполнить новогодние желания нуждающихся детей

Примерить на себя роль волшебника и сотворить новогоднее чудо, исполнив хотя бы одну детскую мечту, совсем просто — например, поддержав благотворительный проект «Письмо Дедушке Морозу».

У жителей Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Липецка, Ельца, Самары, Таганрога и Волгограда есть возможность исполнить заветные желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или имеющих особенности здоровья.

В рамках этого проекта в магазинах «Пятёрочка» установлены новогодние елки, украшенные открытками. Каждая карточка — это письмо Деду Морозу, в котором ребенок рассказывает о своей мечте: игрушке, наборе для творчества, сладости или каком-то другом подарке. Посетители магазина могут выбрать открытку, купить указанный в ней предмет и передать его сотрудникам «Пятёрочки».

Собранные в магазинах презенты заберут волонтеры банка еды «Русь». В отделениях фонда они организуют для детей новогодние мероприятия, где Дед Мороз и Снегурочка будут вручать подарки ребятам.

Стать участником благотворительного проекта «Письмо Дедушке Морозу» и исполнить заветное желание ребенка, можно до 22 декабря. Елки желаний установлены в 201 магазине «Пятёрочка» в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Ельце, Самаре, Таганроге и Волгограде.

Традиция творить чудеса

Новогодняя благотворительная инициатива объединяет покупателей торговой сети «Пятёрочка» уже 4 года. В южных регионах России акция впервые прошла в 2020 году в Краснодаре, а уже в 2022-м к ней присоединились магазины Липецка, Самары и Ростова-на-Дону.

Елки с детскими открытками ежегодно устанавливают и в офисах торговой сети. Сотрудники «Пятёрочки» активно поддерживают проект и помогают собирать подарки, чтобы исполнять праздничные желания малышей и дарить им новогодние чудеса.

По словам руководителя управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвиры Бекташевой, «Письмо Дедушке Морозу» — это не только о подарках, но и о заботе, тепле и участии: «Новый год — время, когда исполняются мечты, и мы рады, что наши гости поддерживают эту традицию, принося радость детям, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке».