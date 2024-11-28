Малообеспеченные семьи Краснодарского края получили в дар домашний текстиль

Инициатором благотворительности стала «Пятёрочка» при поддержке благотворительного фонда «Выручаем» (X5 Group). Это стало возможным благодаря акции «Время стильных обновлений», проходившей в магазинах торговой сети, — после ее завершения часть продукции осталась нереализованной. Вместо традиционных распродаж остатков акционного товара «Пятёрочка» решила подарить текстиль тем, кто в этом больше всего нуждается.

В ноябре подопечные Российского Красного Креста и банка еды «Русь» — семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также люди с инвалидностью — получили в дар комплекты домашнего текстиля.

В Краснодарском крае малообеспеченные семьи получили 2214 текстильных изделия — полотенца для лица, рук и тела, а также салфетки и коврики для ванной. Всего по России компания передала в дар 50 тыс. единиц текстиля, изготовленного из высококачественных материалов. Благодаря многолетнему опыту в оказании гуманитарной помощи фонды эффективно распределили продукцию среди социально уязвимых групп населения.

В добрых традициях

Благотворительность и поддержка различных социальных инициатив — важная часть стратегии устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». Компания не впервые направляет нереализованную продукцию нуждающимся. Ранее торговая сеть уже передавала продукты питания и предметы первой необходимости различным НКО. В партнерстве с фондом X5 Group «Выручаем», созданным для реализации благотворительных программ, ритейлер активно помогает улучшить качество жизни наиболее уязвимых категорий граждан.

«Мы стараемся обеспечить людей продуктами питания в рамках проекта по фудшерингу и ежемесячного продовольственного марафона «Корзина доброты», а также активно работаем над тем, чтобы поддерживать уязвимые слои населения. Полотенца и коврики — это простые, но важные предметы, которые теперь найдут свое применение и смогут принести комфорт в дома тысяч людей по всей стране», — рассказала руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

Кстати, в благотворительном марафоне «Корзина доброты» могут принимать участие все желающие. Для этого достаточно приобретать товары с длительным сроком годности (например, чай, сахар, печенье, орехи, растительное масло, консервы, крупы, сухофрукты и прочее) и оставлять их в специальных боксах в закассовой зоне магазинов или передать покупки сотрудникам торговой сети. Оказывать помощь нуждающимся можно и не выходя из дома — через пожертвования на сайте корзинадоброты.рф. Волонтеры банка еды «Русь» регулярно формируют продовольственные наборы и развозят их людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.