Выиграть автомобиль и без суеты накрыть новогодний стол смогут жители Краснодарского края

Новый год — особенное время, которое хочется провести с семьей и близкими, а не на кухне. «Пятёрочка» позаботилась о том, чтобы каждый покупатель мог накрыть праздничный стол, не тратя время на готовку, а также получить полезные подарки за покупки.

Сейчас в магазинах «Пятёрочка» по всей России, включая Краснодарский край, проходит новогодняя акция «Накрывайте на стол и выигрывайте призы!». Среди своих покупателей торговая сеть разыграет более 800 призов, включая 6 млн рублей и автомобиль, а также вручит подарки за прохождение игры в мобильном приложении.

Акция «Накрывайте на стол и выигрывайте призы!» продлится до 31 декабря 2024 года.

Как накрыть стол без хлопот?

Подготовиться к празднованию Нового года без лишней суеты можно благодаря целой коллекции готовых блюд, представленных в торговой сети — от закусок и салатов до горячего. Их готовят профессиональные повара из качественных продуктов — останется только дополнить стол мандаринами и любимыми напитками.

В рамках акции «Накрывайте на стол и выигрывайте призы!» в магазинах «Пятёрочка» каждую неделю проходит розыгрыш призов. Для участия в нем необходимо делать покупки в магазинах сети или через сервис доставки (в том числе приобретая товары-партнеры) и выполнять задания в личном кабинете мобильного приложения «Пятёрочка».

Чтобы стать участником розыгрыша, требуется активировать акцию на сайте actions.5ka.ru.

За покупку готовой еды с картой «X5 Клуба» можно выиграть:

сертификат на 4 тыс. рублей в «Пятёрочку» (всего 600 шт.) — за покупки от 200 рублей,

сертификат на 10 тыс. рублей в популярный магазин онлайн-шопинга (всего 60 шт.) — за покупки от 400 рублей.

За покупку любых товаров на сумму от 600 рублей с картой «Х5 Клуба» можно выиграть:

денежный приз в размере 1 млн рублей,

комбо-сертификаты для всей семьи на 50 тыс. рублей в магазины техники, парфюмерии, товаров для ремонта и принадлежностей для дома.

А как выиграть автомобиль?

Чтобы принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо так же активировать акцию на сайте, делать покупки в магазинах «Пятёрочка» и накопить чеки от 2000 рублей за весь период акции.

Есть еще что-нибудь новогоднее?

Подготовку к празднику можно продолжить в мобильном приложении «Пятёрочка» — в этом году покупатели могут создать там собственный новогодний парк развлечений. Игра состоит из двух этапов и 60 уровней прокачки: нужно выполнять задания и зарабатывать виртуальную валюту, которую можно потратить на открытие и улучшение предметов парка.

Ежедневно будет доступно 3 игровые попытки. Дополнительные попытки можно получить за каждую покупку от 600 рублей и приобретение товаров-партнеров. Кроме того, попытки можно получить в обмен на «апельсинки»* по картам лояльности «Х5 Клуба». За развитие парка развлечений и прохождение всех уровней игры пользователи также будут участвовать в розыгрыше призов.

Подробнее обо всех условиях акции, сроках и порядке ее проведения можно узнать на сайте.

* «Апельсинки» — единая валюта сервиса лояльности «Апельсин», которая начисляется на единый счет за покупки в сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток», за заказы в «Много лосося» и Vprok.ru, а также за определенные действия у партнеров (Альфа-Банк, Билайн, АльфаСтрахование).