Между Краснодаром и Ташкентом запустят новый автобусный маршрут
С 8 апреля автобусный маршрут свяжет Ташкент и Краснодар. Транспорт будет курсировать два раза в неделю
5 апреля телеграм-канал Минтранса Узбекистана сообщил, что Краснодар и Ташкент свяжет регулярный автобусный маршрут. Рейсы будут выполнять дважды в неделю — по вторникам и пятницам.
Аэропорт Минеральных Вод запустит рейсы в Астану, Батуми и Бодрум:
Первое отправление запланировано 8 апреля с автовокзала «Ташкент» в 20:00 по местному времени. В Краснодар транспорт прибудет 11 апреля в 13:00.
В поездках будут использовать автобусы Yutong, рассчитанные на 51 место.
Стоимость билета в одну сторону составит 900 тыс. сумов (около 6 тыс. рублей).
Как писали Юга.ру, из Москвы запустят автобусы в Геленджик, Новороссийск и Анапу. Узнать, сколько стоят билеты, можно здесь.