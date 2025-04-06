Между Краснодаром и Ташкентом запустят новый автобусный маршрут

С 8 апреля автобусный маршрут свяжет Ташкент и Краснодар. Транспорт будет курсировать два раза в неделю

5 апреля телеграм-канал Минтранса Узбекистана сообщил , что Краснодар и Ташкент свяжет регулярный автобусный маршрут. Рейсы будут выполнять дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Аэропорт Минеральных Вод запустит рейсы в Астану, Батуми и Бодрум:

Первое отправление запланировано 8 апреля с автовокзала «Ташкент» в 20:00 по местному времени. В Краснодар транспорт прибудет 11 апреля в 13:00.

В поездках будут использовать автобусы Yutong, рассчитанные на 51 место.



Стоимость билета в одну сторону составит 900 тыс. сумов (около 6 тыс. рублей).