У побережья Сочи заметили «плоский смерч». Он редко встречается за пределами Австралии
В небе над Сочи появилось удивительное природное явление — «Утренняя глория»
6 апреля телеграм-канал «Погода в Сочи» (неофициальный телеграм-канал о погоде в Сочи) поделился фото необычного природного явления — «Утренней глории». Его еще называют «плоским смерчем». Снимок был сделан у побережья Сириуса.
«Утренняя глория» — вид облаков-рулонов. Их можно ежегодно встретить в Австралии. В других частях света такие облака появляются крайне редко. Они представляют собой вытянутый вал, который может достигать 1 км в длину, 2 км в высоту и перемещаться со скоростью до 60 км/ч.
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Такие необычные облака возникают в прибрежных зонах, где воздушные потоки быстро поднимаются вверх. Чтобы сформировался «плоский смерч», должны сложиться несколько факторов: высокая влажность, стабильная температурная инверсия и определенный характер ветров.
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