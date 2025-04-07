У побережья Сочи заметили «плоский смерч». Он редко встречается за пределами Австралии

Краснодарский край

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  • «Утренняя глория» в Сочи © Скриншот фото из телеграм-канала «Погода в Сочи»
    «Утренняя глория» в Сочи © Скриншот фото из телеграм-канала «Погода в Сочи»

В небе над Сочи появилось удивительное природное явление — «Утренняя глория»

6 апреля телеграм-канал «Погода в Сочи» (неофициальный телеграм-канал о погоде в Сочи) поделился фото необычного природного явления — «Утренней глории». Его еще называют «плоским смерчем». Снимок был сделан у побережья Сириуса.

«Утренняя глория» — вид облаков-рулонов. Их можно ежегодно встретить в Австралии. В других частях света такие облака появляются крайне редко. Они представляют собой вытянутый вал, который может достигать 1 км в длину, 2 км в высоту и перемещаться со скоростью до 60 км/ч.

В Краснодарском крае в апреле снова ожидаются магнитные бури:

Такие необычные облака возникают в прибрежных зонах, где воздушные потоки быстро поднимаются вверх. Чтобы сформировался «плоский смерч», должны сложиться несколько факторов: высокая влажность, стабильная температурная инверсия и определенный характер ветров.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание. Дневные температуры не превысят 5-10 °С.

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