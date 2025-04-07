У побережья Сочи заметили «плоский смерч». Он редко встречается за пределами Австралии

6 апреля телеграм-канал «Погода в Сочи» (неофициальный телеграм-канал о погоде в Сочи) поделился фото необычного природного явления — «Утренней глории». Его еще называют «плоским смерчем». Снимок был сделан у побережья Сириуса.

«Утренняя глория» — вид облаков-рулонов. Их можно ежегодно встретить в Австралии. В других частях света такие облака появляются крайне редко. Они представляют собой вытянутый вал, который может достигать 1 км в длину, 2 км в высоту и перемещаться со скоростью до 60 км/ч.