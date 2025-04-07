В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей

Синоптики подготовили прогноз погоды на Кубани на 7 апреля. В регионе ожидаются дожди и грозы

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 7 апреля, на Кубани прогнозируют переменную облачность. В регионе пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом, местами осадки будут сильные. Днем и вечером возможны грозы.



Температура воздуха днем — 16-21 °С, на Азовском побережье — 10-15 °С, в горах — 1-6 °С.

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На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. Ветер слабый, однако в отдельных районах порывы могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем — 13-18 °С.



В Краснодар тоже прогнозируют дождь, днем и вечером грозу. Ветер до 11 м/с. Температура воздуха днем — 18-20 °С.