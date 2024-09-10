Певица Анна Асти открыла в Краснодаре бар «Сплетни»

В Краснодаре 26 и 27 июля состоялось техническое открытие бара «Сплетни», идейным вдохновителем развлекательного проекта стала певица Анна Асти. 9 сентября артистка приехала в Краснодар, чтобы официально открыть заведение. Журналистка Юга.ру побывала на мероприятии и поделилась впечатлениями. Первым делом хочется отметить, что у заведения довольно строгий дресс-код. Спецодежду, униформу, спортивную одежду и обувь советуют оставить дома для более подходящего случая. Даже брендовые спортивные костюмы и кроссовки могут стать причиной, по которой не удастся пройти в бар. Не говоря уже о повседневных джинсах и свитерах. Приветствуются коктейльные и вечерние платья, комплекты с блузками, топами и юбками, а также брюками. Поэтому пришлось заморочиться, чтобы выбрать наряд, в котором меня пустили бы на мероприятие.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Сбор журналистов и почетных гостей начался в 20:00. На протяжении часа присутствующие угощались игристыми напитками и закусками, общались, слушали музыку, фотографировались и заливали контент в социальные сети. В релизе писали, что в интерьере, меню и барной карте прослеживается творчество певицы. Отправилась исследовать заведение. Рядом с санузлом на зеркалах разбросаны фразы: «Я твоя кара», «Я твоя карма», «Вино и танцы — не надо стесняться». Коктейли тоже назвали строчками из песен — «Повело», «По барам», «Химия», «Сорри», «Феникс», «Царица», «Бумеранг», «Космически», «Дикое сердце», «Рано влюбляться», «Ломка», «Милый, прощай», «Моя мания».

Согласно таймингу, Анна Асти должна была разрезать красную ленту в 21:15. У меня большой опыт посещения разного рода мероприятий, в том числе с чиновниками и просто известными людьми. И зачастую гости не приезжают вовремя, заставляя ждать собравшихся. В этот раз организация удивила. Ровно в 21:15 под наши аплодисменты по ступенькам поднялась певица, наградила всех улыбкой и разрезала красную ленту. «Сплетни» официально открылись! Заведение работает по франшизе. В 2023 году в Санкт-Петербурге открылся первый бар сети. Потом «Сплетни» появились в Новосибирске. Собравшихся проводили в зону караоке, где состоялась короткая, но довольно информативная пресс-конференция с Анной Асти и управляющим партнером проекта Яной Локотош. Яна Локотош рассказала, в чем особенность заведения «Сплетни». «Главная особенность — это бар Анны Асти. Наши гости могут не просто прикоснуться к творчеству кумира и прочувствовать ту музыку и душу, которые Аня вложила в этот проект. Но и почувствовать себя звездой, например, в этом караоке-зале», — рассказала управляющий партнер проекта.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Также в «Сплетнях» можно попробовать коктейли и блюда, которые Анна разрабатывала вместе с бар-менеджерами и шеф-поварами. По словам Локотош, «Сплетни» — это мультиформатный проект. Здесь можно поужинать с друзьями в комфортной и спокойной атмосфере, где не орет музыка. После 12 ночи можно танцевать до утра. «У нас в корпоративной культуре есть такая цитата: «Говорят, они зашли на пару бокальчиков, а остались тусоваться до утра». Вот особенность нашего проекта», — добавила Локотош.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Анна Асти рассказала, почему именно «Сплетни»: «Все любят поболтать. Люди приходят в заведение и, надеюсь, не умолкают. Потому что сидеть в телефонах — это моветон. Хочется, чтобы здесь общались и получали наслаждение. И куда же без сплетен и обсуждений бывших». Яна Локотош добавила, что сплетни — это про людей. Учредители хотели, чтобы в баре было комфортно всем.

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«Знаете, это как чат с лучшими подружками, с твоими бэсти. Где ты можешь рассказать всё, что угодно. Записать кружочек в любом виде. И «Сплетни» отражает концепцию близости. Тебя здесь всегда примут, с какими проблемами и заботами ты бы не пришел. Мы для девчонок и парней, которые хотят оторваться, забыться и до утра кайфануть», — заявила управляющий партнер проекта.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Асти рассказала, как появилась франшиза. По её словам, когда вышла песня «По барам», к ней обратились будущие партнеры с предложением вместе создать такой проект. «В глубине души мне хотелось чего-то такого, классного. Мы вдохновлялись творчеством, легкостью. Как будто ты вышел с концерта, у тебя отличное настроение, но ты не знаешь, куда податься. Хочется продолжения. И вот «Сплетни» — это место для продолжения. Я порой заходила на час, а меня потом не могли выгнать», — пояснила Анна Асти.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Затем гостьи объяснили, почему именно Краснодар стал третьим городом, где появилась франшиза.