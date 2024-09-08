В парке «Краснодар» открылось новое кафе

Новая локация начала работу в парке «Краснодар» 7 сентября. «Летнее кафе» открылось неподалеку от билетных касс стадиона. На смотровой площадке рядом с энергоцентром обустроили зеркальный бар, вокруг которого расставили оригинальные скамейки, у каждой из которой есть семь ниш со столиками для небольшой компании.

В меню — мороженое джелато (140 рублей за шарик), горячие сэндвич-роллы (230-260 рублей), пончики (150 рублей за штуку), леденцы (100 рублей, лимонад (200 рублей), а также широкий ассортимент чая и кофе.

Как сообщает официальный телеграм-канал парка, кафе работает с 9:00 до 21:00 без выходных.