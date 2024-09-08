В парке «Краснодар» открылось новое кафе

Краснодарский край

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  • «Летнее кафе» в парке «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», T.me/parkkrd
    «Летнее кафе» в парке «Краснодар» © Скриншот публикации в телеграм-канале парка «Краснодар», T.me/parkkrd

«Летнее кафе» официально открылось в парке «Краснодар» 7 сентября

Новая локация начала работу в парке «Краснодар» 7 сентября. «Летнее кафе» открылось неподалеку от билетных касс стадиона. На смотровой площадке рядом с энергоцентром обустроили зеркальный бар, вокруг которого расставили оригинальные скамейки, у каждой из которой есть семь ниш со столиками для небольшой компании.

В меню — мороженое джелато (140 рублей за шарик), горячие сэндвич-роллы (230-260 рублей), пончики (150 рублей за штуку), леденцы (100 рублей, лимонад (200 рублей), а также широкий ассортимент чая и кофе.

Как сообщает официальный телеграм-канал парка, кафе работает с 9:00 до 21:00 без выходных.

Ранее на этой неделе выяснилось, что теперь находится в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Северный» в Краснодаре и как будет выглядеть ультрасовременный фермерский рынок в станице Елизаветинской.

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