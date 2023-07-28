Банк «Союз» переименовали в Ингосстрах Банк. Что изменилось для клиентов и какие выгоды можно получить?

В конце мая 2023 года банк «Союз» сменил название. Теперь это Ингосстрах Банк. На юге России отделения бывшего «Союза» есть в Краснодаре, Усть-Лабинске, Сочи и Ростове-на-Дону. Разбираемся, зачем нужен был ребрендинг, что делать действующим и новым клиентам банка и какие в этом есть плюсы.

Почему произошел ребрендинг? Это своеобразное восстановление исторической справедливости. 99,9% акций банка принадлежит страховой компании «Ингосстрах». Частью большой экосистемы «Ингосстраха» — Инго — «Союз» стал уже давно.

История переименований банка (кликните, чтобы прочитать) Банк основали в 1993 году как АКБ «АЛИНА-МОСКВА». В 1999 году это название изменили на АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ». В 2003 году к нему присоединили еще три кредитные организации — «Автогазбанк», «Сибрегион Банк» и «Народный банк сбережений» — и переименовали в АКБ «СОЮЗ» (ОАО), а чуть позже, в 2015-м, — в банк «Союз» (АО). С 2021 года СОЮЗ является оператором программы лояльности «Ингосстрах Бонус» и активно выпускает карты «Ингосстрах Бонус» Digital.

После ребрендинга в 2023-м банк сможет работать во всех точках «Ингосстраха», а клиенты — пользоваться всеми продуктами экосистемы Инго по принципу «одного окна».

Что такое экосистема Инго? Это важные банковские и небанковские продукты для всей семьи, которые помогают экономить. Внутри экосистемы можно копить Ингорубли (1 ингорубль = 1 рублю), совершая покупки у партнеров. Помимо собственно страховщика «Ингосстрах», в группу входят пенсионные и инвестиционные фонды, клиники и партнерские организации. Вот какие сервисы можно оформить в рамках экосистемы Инго, чтобы накопить бонусы: банковскую карту «Ингосстрах Бонус» Digital (физическую или виртуальную) с кешбэком до 6% за покупки в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, страховых полисов «Ингосстраха» и других товаров и услуг. К карте можно заказать платежный стикер для бесконтактной оплаты;

подписку Инго Плюс с более чем 200 вариантами скидок и кешбэка на товары и услуги партнеров, например, маркетплейсов OZON и Lamoda, магазинов «Детский мир» и «Золотое яблоко», аптек «Будь здоров» и фитнес-клубах Xfit. Накопленными Ингорублями можно оплатить до 100% стоимости авиа- и ж/д-билетов и отелей, как в России, так и за рубежом. Полный каталог скидок и сертификафов, на которые можно обменять Ингорубли, здесь. Больше об экосистеме Инго

© Изображение предоставлено пресс-службой Ингосстрах Банка

Что делать, если у меня есть кредит, вклад или карта банка «Союз»? Хорошие новости: ребрендинг никак не повлияет на ранее заключенные договоры по кредитам, вкладам, счетам и другим финансовым услугам — они действуют на прежних условиях. Ехать в офис банка и перезаключать их не надо. Важно: все платежные реквизиты — БИК, КПП и другие — останутся прежними, изменится только наименование юридического лица.

А если мне нужно оплатить кредит, пополнить вклад, перевести деньги по реквизитам? Достаточно указать БИК банка — и название обновится автоматически.

Изменятся ли данные для входа в мобильное приложение и онлайн-банк? Нет. Если раньше вы не пользовались приложением, то теперь найти его можно по названию «Ингосстрах Банк». А вот визуальное оформление соцсетей и онлайн-ресурсов банка станет другим.

А как будут работать отделения банка в Краснодаре и других городах? В обычном режиме. Постепенно на фасаде обновят вывески, а внутри — интерьер. Логотип банка — золотые монеты — останется прежним. Теперь в отделениях, помимо банковских продуктов, можно будет оформить страховые полисы (жизни, авто, дома и другие) компании «Ингосстрах».

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Что получит клиент (действующий и новый) банка от присоединения к экосистеме Инго? В первую очередь, любой клиент получит карту Ингосстрах Банка — «Ингосстрах Бонус» Digital с бесплатным обслуживанием. Эта карта — что-то вроде ключа к экосистеме. Он открывает доступ ко всем сервисам и преимуществам Инго. Оформить ее виртуальную версию можно в банке или самостоятельно на сайте, это займет около 5 минут. «Продукт этот уже запущен, сейчас он обрастает дополнительными фичами: появляются подписки на различные сервисы, специализации в бонусной программе, например, «Ингодом» или «Ингоздоровье», «Ингоавто». Эти разделы уже наполняют спецпредложениями от партнерской сети», — объясняют в банке. Во-вторых, теперь клиенту доступна дополнительная выгода к тому, что он уже собирался сделать. Например, при оформлении страховки ОСАГО или КАСКО с картой Ингосстрах Банка он получит дополнительные скидки на этот полис или сможет купить его в рассрочку. Сам банк теперь тоже является точкой продаж — здесь можно купить полис, оформить карту и подать заявку на кредит.

«Наше преимущество в том, что, будучи не самым огромным банком, мы имеем бесценную возможность сохранять с клиентом именно человеческий контакт», — отмечают в банке. «Очевидно, что наибольший успех ребрендинг будет иметь на розничном направлении нашего бизнеса. Флагманский продукт, карта «Ингосстрах Бонус» Digital, — это ключ к экосистеме «Ингосстраха».