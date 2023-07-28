Банк «Союз» переименовали в Ингосстрах Банк. Что изменилось, кроме названия?

Решение приняли в конце мая 2023 года. Теперь банк стал частью экосистемы страховой компании «Ингосстрах» — Инго. Сегодня 99% акций бывшего «Союза» принадлежит СПАО «Ингосстрах».

Что осталось прежним?

Все ранее заключенные с банком договоры остаются в силе и действуют на тех же условиях. Перезаключать их не нужно.

Данные для входа в мобильное приложение и интернет-банк тоже не поменяются. Если раньше вы не пользовались приложением, то теперь найти его можно по названию «Ингосстрах Банк».

Логотип банка — золотые монеты, символизирующие стабильность и надежность — останется прежним.

Что изменилось?

Во первых, название организации в платежных реквизитах. Все данные при оплате обновятся автоматически, самостоятельно их клиентам делать ничего не нужно.

После ребрендинга в 2023-м им клиентам стали доступны скидки и кешбэк за покупки товаров и услуг партнеров экосистемы Инго — например, при оформлении страхового полиса в «Ингосстрахе», шоппинге в «Золотом яблоке» или «Детском мире».

С помощью карты «Ингосстрах Бонус» Digital клиенты могут копить и тратить Ингорубли. Оформить такую карту можно онлайн за 5 минут.

«Очевидно, что наибольший успех ребрендинг будет иметь на розничном направлении нашего бизнеса. Флагманский продукт, карта «Ингосстрах Бонус» Digital, — это ключ к экосистеме «Ингосстраха», — объясняют в пресс-релизе банка. «С ее помощью он получит доступ ко всем сервисам и преимуществам. Наш фокус на долгосрочное сотрудничество с клиентами, мы не гонимся за сиюминутной выгодой. Как дочка страховой компании, мы настроены на долгосрочные инвестиции и долгосрочные отношения. Мы рады предоставить клиенту все бонусы «на входе» и рассчитываем на лояльность этого клиента».

В своем пресс-релизе о ребрендинге банк объяснил, что поменяется также визуал отделений, соцсетей и интернет-ресурсов организации.

Банк «Союз» (Ингосстрах Банк) основали в 1993 году как АКБ «АЛИНА-МОСКВА». В 1999 году это название изменили на АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ». В 2003 году к нему присоединили еще три кредитные организации — «Автогазбанк», «Сибрегион Банк» и «Народный банк сбережений» — и переименовали в АКБ «СОЮЗ» (ОАО), а чуть позже, в 2015-м, — в банк «Союз» (АО). С 2021 года СОЮЗ является оператором программы лояльности «Ингосстрах Бонус» и активно выпускает карты «Ингосстрах Бонус» Digital.