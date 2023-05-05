Интервью с управляющим ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее Сергеем Кадакиным

О том, как прошлый год повлиял на работу ВТБ в Краснодарском крае, что лежит в основе стратегии семейного капитала и «умных» мультиформатных отделений банка, порталу Юга.ру рассказал управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.

Полмиллиона активных клиентов, «умные» отделения и рост ипотеки Удалось ли ВТБ на Кубани адаптироваться к новым условиям и перестроить бизнес-процессы в связи с турбулентностью, которую переживала российская экономика в прошлом году?



— Результаты, с которыми мы завершили прошлый год, отчетливо показывают: ВТБ удалось в сжатые сроки перенастроить рабочие процессы и обеспечить полноценное обслуживание жителей и предприятий Кубани. В самый острый период мы сосредоточились на настроениях клиентов и их актуальных потребностях. Это позволило нам предложить альтернативные инструменты и технологии для решения повседневных задач физических и юридических лиц. Мы осознанно отказались от гонки за показателями бизнеса, однако выбранная стратегия позволила ВТБ достичь рекордных показателей. Общий кредитный портфель банка в регионе увеличился практически на 60%, достигнув 298 млрд рублей. А если говорить о привлеченных средствах, то размер портфеля вырос на 51% — до 359 млрд рублей. Существенно расширилась клиентская база, а значит — нам доверяют, и банк оправдывает ожидания.

Что в новых условиях было важным для бизнеса, а что больше всего волновало население? — В новых экономических условиях для краснодарского бизнеса было крайне важно получить оперативный доступ к кредитным средствам. ВТБ активно включился в программы господдержки, и все ключевые отрасли не остались без финансовой «подпитки», наедине со своими трудностями. Мы сохранили условия по всей линейке гарантий для малых и средних предприятий, а также одними из первых стали принимать заявки на реструктуризацию кредитов.

Безусловно, много опасений и вопросов к банкам было и у населения. Однако санкции никак не повлияли, например, на работоспособность карт ВТБ на территории России, а для большего спокойствия и удобства пользователей банк сделал их бессрочными. Более того, в партнерстве с платежной системой «Мир» нам удалось быстро заместить ушедшие сервисы оплаты и сохранить комфортное обслуживание для клиентов. В свою очередь, оперативная корректировка ставок по вкладам и накопительным счетам позволила остановить отток средств населения. А льготные кредиты на покупку недвижимости и автомобилей наши клиенты получали еще до официального запуска новых условий госпрограмм.

Судя по показателям прошлого года, у жителей края сохранился высокий спрос на кредиты, даже несмотря на непростые экономические условия. Какие из них оказались наиболее востребованы? — Несмотря на все потрясения в прошлом году, период спада в кредитовании на Кубани был недолгим. С лета мы вновь начали наращивать объемы выдач. За 2022 год жители региона оформили 56 тыс. кредитов на общую сумму 78 млрд рублей, что на 14% превышает результаты предыдущего года. Розничный кредитный портфель в итоге вырос на 40%, достигнув 158,6 млрд рублей.

Прежде всего, жители Кубани не стали отказываться от решения квартирного вопроса, поэтому затяжных «пробуксовок» спроса на недвижимость не было. В 2022 году Краснодарский край вошел в тройку лидеров по темпам ввода жилья в стране. Госпрограммы с привлекательными ставками в комплексе с качественными предложениями новостроек обеспечили стабильный спрос на ипотеку. Кубанские заемщики оформили в банке более 11 тыс. жилищных кредитов на общую сумму почти 53 млрд рублей. По объему это в 1,2 раза больше, чем за 2021 год. Две трети ипотечных сделок прошли в рамках льготных программ — сказывается большая емкость первичного рынка, где есть и бюджетные предложения, и варианты для тех, кому нужно просторное и комфортное жилье.

Замечу, что население края все чаще отдает предпочтение ВТБ не только из-за доступных ставок и бонусов. За последнее время нам удалось совершить прорыв и обеспечить заемщикам максимальную скорость оформления ипотеки. Сегодня в ВТБ можно практически полностью оформить жилищный кредит дистанционно. И такой вариант выбирает уже абсолютное большинство ипотечных клиентов — за прошлый год онлайн оформили порядка 70% сделок.

В конце 2022 года банк «Открытие» вошел в группу ВТБ. Сейчас клиентам доступна объединенная банкоматная сеть, которая насчитывает около 800 устройств в Краснодарском крае.

От чего сегодня зависит число активных клиентов финансовой организации? — Безусловно, один из важных факторов для современного человека — это возможность оперативно решать все повседневные финансовые вопросы. Оплата покупок, совершение платежей и переводов, оформление вкладов и кредитов не должны отнимать у него много времени. И как раз в облегчении повседневных задач, на наш взгляд, и проявляется настоящая забота со стороны финансовой организации. А современные технологии позволяют интегрировать многие банковские и государственные сервисы.

К примеру, мы постоянно расширяем каталог местных поставщиков, услуги которых можно оплачивать в мобильном приложении буквально в пару кликов — без заполнения реквизитов и без комиссий. Их число по итогам прошлого года выросло на 40%. Клиенты высоко оценили, что в ВТБ Онлайн можно оперативно расплатиться с ключевыми предприятиями ЖКХ. Банк наладил взаимодействие с краевым фондом капремонта, сочинским «ГорИВЦ», «Мусороуборочной компанией», предприятиями «Крайжилкомресурс», «Краснодаргоргаз», «КТЭ» и целым рядом других. Это сотни тысяч лицевых счетов, по которым население ежемесячно проводит платежи.

Наши клиенты также могут получить большой спектр государственных услуг. ВТБ берет на себя основную часть забот по оформлению налоговых вычетов, социальных пособий, распоряжению маткапиталом и так далее. И это всего несколько примеров. Тот уровень обслуживания, безопасность и комфорт, которые банк может стабильно обеспечивать в онлайн-каналах, напрямую отразился на увеличении числа активных клиентов ВТБ на Кубани. За год этот показатель вырос на 25,5 тыс. человек, а их общее количество превысило 496 тыс. К слову, все больше людей становятся постоянными пользователями наших услуг в рамках зарплатных проектов. В 2022 году выбор в пользу банка сделали более 700 местных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Теперь свыше 16,5 тыс. их сотрудников получают зарплату на карты ВТБ.

Суфлёры, доступная среда и контроль CO2: Рассказываем, как выглядят и работают «умные» офисы ВТБ

Несмотря на рост популярности онлайн-каналов, в регионе по-прежнему востребован и офлайн-формат. Многие клиенты предпочитают общаться с сотрудниками лично. И этот фактор нельзя не учитывать. В 2022 году мы значительно трансформировали сеть отделений на Кубани и открыли восемь современных мультиформатных офисов.

В 2022-2023 годах ВТБ открыл восемь «умных» отделений в Краснодарском крае. Это удобные, стильные и современные офисы, где клиенты могут решить свой финансовый вопрос, сидя в мягком кресле с чашечкой кофе.

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин © Фото Ивана Семенца, предоставлено пресс-службой банка ВТБ

Главней всего. Что такое «Семейный капитал» и «Cемейный банк»

Все чаще можно услышать о том, что банки развивают собственные социальные программы. ВТБ летом прошлого года запустил стратегию семейного капитала. Почему в ней появилась необходимость?

— ВТБ является системообразующим банком и не может оставаться в стороне, когда в силу объективных обстоятельств многие клиенты испытывают те или иные сложности. Стратегия позволила нам применить весь имеющийся у банка потенциал для адресной поддержки тех, кто особенно в этом нуждается. Мы внедрили множество цифровых банковских сервисов, ощутимо облегчающих повседневную жизнь. Пользуясь ими, жители региона получают финансовую помощь и льготы от банка. Например, ВТБ помогает семьям бесплатными страховками здоровья, дает возможность оформить налоговые вычеты и социальные выплаты, распорядиться материнским капиталом, зарегистрироваться как самозанятый и так далее.

Кроме того, перевод пенсии на карту нашего банка обеспечивает ее получателю, наряду с повышенным кешбэком и процентом на остаток, страхование финансовых средств от мошенников. А еще любой пенсионер может бесплатно снимать наличные в банкоматах любых финансовых организаций. Все это нашло реальный отклик: уже более 23 тыс. жителей Кубани выбрали ВТБ для зачисления пенсионных выплат.

За 2022 год число жителей края, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 68% и превысило 23 тыс. человек.

В дополнение к уже реализованным социальным инициативам ВТБ запускает проект «Семейный банк», который объединит повседневные услуги для всей семьи. Это позволит более эффективно вести ежемесячный бюджет. Проще говоря, близкие люди смогут вместе оплачивать счета и покупки, копить и тратить бонусы. При этом каждая семья сможет выбрать наиболее подходящие для нее опции и лимиты — с учетом возраста, нюансов повседневной жизни и желаний каждого члена семьи. В рамках проекта мы внедряем отдельные сервисы для детей, которые помогут подрастающему поколению на практике познакомиться с азами финансовой грамотности.

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин © Фото Ивана Семенца, предоставлено пресс-службой банка ВТБ

25 млрд поддержки для кубанского бизнеса На Кубани ВТБ остается одним из основных кредиторов экономики. По вашей оценке, как прошла адаптация бизнеса к изменившимся реалиям?

— Уже можно констатировать, что шоковый период остался позади. Экономика края достаточно диверсифицирована — здесь лидирует аграрный сектор, есть крупная промышленность, интенсивно развивается транспортная отрасль и строительство, особо оживленными на протяжении последних лет остаются торговля и туризм. В свое время регион очень много работал над поддержанием благоприятных условий для инвестиций и созданием дополнительных точек роста.

Анализируя работу со своими корпоративными клиентами, мы видим, что они массово не отказывались от своих перспективных проектов. Практически все инвестиции на улучшение инфраструктуры региона и развитие импортозамещающих мощностей сохранились. Банк оперативно включился в программы господдержки и активно кредитовал компании жилищного и коммерческого строительства, предприятия горнодобывающей промышленности и металлургии, а также санаторно-курортного сегмента.

Конечно, в определенных моментах планы и стратегии предприятий благодаря нашей экспертной оценке скорректировали. ВТБ помог региональному бизнесу найти новых партнеров и «пересобрать» логистические цепочки. Таким образом, в прошлом году нашим партнерам удалось преодолеть влияние экономической нестабильности, а нам — достичь значительных результатов.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае с января по декабрь прошлого года вырос на 55%, до 145,8 млрд рублей. Более половины этих средств пришлось на средние и малые предприятия. Как известно, они наиболее чувствительны к экономическим потрясениям. В 2022 году в рамках льготной поддержки СМБ мы оформили 112 сделок на общую сумму 37 млрд рублей.

Помимо финансирования, ВТБ обеспечивает бизнес множеством продуктов и сервисов, которые позволяют оптимизировать траты и развиваться. Что особо пользуется спросом? — Действительно, доступность денежных средств — далеко не единственный фактор успешной адаптации и развития среднего и малого бизнеса. Для любой компании также важно эффективно выстраивать рабочий процесс. Это касается и тех, кто только начал развитие собственного дела, и компаний с именем. У ВТБ есть масса сервисов, которые могут им в этом помочь. Среди них выгодное расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, бизнес-карты, онлайн-бухгалтерия, специальные площадки для участников госзакупок и бизнеса, работающего на иностранных рынках.

Наши решения действительно находят активный отклик. Например, в 2022 году число пользователей корпоративных карт ВТБ выросло на 31% — их успешно применяют 5,6 тыс. компаний. А эквайрингом ВТБ в Краснодарском крае пользуются более 4 тыс. предприятий. Дополнительным импульсом к росту стало развитие функциональности и удобного для покупателя формата оплаты, например, бесконтактных платежей. После ухода с российского рынка ApplePay и GooglePay мы предложили полноценную альтернативу — оплату по QR-кодам через СБП на наших POS-терминалах и онлайн-кассах, здесь рост за 2022 год составил почти 50%.

В целом в 2022 году ВТБ на Кубани нарастил активную клиентскую базу СМБ на 16%. С банком сотрудничают более 31 тыс. компаний Кубани и Адыгеи.

Цифровизация сервисов способствует развитию долгосрочных взаимоотношений с бизнесом? — ВТБ не внедряет инновации лишь ради самих инноваций. Банк регулярно анализирует потребности малого и среднего бизнеса. Все наши услуги и продукты помогают клиентам в достижении поставленных целей и непосредственно влияют на их результативность. Со своей стороны, мы систематически ведем работу над улучшением существующих онлайн-сервисов и внедрением новых цифровых решений.

На уникальной омниканальной платформе ВТБ построил экосистему, где учтены практически все бизнес-потребности клиентов. В режиме единого окна, как дистанционно, так и в отделении клиент может подключить весь спектр услуг. И речь не только о предложениях финансового плана. Наши небанковские сервисы помогают в ведении бухгалтерии, проверке контрагентов, регистрации товарных знаков, оказывают правовую поддержку бизнеса и т.д. Также у клиента есть возможность подключать различные услуги для автоматизации бизнеса.