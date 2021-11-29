Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование. Росбанк рассказал о планах развития до 2025 года

17 ноября Росбанк провел пресс-конференцию, посвященную новой стратегии развития «Устойчивый рост» на 2021–2025 годы и ее ключевым целям. На пресс-конференции выступили председатель совета директоров Росбанка, главный региональный координатор в сфере международных банковских сетей Societe Generale в Европе и региональный координатор группы Societe Generale в России Джанлука Сома, председатель правления Росбанка Илья Поляков, первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина и директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола. Спикеры поговорили о перспективах российского банковского рынка, кредитовании электромобилей и акценте на обслуживание клиентов через чат-боты. Будет ли расти российская экономика? В Росбанке считают, что российская экономика вырастет где-то на 4% и до 2025 года будет расти темпами между 2 и 3%. Инфляция и ключевая ставка неотъемлемо связаны друг с другом. В 2021 году инфляция достигнет пика, и, как ответная реакция, ключевая ставка, которую ЦБ уже повысил до 7,5%, может снова подняться к концу года. После этого, при условии контролируемой инфляции, начнется цикл ее снижения. По прогнозам, российский банковский рынок будет расти не такими высокими темпами, как последние пять лет, но розница будет расти на уровне между 7 и 12%, а корпоративное кредитование на уровне 5–10%. Рынок инвестиций в России будет расти на уровне 15–20% — гораздо выше, чем рынок, например, Европы.

Джанлука Сома

Об экологии «Мы — первые в Европе и четвертые в мире по финансированию создания возобновляемых источников энергии и одни из основателей банковского союза за углеродную нейтральность. За четыре года (с 2019 по 2023) мы планируем направить 120 млрд евро на энергетический переход, предоставляя широкий спектр финансовых решений, отвечающих принципам устойчивого развития (зеленые кредиты, облигации, инвестиционно-финансовое консультирование)», — отметил Джанлука Сома.

Банк планирует выйти в топ-3 банков в России по ESG-инвестированию [инвестиции с учетом влияния на окружающую среду и общество. — Прим.ред.] и стать лидером по кредитованию электромобилей. Алексей Лола пояснил, что господдержка этого направления — общемировой тренд, в Москве уже тысячи станций зарядки электромобилей. Банк хочет быть одними из пионеров, которые помогут развитию кредитования электрокаров. «В некоторых странах Скандинавии каждая вторая машина — это электромобиль. Это будущее, которое постепенно будет приходить и к нам», — добавил Игорь Поляков.

Игорь Поляков © Изображение пресс-службы Росбанка

О цифровизации Росбанк активно развивает цифровые сервисы: сейчас 51% продаж в рознице происходит онлайн, еще три-четыре года назад этот показатель был на уровне 7%. В Росбанке планируют сочетать широкое физическое присутствие по всей стране и диджитал-решения. «Мы не отдаем предпочтение ни физическому, ни цифровому каналу, мы выбираем оба. География присутствия банка обширна — от Калининграда до Камчатки, поэтому мы продолжаем инвестировать и в отделения, и в цифру. 72% наших клиентов — активные пользователи мобильного банка, к 2025 году мы хотим представить 100% продуктов и сервисов в цифровом канале (сегодня это 70%). 70% продаж должны полностью закрываться в цифре», — рассказал директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола. Также он отметил, что клиенты хотят общаться через чаты. К 2025 году банк планирует более половины всех обращений обрабатывать в чат-боте без участия человека.

Алексей Лола © Изображение пресс-службы Росбанка

О рознице Амбиции Росбанка в рознице — опережать рынок в направлении текущих и сберегательных счетов и ипотеки. По показателю лояльности клиентов (NPS) в рознице банк хочет закрепиться в пятерке (сейчас он в топ-10), а для клиентов Private Banking стать лидером. Банк активно развивает кобрендовое партнерство. В прошлом году вместе с Mastercard и крупнейшей международной сетью магазинов одежды Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) Росбанк запустил карту с кешбэком 5% на покупки в сети Inditex и 2% — на остальные покупки. Ежегодно банк планирует расти в рознице на 5–10%, в том числе за счет развития концепции banking as a service [предоставление банковской инфраструктуры — лицензии, продуктов, компетенций — партнерам, которые хотят масштабировать бизнес, не создавая собственный банк. — Прим.ред.]. «Мы предлагаем всю продуктовую линейку на выбор, готовы гибко встраиваться в интерфейсы партнера и делиться всей нашей экспертизой. Важное отличие этой модели от традиционных ко-брендов — совместный продукт, в котором подразумевается модель разделения доходов. У нас есть пул из нескольких крупных компаний, с которыми мы ведем диалог, с одной из них мы уже подписали контракт. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем рассказать об этом очень интересном проекте. Это будет знаковая история для Москвы — ни один москвич не пройдет мимо, не узнав про этот продукт, в этом я точно уверен», — поделился директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.

Читайте также: Агентство Fitch подтвердило рейтинг Росбанка на уровне ВВВ со стабильным прогнозом

О малом бизнесе Малый бизнес является традиционно высокодоходным для Росбанка. 2020–2021 годы были достаточно тяжелыми — если раньше этот сегмент рос двузначными темпами каждый год, то в период пандемии рост по клиентской базе отсутствовал. Сейчас ситуация исправляется — по прогнозам банка, с 2022 года бизнес начнет возвращаться к своим допандемийным отметкам и среднегодовой прирост клиентской базы превысит 10%. О сотрудниках Спикеры отметили, что банку важно быть лучшим не только для клиентов, но и для своих сотрудников. «Мы гордимся своей сильной корпоративной культурой открытости и демократии, где сотрудники имеют свободу выбора и возможность постоянно развиваться. Банк постоянно инвестирует в обучение сотрудников. Мы верим в принципы разнообразия, инклюзивности и гендерного равенства. Например, в нашем правлении ровно 50% состава — женщины. Топ-100 менеджмента нашего банка на 40% представлен женщинами, и этот показатель должен расти. Мы выбрали гибридный формат работы — сотрудник может работать из дома, офиса или комбинировать эти два варианта», — рассказал председатель правления Росбанка Илья Поляков. «Устойчивый рост» — что это значит для Росбанка? Главная амбиция стратегии Росбанка — стать лучшим международным банком в России. «Что это значит конкретно: мы хотим быть лучшим банком для наших ключевых клиентов — войти в топ-5 по показателю потребительской лояльности (NPS) в рознице, топ-3 — в корпоративном бизнесе и стать номером один для Private Banking. Хотим наращивать клиентскую базу в рознице на 5–10% в год и ускорять цифровое развитие — ⅔ наших продаж в рознице будут происходить в цифровых каналах», — пояснил председатель правления Росбанка Илья Поляков. «Россия — один из главных структурных элементов международной деятельности Societe Generale. Отношение кредитов к ВВП на российском рынке — 59%, это говорит о его высоком потенциале в долгосрочной перспективе. Банковский сектор растет быстрыми темпами — 17% за последний год. Еще один важный фактор для нас — распространение и принятие цифровизации в России. 53% наших активных клиентов уже работают с нами в мобильном приложении», — отметил председатель совета директоров Росбанка, главный региональный координатор в сфере международных банковских сетей Societe Generale в Европе и региональный координатор в России Джанлука Сома.



«Мы уникальны тем, что являемся единственным международным банком, который присутствует по всей стране — от Калининграда до Владивостока или даже Камчатки и Сахалина. Это наше конкурентное преимущество и отличает нас от других игроков на рынке», — рассказал Игорь Поляков.