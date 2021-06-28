«Газель NN» — от аналога к цифре. ГАЗ открыл предзаказ на новую модель

Юга.ру узнали, чем отличается «Газель NN» от предшественниц (всем) и какие сервисы облегчат жизнь водителям.

Какие авто доступны для предзаказа? О возможности сделать предзаказ объявили на общероссийской презентации новой модели. Ее провел дистрибьютор бренда — группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») — 24 июня в 15 крупнейших городах России. Продажи автомобиля «Газель NN» начнутся 24 августа. К бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы на 22 пассажирских места. Машины производятся на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски. Автомобиль как партнер «Газель NN» — не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. На ее базе будут создавать другие модели и модификации коммерческого транспорта с различными типами двигателей. Главное отличие «Газели NN» — переход от аналоговой к цифровой модели управления. В «Группе ГАЗ» уверены, что это превратит автомобиль из простого инструмента в помощника и партнера, полноценного участника дорожного движения.

«Мы реализовали 56 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков оказаться на шаг впереди конкурентов, снизив расходы и повысив эффективность работы», — рассказывает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. Сервисы в помощь водителям Олег Марков, генеральный директор ГК «СТТ»: «Магистральная дорога изменений во всем мире — цифровизация. «Газель NN» отвечает на запросы сегодняшнего дня. Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов: от онлайн-покупки до онлайн-записи на обслуживание, от удаленного мониторинга технических параметров до контроля за автопарками с помощью мобильного приложения». Владелец «Газели NN» получает доступ к системе сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор и региональные дилерские центры. В нее входят: GAZ Connect, сервис для удаленного контроля и управления автомобильными парками со смартфона;

GAZ Finance, система персонализированного подбора финансовых инструментов;

GAZ Assistance, комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах;

GAZ Uptime, система долгосрочных сервисных контрактов;

GAZ Campus, платформа образовательных курсов и консалтинговой поддержки. Новая конструкция — что в ней?