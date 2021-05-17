На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту: маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления

Летом путешествия к морю становятся привычным делом. А так как отправиться в жаркие страны сейчас не позволяет пандемия, мы решили разведать автомобильную дорогу к Крымскому мосту. Выбрать для путешествия минимум в 500 км захотелось хорошо знакомый автомобиль. На тест-драйве такая модель есть — обновленный Volkswagen Polo. Он известен даже людям, далеким от мира авто. Мы расскажем о новом в Polo и покажем, как добраться, проехать и домчаться на полуостров. Что нового в Volkswagen Polo Начинается все с логотипа VW, который получил новые дизайнерские решения. Он хорошо сочетается с модной нынче массивной спортивной решеткой радиатора и хромированными полосами. Новая оптика получила светодиодную начинку уже в базе, а противотуманок нет, так как их функция интегрирована в саму переднюю оптику. Ну и фирменная история от VW, теперь также на Polo, — задний откидывающийся шильдик, который скрывает камеру заднего вида от грязи и служит рукояткой крышки багажника.

В салоне это, опять же, совершенно иной автомобиль, если сравнивать с предшественниками. Новый руль с той самой новой эмблемой скошен в нижней части под спорт и стал удобнее в руке. Центральная панель получила огромный для этого класса тачскрин новой мультимедийной системы. Он составляет одно целое с цифровой приборной панелью. В каждой комплектации у Polo разные варианты отделки сидений, декоративной планки, дверных карт и центральной консоли.

Под капотом линейка из нескольких моторов, которые популярны в России из-за своей неприхотливости и надежности. Отказаться от атмосферного 1,6-литрового мотора было бы сейчас преступлением. Есть и турбированный 1,4-литровый двигатель. Кстати, производятся эти моторы в Калуге, а в новом Polo запускаются с кнопки. В качестве трансмиссии — робот, механика и 6-ступенчатый автомат от Aisin. Хорошо знакомые сочетания. Дорога Из Краснодара до Крымского моста есть три основных маршрута: через Славянск-на-Кубани, через Крымск и Варениковскую или через Абинск и Анапу. Все три варианта — это примерно по 230–250 км.

Дорога до Джигинки по любому из маршрутов похожа: часто это одна полоса с редкими обгонными участками, на которых можно пытаться обгонять вереницы большегрузов — а их действительно много. Но после Джигинки становится совсем некомфортно. В 2021 году нас ждет непростой участок от Джигинки до Старотитаровской. Там строят развязки для новой трассы, куча техники, перекрытые полосы и дороги. Здесь легко схватить камень в стекло или побить щебнем лакокрасочное покрытие. Естественно, от этого страдает и скорость движения. Не нарушая правила (почти), мы доехали к Крымскому мосту из Краснодара за 3 часа 35 минут. Но без ремонтов на дороге могло быть быстрее. Так что закладывайте примерно минут 40 или даже час сверху.

Кстати, насчет соблюдения ПДД: каждый населенный пункт по пути имеет ограничение в 40 км/ч и камеры каждые 100 метров. Это не говоря о самом мосте, где они просто одна над другой. Надежность и характер обновленного Volkswagen Polo При подборе автомобиля есть распространенное и не лишенное смысла мнение: хочешь узнать, надежен ли автомобиль, спроси у таксистов — они наматывают по 300 км в день. Мы поговорил с таксистом, который увидел наш VW Polo на одной из стоянок и заинтересовался автомобилем. У него предыдущее поколение, уже пора менять. При этом 240 тыс. км прошел на нем без особых проблем. Поэтому он остался доволен тем, что Volkswagen сохранил для модели прежнюю платформу.

Добавим, что инженеры ее сильно модернизировали.

По дороге обновленный VW Polo идет уверенно. Видно, что убрали некоторые помарки. Машина идет мягче предыдущего варианта, но на кочках и ухабах подвеска отрабатывает неплохо. Кренов и стремления к раскачке нет, но нет и пробоев на ремонтируемых участках. Чувствуются более мягкие пружины, но более жесткие стабилизаторы. То есть с каждым новым поколением инженеры выводят эти характеристики на новую ступень развития. Тут же отметим шумоизоляцию — она явно лучше, чем на предыдущем Polo. Отдельно о расходе топлива. Мы ехали в пределах 5–6 литров на 100 км. Лайфхаки в пути Главным лайфхаком в нашем случае стал багажник Volkswagen Polo, который уже далеко не седан. Кузов лифтбека позволяет взять с собой практически все, что можно брать при загрузке полноценного кроссовера. Его объем — 530 литров. Выше мы говорили о множестве ремонтов по пути. Поэтому можно нанести защитную пленку (или иное средство) на фронтальную часть авто перед дорогой к морю в этом направлении. Это позволит сохранить его в презентабельном виде.

В целом считаем, что при выборе автомобиля для такого путешествия мы не прогадали. Обновленный Volkswagen Polo справился с дорогой отлично. Что касается самого маршрута: хотелось бы ошибаться, но все же стоит готовиться к большим заторам летом.