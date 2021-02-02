25 фактов об Александре Пономаренко: о бизнесмене, его карьере, проектах, жизненной позиции и хобби

В 2020 году председатель совета директоров Международного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко занял 31-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Один из самых значимых проектов, реализуемых им совместно с партнером Александром Скоробогатько, — это международный аэропорт Шереметьево. Он лидирует по пассажирским и грузовым перевозкам среди аэропортов РФ и входит в десятку европейских авиационных хабов. Но аэропорт — далеко не первая успешная бизнес-активность Александра Пономаренко. Портал Юга.ру вспоминает путь предпринимателя в кратких фактах. 1. Александр Пономаренко родился 27 октября 1964 года в Белогорске — небольшом городе в Крыму. 2. В первых двух классах школы-интерната в Алупке Александр увлекся спортом. Сначала занимался мини-футболом и легкой атлетикой, позже — боксом. Активно участвовал в боксерских турнирах, получил КМС. 3. За участие в соревнованиях по боксу выдавали талоны на питание — 120–160 рублей в месяц, поэтому Пономаренко уже в юные годы чувствовал себя независимо. 4. В начале 1980-х Пономаренко победил в юниорском чемпионате Украины. Ему прочили карьеру в боксе, но для ее развития требовалось переехать в Киев, а Пономаренко остался в Белогорске, где и окончил среднюю школу. 5. Александр Пономаренко служил в десантных войсках в 1983–1985 годах. Это был первый студенческий призыв. После первого года учебки новобранцев думали отправить в Афганистан, но Минобороны одумалось посылать студентов в горячую точку. Службу Пономаренко проходил в разведроте 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии.

6. После демобилизации Пономаренко продолжил учебу на факультете физкультуры и спорта в Симферопольском госуниверситете имени Михаила Фрунзе, где был конкурс 20 человек на место. В 1988 году получил диплом по специальности преподавателя физкультуры.

7. В 1997 году Александр Пономаренко окончил Московскую госакадемию управления имени Серго Орджоникидзе, получив второе высшее образование. Потом он защитил кандидатскую по теме госрегулирования среднего и малого бизнеса. В 2001-м стал доктором наук по экономике в Академии труда и социальных отношений.

8. Бизнес-проектами Пономаренко начал заниматься в Крыму еще в 1987 году вместе со своим земляком Александром Скоробогатько. Они остаются равноправными партнерами по сей день. Друзей объединяют схожие жизненные приоритеты, работоспособность, мотивация и репутация людей дела. 9. 1980-е известны расцветом кооперативного движения. «Наши кооперативы занимались всем, что пользовалось спросом у потребителей и приносило доход», — говорил в одном из интервью Пономаренко. Поэтому они производили и продавали стройматериалы, парфюмерию и полиэтиленовые пакеты. 10. В 1991 году партнеры переехали в Москву и занялись банковским бизнесом. В 1993 году они стали совладельцем частного «Ялосбанка», объединившего около сотни корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса. Банк просуществовал до 1996 года. 11. Недолгое время Пономаренко был вице-президентом банка «Никойл» (ставшего позже «Уралсибом»). Параллельно являлся соучредителем АКБ «Русский генеральный банк», который по величине активов в 1998 году занимал 96-е место, а в 1999 году — 62-е. С 2000 по 2005 год возглавлял совет директоров РГБ. 12. На рубеже 1990–2000-х было решено создать универсальный банк розничного типа. Для этого объединили несколько профильных кредитных организаций и создали «Инвестсбербанк» с развитой сетью отделений по РФ. Стоимость активов кредитной организации к 2006 году составила 24,8 млрд рублей, что обеспечило 48-е место в топе банков страны по величине активов. 13. В 2006 году «Инвестсбербанк» был продан венгерскому ОТР Bank — сумма сделки составила около $477 млн. 14. Профильным бизнесом Александра Пономаренко стал стивидорный — с конца 1990-х он с партнером начал покупать акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и других портовых компаний в Цемесской бухте Новороссийска.

15. В 2003 году Александр Анатольевич Пономаренко вошел в совет директоров НМТП, а в 2006-м стал его председателем. С 2003 по 2008 год он также возглавлял совет директоров ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», с 2004 по 2011 год — совет директоров ОАО «Новоролесэкспорт», участвовал в управлении другими стивидорными компаниями. За этот период в порту были: построены новые пирсы;

реконструированы причалы;

построены новые современные терминалы для навалочных, наливных и генеральных грузов. 16. К 2006 году порт занимал пятое место в Европе и входил в мировой топ-50. Под руководством Пономаренко порт нарастил грузооборот: в 2002 году он составлял 62 млн тонн, в 2010 году — 82 млн тонн. Через порт проходило более 60% всего российского морского экспорта нефти и зерна и более половины ввозимого сахара-сырца. 17. В конце 2007 года состоялось IPO компании на Лондонской фондовой бирже и российских биржевых площадках. Рынок оценил порт в $4,9 млрд, что было сравнимо с портом Шанхая. 18. О работоспособности бизнесмена говорило то, что, возглавляя совет директоров НМТП, он руководил ОАО «Инвестиционная компания ТПС», участвовал в управлении «Инвестсбербанком» и входил в руководство «Никойла». В это же время Пономаренко занимался крупным оператором наружной рекламы — компанией «Олимп», размещающей рекламу в московском метро.

19. В 2011 году контрольный пакет акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» был куплен консорциумом «Транснефть» и группой «Сумма». СМИ называли суммы от $2–2,5 млрд. 20. С 2011 года Пономаренко возглавляет совет директоров АО «ТПС Недвижимость». Ее контрольный пакет держит траст семей Пономаренко и Скоробогатько. Девелоперская компания управляет около 700 тыс. кв. м недвижимости, в том числе торговыми галереями и развлекательными центрами в Москве, Сочи, Краснодаре и Новосибирске. 21. В 2015 году Александра Пономаренко избрали в совет директоров аэропорта Шереметьево. Новый этап в развитии крупного авиационного хаба РФ отмечен ростом трафика: в 2015 году пассажиропоток составлял около 31 млн человек, а в 2017 году — более 40 млн. Это позволило перейти в категорию крупнейших аэропортов мира по классификации Airports Council International, а в 2019 году пассажиропоток приблизился к 50 млн пассажиров.

22. В начале 2020 года запустили терминал С1, рассчитанный на прием международных рейсов «Аэрофлота» и других авиакомпаний. Инвестиции в его строительство составили 32 млрд рублей. В целом за 2016–2020 годы общие инвестиции в развитие аэропорта составили $2,5 млрд. Эти средства потрачены на: грузовой терминал,

подземные тоннели под аэродромом,

топливозаправочный комплекс,

новые терминалы;

новые перроны и другие объекты инфраструктуры.

23. В 2019 году Пономаренко вошел в «Топ-1000 российских менеджеров» от «Коммерсанта». В этот же список попали еще несколько представителей руководства аэропорта Шереметьево. 24. Хобби Пономаренко — конный спорт. Он занимается дистанционными конными пробегами и участвует в соревнованиях. На прошедшем летом Otrada Endurance Cup 2020, который позволяет квалифицироваться на чемпионат России, он выиграл бронзу. На коне по кличке Игривый он обошел конкурентов на финише дистанции в 40 км и взял свою первую медаль в этом виде спорта.