Александр Удодов состоялся как бизнесмен, работая с девелоперскими и логистическими проектами. В 2016 году он поменял направление бизнеса — вплотную занялся проектами, связанными с импортозамещением. Портал Юга.ру собрал интересные и важные факты о бизнесмене. 1. Александр Удодов родился 10 июня 1969 года в Кизилюрте, самом молодом городе Дагестана. Потом семья переехала на Украину. После окончания школы два года отслужил в армии. 2. Свою трудовую карьеру Александр Удодов начал менеджером транспортного отдела на известном предприятии «Спецатомэнергомонтаж» — специалисты треста спроектировали и построили все шесть энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции. После аварии они участвовали в ликвидации последствий, создали защитные сооружения для ядерного реактора и построили город-спутник Славутич. 3. В 1994 году Александр Удодов переехал в Москву и устроился на работу в авиакомпанию «Тесис», которая входила в двадцатку самых крупных компаний страны по объемам перевозок грузов. Затем была работа еще в ряде предприятий, связанных с транспортными перевозками. По словам бизнесмена, это дало возможность вплотную познакомиться с логистикой. 4. В 1997 году Удодов возглавил московское представительство логистической компании J&P Corporation Ltd. из Латвии. В своих интервью бизнесмен отмечал, что на эту должность его пригласили коллеги по отрасли, «оценив результаты работы и интерес к делу». 5. В этом же году он поступил в Киевский университет права, который является преемником вуза, основанного Владимиром Корецким — советским юристом-международником с мировым именем. Этот институт считался одним из лучших высших юридических учебных заведений на территории бывшего СССР.

6. В начале нулевых Александр Удодов начал выстраивать собственный бизнес. В качестве инвестора он принял участие в проекте джаз-клуба LeClub на Таганке, ставшего центром притяжения для поклонников джазовой музыки. 7. Александр Удодов как миноритарный акционер участвовал в развитии популярного у московских гурманов заведения «Недальний Восток», принадлежащего ресторатору Аркадию Новикову. Ресторан одним из первых в столице сделал открытую кухню, позволяющую следить за работой поваров. 8. В 2004 году Александр Удодов стал основным владельцем немецкого стартапа по сервисной обработке грузов VG Cargo GmbH. За несколько лет бизнесмен вывел компанию на доминирующие позиции в сегменте грузообработки в аэропорту Франкфурт-Хан. Стратегия развития бизнеса базировалась на значительном увеличении складских мощностей и усилении систем безопасности и контроля. 9. В самый разгар пандемии на европейском континенте VG Cargo принимала участие в снабжении населения средствами индивидуальной защиты. Только за март компания обработала рекордные 10 тыс. тонн авиационных грузов — их основную часть составляли защитные маски. 10. В 2005 году Александр Удодов запустил вместе с партнерами свой первый девелоперский проект, построив на северо-западе Москвы ТЦ «У Речного». Впоследствии Удодов выкупил доли партнеров и стал его единоличным собственником. В 2010 году «У Речного» победил в номинации «Лучший малый торговый центр столицы» в рамках городского смотра-конкурса. 11. В 2010 году бизнесмен возглавил направление девелопмента крупной газовой компании «Итера». На должность вице-президента по стратегическим инвестициям в недвижимость его пригласил владелец компании Игорь Макаров, с которым Александр Удодов познакомился в начале нулевых. В 2013 году «Итеру» выкупила «Роснефть», и в 2014-м Удодов покинул свой пост. При расторжении контракта он получил солидные выплаты, прописанные в трудовом договоре. 12. Во время работы в «Итере» бизнесмен входил в руководящий штаб одного из старейших хоккейных клубов Латвии — рижского «Динамо», который спонсировала газовая компания. В 2013 году клуб стал обладателем Кубка Надежды, обыграв в финале хабаровский «Амур».

13. В 2011 году при финансовом участии Александра Удодова реконструировали Корнилие-Палеостровский мужской монастырь, расположенный на острове Палей в Онежском озере. Его основал монах-проповедник Корнилий в XIV веке, который нес православие поморам. Историю этой обители бизнесмен узнал от одного из паломников и решил помочь в восстановлении святыни. 14. В том же году Александр Удодов выкупил здание знаменитого на весь Советский Союз свадебного салона, названного в честь древнегреческого божества брака Гименея. Бизнесмен провел масштабную реновацию, коренным образом изменив дизайн и концепцию. «Гименей» превратился в люксовую торговую площадку — многие известные бренды открыли свои первые бутики именно здесь. В конце 2019 года инвестор продал свой проект. 15. Еще одну люксовую галерею бизнесмен запустил на улице Большая Якиманка. Для внешнего и внутреннего оформления «Якиманки 26» Удодов выбрал стиль ар-деко, визитной карточкой которого является знаменитый небоскреб «Крайслер Билдинг» в Нью-Йорке.

16. Для оформления фасада новой торговой галереи специально из США доставили фрагмент антикварного фриза с изображением бога торговли Гермеса. Якорным арендатором «Якиманки 26» стала одна из крупнейших в мире компаний по развитию гибких офисов WeWork, которая имеет более 800 площадок по всему миру. 17. Для работы над торгово-развлекательным центром «Атлас» в Дубках (Московская область) Александр Удодов привлек лауреата нескольких престижных отечественных и зарубежных премий — архитектурное бюро UNK Project. В портфолио его специалистов — создание нового аэропорта в Симферополе и проекты штаб-квартир крупнейших российских корпораций. Нестандартный дизайн нового ТРЦ стал украшением архитектурного облика подмосковного района. 18. В построенном Александром Удодовым ТРЦ «Атлас» в Обнинске (Калужская область) работает самый крупный в регионе развивающий и развлекательный детский центр «Чайлэнд». Аттракционы для детей всех возрастов, уникальные комплексы, различные мероприятия сделали «Атлас» местом притяжения для жителей Обнинска и соседних городов. 19. В 2015 году Александр Удодов создал собственную девелоперскую компанию «Афорра Девелопмент», которая осуществляет полный цикл услуг по строительству объектов недвижимости: проектирование жилых и общественных зданий,

разработка концепции развития территории в привязке к существующей инфраструктуре,

строительные и отделочные работы под ключ. Отдельным направлением деятельности компании является управление объектами недвижимости. 20. Александр Удодов реализует инвестпроекты по строительству жилой недвижимости. В интервью «Известиям» бизнесмен назвал доступное жилье одним из приоритетных направлений своей работы, отметив, что это его вклад в «решение доставшего всех квартирного вопроса». В 2019 году сдан эксплуатацию совместный проект с ГК «ПИК» — жилой комплекс «Ясенево». Сейчас в процессе реализации находятся ЖК «Симоновская набережная» и ЖК «Сетуньский проезд».

21. В 2016 году Александр Удодов начал инвестировать в новые для себя направления бизнеса — толчком к этому послужил объявленный государством курс на импортозамещение. Совместно с бизнесменом Олегом Логвиновым Александр Удодов в 2017 году запустил агрокомплекс по производству шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области, а в 2019-м — бальнеологический курорт «Термы» в Краснодарском крае. 22. Агростартап «Грибная радуга» — производство полного цикла с голландской технологией выращивания шампиньонов. В 2018 году на предприятии собрали 6,7 тыс. тонн урожая, и оно уверенно вошло в число лидеров отрасли. Одним из факторов успеха эксперты считают максимальную независимость комплекса от импорта — предприятие производит компост и покровную почву в промышленном масштабе. 23. Грибной комплекс Александра Удодова участвует в региональной программе по содействию переселения соотечественников, живущих в ближнем зарубежье. В 2019 году около 1 тыс. человек из бывших союзных республик переехали на постоянное место жительство в Курскую область. Работу им предоставили предприятия, расположенные в регионе, в их числе и «Грибная радуга». 24. «Грибная радуга» стала первой российской компанией в своей отрасли, которая получила экологический сертификат «Росэкостандарт». Этот документ подтверждает эко-безопасность продукции и соблюдение соответствующих норм как на стадии производства, так и во время хранения и транспортировки. Такой сертификат дает возможность реализовывать продукцию на международном рынке.