Заслуженный работник транспорта РФ и государственный деятель Петр Кацыв прошел путь от простого инженера по безопасности движения до вице-президента ОАО «РЖД».

1. Петр Дмитриевич Кацыв родился в городе Славута Украинской ССР 5 февраля 1953 года. Через месяц в стране началась эпоха больших политических и общественных перемен. Детство будущего управленца пришлось на хрущевскую оттепель, а юность — на относительно спокойные брежневские времена.

2. Славута — промышленный город с заводами, фабриками, предприятиями. Большинство местных жителей получали образование в профессиональных училищах и шли работать на производства. Но Кацыв с ранних лет мечтал о столице.

3. И у молодого человека были на то основания. В школе учился хорошо, особые способности проявлял в освоении точных наук — математики и физики. Любил погонять с друзьями мяч во дворе, но учебу всегда ставил на первое место.

4. В Славуте молодой человек познакомился с девушкой Людмилой, которая вскоре стала его женой. Они вместе переехали в Химки, где в 1977 году родился сын Денис.

5. Кацыв мог легко поступить в МГУ или Бауманку, но выбрал Московский автомобильно-дорожный институт. Еще до поступления он решил связать жизнь с транспортом и был уверен, что профильный вуз даст более качественное образование.

6. Получив диплом инженера, в 1975 году Петр Кацыв устроился на работу в расположенную здесь пассажирскую автоколонну.

7. Первая должность в биографии — инженер по безопасности движения. Автобусы возили пассажиров из Химок до московских станций метро, и дорожная ситуация в тех местах уже тогда была непростой. Автомобилей на дорогах было, конечно, гораздо меньше, чем сейчас, но аварии и заторы случались регулярно. В ведении молодого инженера были: