Чем известен Петр Кацыв. 30 фактов о бывшем вице-президенте РЖД
Заслуженный работник транспорта РФ и государственный деятель Петр Кацыв прошел путь от простого инженера по безопасности движения до вице-президента ОАО «РЖД».
Портал Юга.ру собрал 30 интересных фактов о жизни и карьере известного транспортника.
1. Петр Дмитриевич Кацыв родился в городе Славута Украинской ССР 5 февраля 1953 года. Через месяц в стране началась эпоха больших политических и общественных перемен. Детство будущего управленца пришлось на хрущевскую оттепель, а юность — на относительно спокойные брежневские времена.
2. Славута — промышленный город с заводами, фабриками, предприятиями. Большинство местных жителей получали образование в профессиональных училищах и шли работать на производства. Но Кацыв с ранних лет мечтал о столице.
3. И у молодого человека были на то основания. В школе учился хорошо, особые способности проявлял в освоении точных наук — математики и физики. Любил погонять с друзьями мяч во дворе, но учебу всегда ставил на первое место.
4. В Славуте молодой человек познакомился с девушкой Людмилой, которая вскоре стала его женой. Они вместе переехали в Химки, где в 1977 году родился сын Денис.
5. Кацыв мог легко поступить в МГУ или Бауманку, но выбрал Московский автомобильно-дорожный институт. Еще до поступления он решил связать жизнь с транспортом и был уверен, что профильный вуз даст более качественное образование.
6. Получив диплом инженера, в 1975 году Петр Кацыв устроился на работу в расположенную здесь пассажирскую автоколонну.
7. Первая должность в биографии — инженер по безопасности движения. Автобусы возили пассажиров из Химок до московских станций метро, и дорожная ситуация в тех местах уже тогда была непростой. Автомобилей на дорогах было, конечно, гораздо меньше, чем сейчас, но аварии и заторы случались регулярно. В ведении молодого инженера были:
- исправность автобусов,
- учет ДТП,
- соблюдение водителями ПДД.
8. В 1982 году в стране наступила очередная эпоха перемен — место «дорогого Леонида Ильича» занял Юрий Андропов. В этот год Петр Кацыв возглавил отдел по безопасности движения в Московском управлении пассажирского транспорта.
9. Руководителем он стал в 29 лет — существенное достижение для человека, который приехал из провинции и строил карьеру самостоятельно, без влиятельных связей.
10. Предприятие «Мострансавто», основанное в 1926 году, занимается пассажирскими перевозками в Московской области. В 1987 году Петр Кацыв пришел туда на должность первого заместителя начальника объединения по перевозкам. Уже через семь лет стал генеральным директором организации.
11. Осматриваться и привыкать к новой должности времени у Петра Кацыва не было. В стране один за другим закрывались заводы, людям повсеместно не платили зарплату. В условиях экономического хаоса и общественной нестабильности было необходимо сохранить предприятие, где трудятся тысячи человек.
12. Управленец быстро сориентировался — работа не прекращалась даже при дефиците запчастей и топлива, работникам сохранили жалованье. Предприятие занялось развитием собственной маршрутной сети: взятые в лизинг почти 1 тыс. пассажирских «Газелей» позволили выйти на рынок коммерческих перевозок.
13. Событием 1999 года для Петра Кацыва стала успешная защита кандидатской диссертации по теме «Совершенствование технологии организации пассажирских перевозок в крупном регионе». В 2002 году стал доктором наук.
14. С 2001 по 2012 год Кацыв работал министром транспорта Московской области. Но круг его обязанностей не ограничивался профильной отраслью: он занимался привлечением инвестиций в регион, развитием промышленности, связи и прочим.
15. При Кацыве в Подмосковье пришло долгожданное метро — в 2009 году в Красногорске открылась станция «Мякинино». Также началось проектирование и строительство станции «Котельники» — конечной на Таганско-Краснопресненской линии. Она открылась в 2015 году.
16. В период нулевых число пассажирских автобусных маршрутов значительно выросло. Строились новые районы, и нужно было обеспечить им транспортную доступность. В 2009 году на маршруты Московской области ежедневно выходили более 6 тыс. автобусов.
17. Ввести единый билет на московский и подмосковный транспорт Кацыв предложил еще в 2009 году [гибриды «Тройки» и «Стрелки» выпустили в 2016 году — Юга.ру]. Также ему принадлежит идея строительства транспортно-пересадочных узлов у областных станций железной дороги. «Приехал к станции на автомобиле — пересел на электричку. Это поможет избавить Подмосковье от многокилометровых пробок», — говорил глава областного минтранса.
18. «Сначала строим дороги, потом — жилье» — такого подхода к градостроительству и развитию инфраструктуры Петр Кацыв придерживался на министерском посту. Этот принцип лег в основу проекта по развитию столичного транспортного узла до 2020 года и строительства современной скоростной магистрали.
19. В рамках этого проекта в 2017 году открылся первый участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Магистраль протяженностью в 339 км пересечет территорию Московской области и частично пройдет по Новой Москве на расстоянии 50 км от МКАД. Завершить строительство планируют к концу 2020 года. По словам Петра Кацыва, главная задача дороги — направить грузы в обход столицы и тем самым избавить город и прилегающие территории от большой части пробок.
20. В 2012 году новый глава Московской области Сергей Шойгу назначил Кацыва руководителем управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в структуре кабмина. Сотрудничество было плодотворным: реконструирован ряд федеральных трасс и железнодорожных направлений, развивалось сообщение со столичными аэропортами.
21. В правительстве Подмосковья Петр Кацыв также занимался строительством скоростных платных федеральных автодорог. При нем в области начали:
- строить скоростную трассу Москва — Санкт-Петербург и новый участок магистрали Москва — Минск,
- реконструировать трассу М4 от МКАД до города Кашира.
22. В октябре 2014 года новостью для СМИ стал переход управленца на должность вице-президента РЖД. В компании отметили большой опыт Петра Кацыва в вопросах транспорта, промышленности, связи и технологий.
23. По его инициативе давно откладываемый проект реконструкции Московского центрального кольца (МЦК) обрел вторую жизнь. В 2019 году новой дорогой воспользовалось рекордное число пассажиров — более 150 млн человек.
24. Фактически МЦК — это возрожденная и приспособленная для пассажирских перевозок Московская кольцевая железная дорога (МКЖД). На карте столицы линия появилась в далеком 1908 году — тогда ее использовали в основном для грузоперевозок, и пассажирские составы были большой редкостью. При участии Кацыва разработали проект реконструкции железной дороги, который включал:
- модернизацию линий и расширение участков дороги,
- строительство новых станций и их приспособление для пассажирского движения,
- организацию переходов на линии метро и станции пригородной железной дороги,
- интеграцию МЦК в сеть столичного транспорта (единая билетная система, льготы, комфортный интервал движения поездов).
25. Подвижной состав на МЦК представлен поездами «Ласточка». В часы пик интервал движения не превышает четырех минут. В вагонах есть все для комфортной поездки: удобные кресла, бесплатный Wi-Fi, кондиционеры, туалеты, места для инвалидов и стоянки для велосипедов. В 2021 году по кольцу начнут ходить беспилотные поезда.
26. Супруга Петра Кацыва — заслуженный учитель России. Людмила Ейликовна много лет преподавала физику, была директором лицея в Химках. Сейчас руководит ассоциацией «Лидеры образования Подмосковья», занимается развитием образовательных проектов в регионе и поддержкой педагогов.
Кто такой Денис Кацыв:
27. Сын Денис — успешный бизнесмен. В нулевые он создал несколько транспортных компаний, которые и по сей день успешно работают на российском рынке, позже занялся строительством жилья. У Петра Дмитриевича и Людмилы Ейликовны есть внук.
28. Несмотря на солидный возраст, Петр Кацыв активно занимается спортом. Увлекается настольным теннисом и футболом. Зарядка и бег — обязательные элементы его ежедневной спортивной программы.
29. Управленец бережно хранит полученные за более чем 40-летнюю карьеру награды — «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, «Знака почета», несколько медалей.
30. Петр Дмитриевич не стал держаться за последнюю высокую должность в РЖД — по достижении пенсионного возраста в 2019 году ушел на заслуженный отдых.
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