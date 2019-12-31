Итоги 2019 автомобильного года и прогнозы на следующий, 2020 год

Когда пришло время подводить итоги автомобильного 2019 года, в голове начали возникать (в большом количестве) некие аллегории. Как можно было бы назвать организм, по жилам которого течет кровь, но жизнедеятельность его, или даже жизнеспособность, стремится к нулю, к полнейшей гиподинамии и даже атрофии некоторых органов? Коллеги поспешили сравнить с немецким семикратным чемпионом «Формулы-1», слухи о здоровье которого достаточно противоречивы. Но тут, думается, не совсем корректно. Чемпионом наш авторынок никогда не был и не будет, судя по всему. Отойти от нокдауна (или все-таки нокаута?) середины декабря 2014 года нам до сих пор не удалось. Что это было? Хотелось бы задать этот вопрос при пробуждении после какого-то кошмара или наваждения. Кто-то скажет, мол, что это автор так суетится, сгущает краски. Продажи есть, падение в пределах 10% за год далеко не катастрофа. Наш рынок в топ-10 рынков Европы. Вроде бы все выглядит не так плачевно. Это с одной стороны.

С другой стороны, после четырехмиллионных продаж шестилетней давности сейчас мы радуемся 1,5 млн машин за год. Более того, и эта «полторашка» постепенно превращается в «литр». Хмелеть от радости уж точно больше не получится, разве что на голодный желудок. Лидеры продаж — представители АвтоВАЗа «Гранты» и «Весты» и корейцы. Доля вазовских машин на рынке новых автомобилей составляет сейчас около 20%. Локомотивом продаж были одно время государственные программы на автомобили, произведенные на территории страны. Но и этот колодец иссяк.

Положительная динамика наблюдалась только в январе и марте. Как говорится, на дрожжах старого, 2018 года. Далее — сплошное расстройство. Более того, в некоторых месяцах (например, в мае) падение наблюдалось сразу в нескольких сегментах на двузначные цифры, а также в премиальном сегменте, где, как правило, дела обстоят гораздо лучше остального рынка. Кстати, средний возраст автомобиля в России составляет 13,4 года (согласно данным «Автостата»). А на Дальнем Востоке и вовсе почти 20 лет. Покупательская способность населения падала в течение уходящего года, что сказывается на авторынке в первую очередь. Как известно, автомобиль не является товаром первой необходимости. Ну а те, кто в автомобиле действительно нуждался, пересели с кредитных «Октавий» и «Фокусов» на продукцию Волжского автозавода (тоже в кредит).

Также стоит отметить практически полное отсутствие на рынке новинок этого самого рынка. Новый Karoq от Skoda вышел в конце года (хотя в мире продается уже примерно года полтора), чуть ранее вышел обновленный Nissan Qashqai. Пожалуй, единственной полноценной новинкой можно назвать Renault Arkana. Автомобиль делался в России и для России и, кстати, получился очень даже неплохим. Остальное — либо рестайлинг с заменой бамперов, либо китайский автопром. Что касается китайцев, пока ничего не станем говорить, так как их 100500-процентный рост продаж считается практически с нуля. Посмотрим через пару лет. Что будет в 2020 году с авторынком Есть два источника информации, позволяющие узнать будущее в наше нелегкое время: цыганка и «Гидрометцентр». И оба варианта — вилами по воде. В принципе, даже если бы был еще один, понадежней, то и он вряд ли предсказал бы, что случится с российским автомобильным рынком в 2020 году. Попробуем это сделать, но за базар не отвечаем. В нашей стране сейчас отвечать за что-либо — моветон (летят отсылки к пенсионной реформе). А через 12 месяцев узнаем, ехать ли нам на шоу экстрасенсов или отправляться на вокзальную площадь стричь полтиннички, позолотив ручки доверчивых граждан.