Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Краснодаре

Группа компаний «Юг-Авто» 19 декабря открыла в Краснодаре дилерский центр японского автопроизводителя Mitsubishi Motors

Новый центр, расположенный на улице Дзержинского, стал самым большим из тех, что построены по обновленным стандартам Mitsubishi Motors, его площадь — 1530 кв. метра. На территории есть склад и ремонтная зона площадью около 500 кв. метров. Станция технического обслуживания дилерского центра имеет пропускную способность до 600 автомобилей в месяц, что позволяет практически исключить возможность ожидания клиентами очереди на ремонт их транспортных средств. Центр оснащен новым оборудованием, рекомендованным Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей. Здесь оказывают полный спектр услуг по продаже, обслуживанию как новых автомобилей, так и подержанных машин, автокредитованию, страхованию, лизингу и трейд-ин.

В шоуруме может разместиться весь модельный ряд автопроизводителя, который доступен на территории РФ. Сейчас на российском рынке доступны модели: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200.

В официальном открытии центра приняли участие президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба, директор по маркетингу и связям с общественностью Илья Никоноров, председатель правления АО «МС Банк Рус» Саваии Норихиро, генеральный директор группы компаний «Юг-Авто» Игорь Сафронов и президент «Юг-Авто Холдинг» Аскер Пченушай. Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус»: — «Юг-Авто» — наш стратегический и надежный партнер, с которым мы сотрудничаем с 2017 года. Совместно мы открыли уже три дилерских центра. Рынок Краснодара входит в топ-5 в России по объему продаж автомобилей, поэтому является для нас очень важным. Мы работаем над усилением наших позиций как здесь, так и во всем Южном федеральном округе.

Аскер Пченушай

Аскер Пченушай, президент «Юг-Авто Холдинг»: — Мы строим уже третий совместный дилерский центр. Это говорит о том, что компании «Юг-Авто» очень интересно партнерство с таким брендом, как Mitsubishi. Наш дилерский центр станет образцом обновленного имиджа бренда в регионе. Более 350 000 человек уже приобрели новые автомобили в «Юг-Авто». Мы продолжаем развиваться для того, чтобы число счастливых и лояльных клиентов нашей компании росло, по достоинству оценивая наше стремление предоставлять качественный сервис.