Основатель студии йоги в гамаках о переезде в Краснодар, господдержке и занятиях для мам с малышами

Партнерский Краснодарский край

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Юлия Старикова переехала из Новосибирска в Краснодар и открыла студию аэройоги «АэроториЯ». Там она преподает йогу в гамаках для детей и взрослых.

Юга.ру поговорили с ней об обучении в Школе молодого предпринимателя и о том, почему в йоге важны студии и инструкторы.

Беседа с Юлией Стариковой входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».

Как вы открыли свою студию аэройоги?

Юлия Старикова

Юлия Старикова

Основатель студии «АэроториЯ»

— Аэройога была просто увлечением для себя, занималась два раза в неделю. Потом обучилась на инструктора в той школе, где занималась сама. Договорилась со студией об аренде помещения по субботам. Те занятия посещали знакомые, поэтому я предоставляла клиенту решить, сколько нужно заплатить. Так я работала три месяца, а переехав в Краснодар, по найму преподавала в фитнес-центре и студиях йоги. В один момент решила не бояться и посчитать цены на гамаки и аренду, другие затраты. Чуть позже получила займ и купила все необходимое.

Студий йоги очень много. В чем уникальность вашего предложения?

— У меня есть несколько отличительных моментов. Например, у нас есть направление «Магия утра». Шесть дней в неделю проходят занятия в 7:00, и я рада, что все больше людей осознают, что начало дня с себя и своего тела позволяет настроиться на новый день.

Также у нас занятия в мини-группах, и это позволяет в течение занятия уделить внимание персонально каждому клиенту.

Еще одним преимуществом считаю индивидуальные занятие с грудным детьми. Я сама мама и прекрасно знаю, как важно после родов как можно раньше начать восстанавливать свое тело. И не через изнуряющие тренировки, но в мягком и щадящем режиме. Многие мамы не могут оставить маленьких детей; на мои занятия можно прийти вместе с малышом и посвятить время себе. Поработать со спиной, с тонусом мышц, с растяжкой; при этом малыш находится рядом.

Многие занимаются йогой дома — по онлайн-курсам и тренингам. Кому и почему нужны занятия именно с живыми инструкторами?

— Наше основное направление — аэройога. Йога в гамаках — специальных полотнах, прикрепленных к потолку. Я постоянно повышаю свое мастерство преподавания аэройоги. Раз в 3-4 месяца прохожу тренинги для повышения квалификации.

Важно выполнять все упражнения правильно. Важна техника безопасности. Именно на занятиях квалифицированный инструктор помогает клиенту правильно работать с собой и своим телом.

Занятия аэройогой полезны для спины и позвоночника. Каждый второй клиент просит поработать со своей спиной. И гамак помогает этому. Позы вниз головой дают мягкое вытяжение позвоночника под собственным весом.

Сколько человек сейчас работает в студии?

— Я провожу занятия самостоятельно. Еще есть приходящий инструктор для других направлений.

Как вы планируете развивать свой бизнес?

— Я начала с пространства аэройоги для женщин и детей. Сейчас приходят и мужчины, и семейные пары. Более трех месяцев назад я запустила новое направление — виньяса-йогу. Планирую открыть программу «Мама и малыш», занятия по кундалини-йоге. Еще хочу запустить онлайн-курсы и открыть в Краснодаре несколько филиалов студии.

Чему вас научило открытие своего дела?

— Брать ответственность за себя и свои действия. Стремиться к своим целям и не бояться спрашивать и узнавать у людей, которые уже прошли этот путь. Все в наших руках, и отрицательный опыт — тоже опыт.

И у меня, как и у большинства, был стереотип: ничего бесплатного нет. За все надо платить, за знания — тоже

Юлия Старикова

Ваш переезд в другой город и другой климат совпал с первой пробой себя в бизнесе. Расскажите о плюсах и минусах этого.

— Я очень рада, что я набралась смелости и приняла решение переехать в Краснодар из Новосибирска. За год проживания в новом для меня месте я создала полностью новое для меня окружение. Круг единомышленников, которые смотрят со мной в одной направлении. И я счастлива, что именно такие люди притягиваются ко мне.

Я всегда разделяла мнение, что каждый человек в твоей жизни приходит для чего‑то. И сейчас все клиенты, которые посещают мое пространство йоги, — это люди, которые, как и я, разделяют мою миссию: заниматься собой и своим телом надо через любовь к себе. Через принятие себя. Все клиенты — очень интересные личности, которые понимают, что важно работать над собой не только внешне, но и внутренне. Очень ценю это.

Какую роль в этом начинании сыграла господдержка?

— В сентябре 2018 года я попала в Школу молодого предпринимателя и поняла, что мы совсем не знаем о господдержке. И у меня, и у большинства есть стереотип: ничего бесплатного нет. За все надо платить, за знания — тоже.

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Свою мечту о студии йоги в гамаках я начала реализовывать на инструментах, которые давала Школа в обучении. Оно завершалось защитой проекта перед наставниками, и мой проект был выбран. В течение двух месяцев мой наставник (действующий предприниматель с большим опытом в бизнесе) помогал мне в развитии студии.

Сегодня я сама тренер в Школе и в составе организаторов помогаю проведению следующих потоков. Также являюсь амбассадором центра «Мой бизнес».

Я подала заявки на маркетинговые исследования, разработку бизнес-плана и фирменного стиля. Сейчас жду одобрения.

Амбассадоры проекта «Мой бизнес» Малый и средний бизнес Спортивная гимнастика

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