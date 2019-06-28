До 1 июля 2019 года предприниматели Краснодарского края должны начать работать с онлайн-кассами. Иначе те, кто не попал под отсрочку, рискуют получить серьезный штраф от налоговой. Юга.ру вместе с IT-компанией АТОЛ рассказывают, кому нужно поторопиться с покупкой, и объясняют, как выбрать правильное решение для своего бизнеса и не переплатить.

Кому нужно установить онлайн-кассы до 1 июля 2019 года?



— ИП на ЕНВД и патенте, которые продают товары не собственного производства и у которых нет наемных работников. Например, владельцы небольших магазинов одежды или продуктовых киосков, которые сами стоят за прилавком.



— Предпринимателям на ЕНВД и патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и у которых есть наемные работники. Например, салоны красоты и автомастерские.



— Организациям и ИП, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности, включая перевозчиков при продаже билетов водителем или кондуктором.



— Вендингу без наемных работников. Например, владельцы торговых автоматов в метро.

Как выбрать то, что нужно На рынке онлайн-касс огромный выбор техники. Однако есть реестр, составленный ФНС, который значительно облегчает выбор — в нем 168 наименований онлайн-касс. Именно их могут использовать предприниматели, чтобы работать в рамках 54‑ФЗ. 20 устройств из этого списка разработала IT-компания АТОЛ. Выбирая кассу для бизнеса, стоит отталкиваться от параметров, которые вам будут нужны. Например, как быстро аппарат печатает чеки, умеет ли формировать аналитику, как долго работает автономно и как подключается к интернету. Рассмотрим четыре варианта онлайн-устройств.

Автономные онлайн-кассы. Главный плюс такого устройства — цена, она стартует от 4 тыс. рублей. Но есть и минусы. К большинству моделей нельзя подключить весы, банковский терминал и, что важно, сканер штрихкода. Без него не обойтись, если вы реализуете товар, у которого обязательно должна быть маркировка. И даже если пока сканер не нужен, когда маркировка станет обязательной для всех товаров, кассовое устройство придется менять на что-то более современное. В 2021 году всем продавцам нужно будет обязательно указывать в чеке наименования и количество товаров или услуг. В автономную кассу новый товар нужно заводить через специальную программу, которой умеют пользоваться только сервисные специалисты. Приглашать их каждый раз не очень удобно и может быть накладно. Поэтому в любом случае придется платить дважды — либо сервисным специалистам, либо за новую модель онлайн-кассы, где все можно делать самому.

Три другие категории онлайн-касс будут служить предпринимателям долго. Их не придется менять из-за новых требований в законе — эти онлайн-кассы можно легко обновить онлайн, если появится такая необходимость. Смарт-терминалы. Визуально они похожи на планшеты, которые умеют пробивать чеки, формировать аналитику по продажам, складу и эффективности сотрудников. В умении анализировать и обрабатывать данные их основное отличие от автономных онлайн-касс. Работать с таким устройством просто (как со смартфоном), его интерфейс интуитивно понятен.

Как выбрать смарт-терминал?



Выясните заранее:

-нужно ли покупать дополнительные драйверы, чтобы работать с эквайрингом или весами?

-где собрана вся аналитика? (удобнее, если все есть в едином личном кабинете)

-нужно ли доплачивать за систему учета товаров?

-при какой максимальной и минимальной температуре работает смарт-терминал?

-сколько у устройства USB-портов? (нужно минимум 2)

-придется ли платить за обновление программного обеспечения кассы?

Смарт-терминалы SIGMA созданы специально для малого бизнеса. SIGMA включает в себя саму онлайн-кассу, личный кабинет в облаке, где можно следить за показателями и сравнивать данные за разные периоды, и программу для одного из трех типов бизнеса: общественного питания, услуг и торговли. К смарт-терминалу можно подключить любое оборудование: денежный ящик, эквайринговый терминал, весы или сканер штрихкода. В стоимость SIGMA входит смарт-терминал, программное обеспечение, тарифный план «Старт» на один год и годовой контракт с оператором фискальных данных «Платформа ОФД». Модели онлайн-касс SIGMA с диагональю экрана 7, 8 и 10 дюймов:



SIGMA 7: компактная касса с вертикальным экраном, может работать автономно в течение пяти часов, цена — от 11 900 рублей;



SIGMA 8: смарт-терминал среднего размера с быстрым принтером, автоматическим отрезом чеков и опциональным аккумулятором, цена — от 13 900 рублей;



SIGMA 10: стационарный аппарат с большим наклонным дисплеем, цена — от 19 900 рублей.

Чтобы разработать программы для трех типов бизнеса, специалисты SIGMA провели более 200 интервью с предпринимателями. Они выяснили, с какими проблемами бизнесмены сталкиваются чаще всего, и определили, как онлайн-касса поможет их решить. Смарт-терминалы SIGMA продаются с одной из этих трех программ: — SIGMA Еда. В ней можно создавать технологические карты, автоматически отправлять заказы в цех, вести учет по столикам и разделять счет между гостями. Ингредиенты будут списываться со склада автоматически с формированием заказа. — SIGMA Услуги. С ее помощью можно смогут подключить онлайн-запись, а также вести журнал записи и статистику по работе каждого мастера отдельно. Расходные материалы списываются автоматически при продаже услуги. — SIGMA Торговля. В ней можно пользоваться полноценной товарно-учетной системой — это сократит время на инвентаризацию в несколько раз. Для каждой программы есть три тарифных плана — «Старт», «Развитие» или «Бизнес». Они определяют набор функций, которыми сможет пользоваться предприниматель. Годовая подписка на тариф «Старт» входит в стоимость смарт-терминала. По окончании первого года можно будет остаться на этом тарифе или отказаться от платной подписки и пользоваться базовыми функциями кассы бесплатно. Изменить тариф можно в любой момент.

Ньюджеры. Это онлайн-кассы, которые эволюционировали из автономных. У них есть личный кабинет и несколько USB-портов для подключения периферии, поэтому они могут работать со сканером штрихкода для маркированных товаров. В личном кабинете в облаке можно редактировать каталог товаров, смотреть аналитику по продажам и менять настройки кассы. Каталог можно заносить в кассу через личный кабинет, флешку или подключив клавиатуру прямо к аппарату. Ньюджеры подойдут тем, кто до этого момента не использовал никакую технику в работе, а касса им нужна только для того, чтобы работать по закону. Чтобы начать работу, устройство достаточно просто зарегистрировать в налоговой. Ньюджеры можно использовать вне офиса — в них есть сим-карта и батарея, заряда которой хватает на восемь часов работы. АТОЛ 91Ф: цена — от 8 500 рублей;



АТОЛ 92Ф: цена — от 8 500 рублей;



АТОЛ 91Ф Lite: цена — от 5 500 рублей (подключается к интернету только через сим-карту).

Фискальные регистраторы. По сути, это принтеры чеков, которые умеют отправлять данные в налоговую. Они подходят тем, кто уже использовал в работе компьютер раньше, например туристическим, консалтинговым и страховым агентствам, бюро переводов и агентствам недвижимости. То есть с помощью фискальных регистраторов можно сохранить существующую систему работы (например, продолжить работать в 1С) и выполнять требования 54-ФЗ. В линейке фискальных регистраторов АТОЛ — 12 моделей. Мы расскажем о трех самых популярных устройствах. АТОЛ 1Ф — самое бюджетное решение. Простая и компактная касса рассчитана на невысокую проходимость — до 70 клиентов в день.

Стоимость — от 6 500 рублей.



АТОЛ 15Ф — мобильный фискальный регистратор, который подключается к смартфону по Bluetooth. Чтобы два устройства функционировали как единое рабочее место кассира, на телефон нужно установить бесплатное приложение. Касса весит 300 граммов, заряда аккумулятора хватает на печать 100 чеков.

Стоимость — от 7 300 рублей.



Модель АТОЛ 30Ф — лучшее соотношение цены и качества для предпринимателей третьей волны кассовой реформы. Проходимость, на которую рассчитано устройство, — до 150 клиентов в день, с таким фискальным регистратором работают кассиры в небольших магазинах.

Стоимость — 8 500 рублей.