Как быть лучшими. Интервью с краснодарским топ-менеджером самого надежного банка по версии Forbes

Весной 2019 года Forbes обнародовал топ-100 надежных российских банков. С учетом данных международных и российских рейтинговых агентств, список возглавило АО ЮниКредит Банк. Журналист Юга.ру поговорил с управляющим краснодарским филиалом ЮниКредит Банка Станиславом Копыловым о том, к чему пришел банк за 30 лет работы, о взаимодействии с малым бизнесом, трендах на ипотечном рынке и о том, как важно быть надежным.

Станислав Копылов

Станислав Копылов, управляющий краснодарским филиалом, коммерческий директор региона «Юг» АО ЮниКредит Банк

Можете ли вы описать «портрет» банка, его наиболее привлекательную сторону для клиентов? — В сегодняшних реалиях банкам, чтобы привлечь клиентов, помимо широкого спектра услуг, необходимо доказывать также свою надежность. Именно таким и является ЮниКредит Банк. Это подтверждает и наше первое место в рейтинге «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes. ЮниКредит Банк — один из крупнейших российских банков, у нас 100 подразделений сети в стране. Мы предлагаем свои услуги по всем направлениям бизнеса: корпоративному, малому и среднему бизнесу — и, конечно, физическим лицам. За 30-летнюю историю банка на российском рынке вы наверняка узнали своего клиента. Опишите его. Чего он ждет от банка, в чем нуждается и почему приходит именно к вам? — Наш клиент — это прежде всего человек, который ценит сервис и заботится о своем будущем и будущем своей семьи. Человек, у которого есть такие потребности, как покупка недвижимости, автомобиля или другого имущества. Мы в свою очередь готовы предоставить нашим клиентам высокий сервис и продукты исходя из запросов рынка.

По итогам 2018 года ЮниКредит Банк занял 2-е место в «Народном рейтинге» банков по версии портала «Банки.ру», который строится на отзывах пользователей об уровне обслуживания и качестве услуг.

Потребности нашего клиента могут быть разносторонними, при этом сервис и надежность остаются важным аспектом, за которым обращаются именно в наш банк. Разные пожелания проявляются даже при выборе такого простого продукта, как банковская карта. Если вы любите путешествия, карты Air позволят зарабатывать мили и тратить их на бесплатные полеты, ж/д билеты или на оплату отеля. Тем, кому важен комфорт как в бизнес-поездках, так и в личных, подойдет пакет Prime. В знак признательности за сотрудничество мы готовы начислять кэшбэк до 10% за транспортные расходы и бензин по нашей карте «Четверка».

Какие продукты банка сейчас наиболее востребованы, на какие вы делаете максимальный упор? — В этом году особым спросом пользуются ипотечные продукты на вторичном рынке недвижимости, сюда и направлен наш основной фокус внимания. Мы активно работаем над привлечением новых партнеров в этой сфере. Вторым по значимости мы видим два направления ипотеки — кредитование на первичном рынке недвижимости и рефинансирование ипотечного кредита, который ранее выдал другой банк. Мы замечаем, что клиенты стали более вдумчиво подходить к банковским услугам, считать свои деньги. К нам все больше стали обращаться за рефинансированием ипотеки. Мы понимаем, что ипотека — важное решение для человека или для целой семьи, поэтому мы разработали специальные предложения, которые активно используют наши клиенты. Например, если вы берете квартиру у нашего партнера (застройщика или агентства по недвижимости), вы получите скидку по процентной ставке. А справку работодателя для подтверждения дохода можно подать в свободной форме.

В каком сегменте ЮниКредит Банк чувствует себя максимально уверенно на юге, а в каком развивается и планирует рост и как именно? — Мы всегда позиционировали себя как универсальный банк, а это значит, что мы готовы предлагать клиентам то, в чем они сейчас нуждаются. Традиционно на юге у частных клиентов пользуются спросом потребительские кредиты. Объемы выдач в первом квартале 2019 года почти в два раза выше, чем за тот же период в 2017 году. Так как спрос на потребительские кредиты растет, мы также предлагаем клиентам вариант краткосрочного кредитования — кредитные карты. С их помощью можно не обращаться в банк, когда вы хотите что-то взять в кредит, а просто расплачиваться картой, на которой есть беспроцентный период до 55 дней. На кредитку также будет начисляться кэшбэк.

А если мы говорим о клиентах сегмента МСБ? — Что касается субъектов малого и среднего бизнеса, мы ориентируемся на актуальные потребности и быстро отвечаем на новые запросы. Последние два года у нас есть программа «Свободная касса», по которой клиент получает бонусы, когда покупает кассовые аппараты в рамках закона 54-ФЗ. Когда мы видим, что все больше клиентов интересуются каким-то продуктом, мы стараемся отреагировать на этот интерес специальными программами. Например, есть спрос на валютные операции — мы запустили кампанию «Путевка в ВЭД» и отменили комиссию за валютный контроль при совершении операций в рамках регистрируемых контрактов. Комиссия списывается один раз при подключении пакета. Клиент также сможет получить ответы на все вопросы онлайн от валютного контролера. Как у банка происходит взаимодействие с малым бизнесом? Кто чаще всего берет кредит на открытие своего дела? — Если говорить о сферах, это оптово-розничная торговля, различные малые и средние производства, а также сфера услуг. Мы кредитуем компании, которые проработали не менее двух лет. Основной спрос от клиентов МСБ приходится на так называемые короткие деньги (оборотные, до 2 лет), так как основная часть заемщиков — предприятия оптовой торговли, которым нужно ликвидировать кассовые разрывы. Вырос спрос на предоставление гарантий, так как все больше клиентов МСБ участвуют в электронных торгах. И безусловно, всегда актуальным продуктом остается коммерческая ипотека, большинство предприятий решают выкупить офис либо производственное помещение, находящееся в аренде.

Развитие банковских карт шагнуло далеко вперед. Сейчас очень популярны такие опции, как кэшбэк, накопление миль, различные бонусы. Расскажите о бонусной программе ЮниКредит Банка и как она изменилась за последние годы. — Действительно, клиентам уже недостаточно иметь карту как платежный инструмент. Сейчас все больше внимания уделяется их дополнительным опциям. Мы прислушиваемся к потребностям клиентов, совершенствуем и дополняем наши бонусные программы.

Для жителей большого города — карта «Четверка»



Кэшбэк до 10% за оплату топлива, общественного транспорта, парковки, такси, платных дорог.

«Пакет водителя» бесплатно (включает подвоз топлива, замену поврежденных колес, эвакуацию автомобиля при ДТП или поломке, запуск двигателя)



Для путешественников — карта Air



Можно копить мили и оплачивать ими авиа, ж/д билеты или гостиницы по всему миру (1 миля = 1 рубль).



-возврат 30% от покупок в Duty Free,

-покупки по курсу ЦБ при оплате в долларах и евро с рублевой карты,

-бесплатное снятие наличных в банкоматах за границей

-дополнительные 7% миль на остаток по карте

-10 тыс. приветственных миль новому клиенту.



Для самых требовательных — карта Prime Mastercard Black Edition



Кэшбэк до 10% за траты на рестораны и развлечения.



-1% на все другие покупки по основной и дополнительным рублевым картам,

-обслуживание у персонального менеджера,

-специальные зоны в отделениях банка,

-выделенная круглосуточная телефонная линия,

-бесплатные переводы через личный кабинет в рублях и в иностранной валюте,

-бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка по всему миру,

-доступ в бизнес-залы в аэропортах,

-скидка 50% на аренду сейфовых ячеек,

-льготный курс обмена валюты через личный кабинет,

-спецпредложения по вкладам с повышенной ставкой,

-помощь в организации досуга в России и за рубежом по программе «Консьерж-сервис».

Какие новые цифровые продукты банк предлагает частным клиентам и бизнесу? — Мы привыкли все делать через интернет: оплачивать штрафы, детский сад, налоги. Поэтому сегодня качественный сервис банка — это максимально простой доступ к услугам онлайн. Для физлиц у нас есть мобильное приложение, которое обеспечивает быстрый и, главное, безопасный доступ со смартфона к услугам нашего банка. В приложении можно написать в поддержку банка, найти информацию о штрафах ГИБДД и оплатить задолженность с 50-процентной скидкой, пополнить карту ЮниКредит Банка с карты любого российского банка без комиссии. Недавно мы подключились к Системе быстрых платежей (СБП), и теперь нашим клиентам доступны моментальные переводы по номеру телефона на счета в других банках. Для малого и среднего бизнеса мы предлагаем онлайн-сервис Business.Online. С его помощью можно оплатить услуги, сделать выписку, отправить документы в банк и выплатить зарплату сотрудникам.