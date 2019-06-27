Как быть лучшими. Интервью с краснодарским топ-менеджером самого надежного банка по версии Forbes
Весной 2019 года Forbes обнародовал топ-100 надежных российских банков. С учетом данных международных и российских рейтинговых агентств, список возглавило АО ЮниКредит Банк.
Журналист Юга.ру поговорил с управляющим краснодарским филиалом ЮниКредит Банка Станиславом Копыловым о том, к чему пришел банк за 30 лет работы, о взаимодействии с малым бизнесом, трендах на ипотечном рынке и о том, как важно быть надежным.
Станислав Копылов
Станислав Копылов, управляющий краснодарским филиалом, коммерческий директор региона «Юг» АО ЮниКредит Банк
Можете ли вы описать «портрет» банка, его наиболее привлекательную сторону для клиентов?
— В сегодняшних реалиях банкам, чтобы привлечь клиентов, помимо широкого спектра услуг, необходимо доказывать также свою надежность. Именно таким и является ЮниКредит Банк. Это подтверждает и наше первое место в рейтинге «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes.
ЮниКредит Банк — один из крупнейших российских банков, у нас 100 подразделений сети в стране. Мы предлагаем свои услуги по всем направлениям бизнеса: корпоративному, малому и среднему бизнесу — и, конечно, физическим лицам.
За 30-летнюю историю банка на российском рынке вы наверняка узнали своего клиента. Опишите его. Чего он ждет от банка, в чем нуждается и почему приходит именно к вам?
— Наш клиент — это прежде всего человек, который ценит сервис и заботится о своем будущем и будущем своей семьи. Человек, у которого есть такие потребности, как покупка недвижимости, автомобиля или другого имущества. Мы в свою очередь готовы предоставить нашим клиентам высокий сервис и продукты исходя из запросов рынка.
По итогам 2018 года ЮниКредит Банк занял 2-е место в «Народном рейтинге» банков по версии портала «Банки.ру», который строится на отзывах пользователей об уровне обслуживания и качестве услуг.
Потребности нашего клиента могут быть разносторонними, при этом сервис и надежность остаются важным аспектом, за которым обращаются именно в наш банк. Разные пожелания проявляются даже при выборе такого простого продукта, как банковская карта.
Если вы любите путешествия, карты Air позволят зарабатывать мили и тратить их на бесплатные полеты, ж/д билеты или на оплату отеля. Тем, кому важен комфорт как в бизнес-поездках, так и в личных, подойдет пакет Prime. В знак признательности за сотрудничество мы готовы начислять кэшбэк до 10% за транспортные расходы и бензин по нашей карте «Четверка».
Какие продукты банка сейчас наиболее востребованы, на какие вы делаете максимальный упор?
— В этом году особым спросом пользуются ипотечные продукты на вторичном рынке недвижимости, сюда и направлен наш основной фокус внимания. Мы активно работаем над привлечением новых партнеров в этой сфере.
Вторым по значимости мы видим два направления ипотеки — кредитование на первичном рынке недвижимости и рефинансирование ипотечного кредита, который ранее выдал другой банк. Мы замечаем, что клиенты стали более вдумчиво подходить к банковским услугам, считать свои деньги. К нам все больше стали обращаться за рефинансированием ипотеки.
Мы понимаем, что ипотека — важное решение для человека или для целой семьи, поэтому мы разработали специальные предложения, которые активно используют наши клиенты. Например, если вы берете квартиру у нашего партнера (застройщика или агентства по недвижимости), вы получите скидку по процентной ставке. А справку работодателя для подтверждения дохода можно подать в свободной форме.
В каком сегменте ЮниКредит Банк чувствует себя максимально уверенно на юге, а в каком развивается и планирует рост и как именно?
— Мы всегда позиционировали себя как универсальный банк, а это значит, что мы готовы предлагать клиентам то, в чем они сейчас нуждаются. Традиционно на юге у частных клиентов пользуются спросом потребительские кредиты. Объемы выдач в первом квартале 2019 года почти в два раза выше, чем за тот же период в 2017 году.
Так как спрос на потребительские кредиты растет, мы также предлагаем клиентам вариант краткосрочного кредитования — кредитные карты. С их помощью можно не обращаться в банк, когда вы хотите что-то взять в кредит, а просто расплачиваться картой, на которой есть беспроцентный период до 55 дней. На кредитку также будет начисляться кэшбэк.
А если мы говорим о клиентах сегмента МСБ?
— Что касается субъектов малого и среднего бизнеса, мы ориентируемся на актуальные потребности и быстро отвечаем на новые запросы. Последние два года у нас есть программа «Свободная касса», по которой клиент получает бонусы, когда покупает кассовые аппараты в рамках закона 54-ФЗ.
Когда мы видим, что все больше клиентов интересуются каким-то продуктом, мы стараемся отреагировать на этот интерес специальными программами. Например, есть спрос на валютные операции — мы запустили кампанию «Путевка в ВЭД» и отменили комиссию за валютный контроль при совершении операций в рамках регистрируемых контрактов. Комиссия списывается один раз при подключении пакета. Клиент также сможет получить ответы на все вопросы онлайн от валютного контролера.
Как у банка происходит взаимодействие с малым бизнесом? Кто чаще всего берет кредит на открытие своего дела?
— Если говорить о сферах, это оптово-розничная торговля, различные малые и средние производства, а также сфера услуг. Мы кредитуем компании, которые проработали не менее двух лет. Основной спрос от клиентов МСБ приходится на так называемые короткие деньги (оборотные, до 2 лет), так как основная часть заемщиков — предприятия оптовой торговли, которым нужно ликвидировать кассовые разрывы. Вырос спрос на предоставление гарантий, так как все больше клиентов МСБ участвуют в электронных торгах. И безусловно, всегда актуальным продуктом остается коммерческая ипотека, большинство предприятий решают выкупить офис либо производственное помещение, находящееся в аренде.
Развитие банковских карт шагнуло далеко вперед. Сейчас очень популярны такие опции, как кэшбэк, накопление миль, различные бонусы. Расскажите о бонусной программе ЮниКредит Банка и как она изменилась за последние годы.
— Действительно, клиентам уже недостаточно иметь карту как платежный инструмент. Сейчас все больше внимания уделяется их дополнительным опциям. Мы прислушиваемся к потребностям клиентов, совершенствуем и дополняем наши бонусные программы.
Для жителей большого города — карта «Четверка»
Кэшбэк до 10% за оплату топлива, общественного транспорта, парковки, такси, платных дорог.
«Пакет водителя» бесплатно (включает подвоз топлива, замену поврежденных колес, эвакуацию автомобиля при ДТП или поломке, запуск двигателя)
Для путешественников — карта Air
Можно копить мили и оплачивать ими авиа, ж/д билеты или гостиницы по всему миру (1 миля = 1 рубль).
-возврат 30% от покупок в Duty Free,
-покупки по курсу ЦБ при оплате в долларах и евро с рублевой карты,
-бесплатное снятие наличных в банкоматах за границей
-дополнительные 7% миль на остаток по карте
-10 тыс. приветственных миль новому клиенту.
Для самых требовательных — карта Prime Mastercard Black Edition
Кэшбэк до 10% за траты на рестораны и развлечения.
-1% на все другие покупки по основной и дополнительным рублевым картам,
-обслуживание у персонального менеджера,
-специальные зоны в отделениях банка,
-выделенная круглосуточная телефонная линия,
-бесплатные переводы через личный кабинет в рублях и в иностранной валюте,
-бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка по всему миру,
-доступ в бизнес-залы в аэропортах,
-скидка 50% на аренду сейфовых ячеек,
-льготный курс обмена валюты через личный кабинет,
-спецпредложения по вкладам с повышенной ставкой,
-помощь в организации досуга в России и за рубежом по программе «Консьерж-сервис».
Какие новые цифровые продукты банк предлагает частным клиентам и бизнесу?
— Мы привыкли все делать через интернет: оплачивать штрафы, детский сад, налоги. Поэтому сегодня качественный сервис банка — это максимально простой доступ к услугам онлайн. Для физлиц у нас есть мобильное приложение, которое обеспечивает быстрый и, главное, безопасный доступ со смартфона к услугам нашего банка.
В приложении можно написать в поддержку банка, найти информацию о штрафах ГИБДД и оплатить задолженность с 50-процентной скидкой, пополнить карту ЮниКредит Банка с карты любого российского банка без комиссии. Недавно мы подключились к Системе быстрых платежей (СБП), и теперь нашим клиентам доступны моментальные переводы по номеру телефона на счета в других банках.
Для малого и среднего бизнеса мы предлагаем онлайн-сервис Business.Online. С его помощью можно оплатить услуги, сделать выписку, отправить документы в банк и выплатить зарплату сотрудникам.
«Зарплатное рабство» сейчас отменено. Что вы готовы предложить компаниям и простым работникам, чтобы они сделали выбор в пользу ЮниКредит Банка?
— Как правило, при выборе зарплатного проекта компания и работники задают себе вопрос — выгодно и удобно ли это? Для компании очевидная выгода в экономии времени, ведь формирование платежей можно проводить из любой точки мира, где есть интернет. Также нет дополнительной штатной единицы «кассир» и расходов на инкассацию, а реализация зарплатного проекта проходит на территории компании с помощью сотрудников банка, которые сами приедут, подпишут все необходимые документы с работниками и проконсультируют их. Перечисление зарплаты проходит одним реестром, оперативно, в течение рабочего дня.
Главное преимущество для сотрудников — возможность снимать деньги в любых банкоматах на всей территории России без комиссии. Да, количество бесплатных снятий ограничено, оно зависит от масштаба компании, объема перечисления зарплаты, но бывают периоды, когда ограничения могут быть сняты.
АО ЮниКредит Банк — это коммерческий банк, работающий в России с 1989 года. ЮниКредит Банк является одним из крупнейших российских банков, занимая 8-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов по результатам 1 квартала 2019 года. 100% голосующих акций принадлежит Группе UniCredit (UniCredit S.p.A.). ЮниКредит Банк занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков на рынке финансовых услуг для частных клиентов. ЮниКредит Банк имеет Генеральную лицензию №1 Банка России.
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