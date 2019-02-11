Как жить не по средствам. Вредные советы для владельцев кредитных карт

В начале года, как правило, тяжело с финансовым планированием: в кошельке оставили свой след новогодние праздники, а уже приближаются новые. Да и отпуск пора планировать, пока билеты не подорожали.

Прийти на помощь в этот момент может кредитная карта. У многих на этот счет есть предрассудки, однако сейчас с использованием кредиток все настолько понятно и просто, что бояться их не стоит. Главное — читать все условия в договоре и не забывать про важные пункты, когда ими пользуешься.

Юга.ру вместе с Райффайзенбанком составили список вредных советов, как не нужно пользоваться кредитной картой.

Не ищите карту с лучшими условиями Многие открывают кредитки в том же банке, где получают зарплату, потому что это просто. Либо, особо не вникая, соглашаются на оформление карты в каком-нибудь крупном магазине. При этом разница между ставками, не говоря о других важных условиях (льготный период, размер штрафов и пеней, размер годового обслуживания и так далее) может быть значительной.

А как лучше?

Проанализируйте два-три предложения от разных банков, чтобы выбрать наиболее удобные вам условия:

— часто делаете небольшие покупки — выбирайте бесконтактную карту с кэшбэком;

— любите путешествия — остановитесь на картах с бонусными милями;

— обычно нужны наличные — рассмотрите кредитки с беспроцентным снятием в банкоматах.

Забывайте о льготном периоде Владельцам кредитных карт банки предоставляют так называемый грейс‑период — промежуток времени, в течение которого можно пользоваться заемными средствами бесплатно либо по сниженной процентной ставке. В большинстве случаев грейс-период распространяется только на безналичные операции, но в некоторых банках это работает и для снятия наличных.

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Но если не погасить всю задолженность за время грейс-периода, за нее будут начисляться гораздо более высокие проценты. Также грейс-период не отменяет обязанности вносить минимальный ежемесячный платеж, о нем оповещает банк.

А как лучше?

Обязательно уточняйте у банка, на какие именно операции распространяется грейс-период. У Райффайзенбанка есть карта «110 дней» с грейс-периодом длительностью 110 дней и лимитом до 600 тыс. рублей. Так что вы можете взять беспроцентный кредит у банка на крупную сумму и на довольно длительный срок.

Не читайте условия пользования кредиткой Договор нужно изучать внимательно, в особенности те его пункты, которые описывают условия обслуживания займа, просчитывают процентную ставку, тариф за банковское обслуживание, мобильный банк и так далее. Если вы не понимаете каких-то деталей, лучше выясните все у сотрудника банка, чтобы потом не возникало никаких вопросов.

А как лучше?

Важно понимать, что стоимость обслуживания карты — это не только проценты по кредиту. Сюда входит плата за обслуживание, за подключение дополнительных услуг, комиссии за проведение операций — переводов между картами и счетами. Чаще всего банки устанавливают ежегодную плату, но при выполнении определенных условий взимания ежемесячной платы можно избежать — как в случае с картой «110 дней» от Райффайзенбанка, обслуживание которой бесплатно при ежемесячных тратах от 8 тыс. рублей.

Снимайте наличные с кредитных карт, причем в любых банкоматах Если снятие наличных условиями вашей кредитки не предусмотрено, вы можете хорошенько переплатить за такую услугу: банк возьмет комиссию за саму операцию и выставит совершенно другие проценты на сумму, которую сняли, так как вы нарушили условия льготного периода. Иногда в таких случаях банки полностью аннулируют беспроцентный период.

А как лучше?

Но сейчас у банков много предложений по кредиткам с возможностью беспроцентного снятия наличных. Например, «Наличная карта» у Райффайзенбанка. Главное — убедиться, что вы снимаете деньги в подходящем банкомате (самого банка или банков-партнеров), чтобы не платить процент за снятие. Узнать расположение банкоматов легко в мобильном приложении банка, на сайте или по телефону службы поддержки.

Игнорируйте программы лояльности Предлагаемые с кредитками программы лояльности делают безналичный расчет еще более выгодным, и не стоит от них отказываться, если на первый взгляд вся эта схема покажется вам сложной. Бонусные программы обычно ориентированы на разные целевые аудитории. Это могут быть и мили, и кэшбэк, и баллы за покупки.

А как лучше?

Райффайзенбанк предлагает кэшбэк до 5% на все покупки и ценные вознаграждения от партнеров программы по карте #всёсразу. Работает это так: за каждую покупку вам начислят баллы (по кредитке 1 балл за 50 рублей), которые можно обменять на кэшбэк, мили S7 Priority, баллы «РЖД Бонус», сертификаты Ozon.ru, сертификаты «Яндекс.Такси», благотворительные взносы в фонд «Старость в радость». Если покупки по кредитке в месяц составляют 30 тыс. рублей, за 36 месяцев (срок действия баллов) вы накопите 23 тыс. 400 баллов, которые можно потратить, как вам захочется.

Забывайте вовремя внести платеж При задержке платежей не только увеличиваются штрафные проценты и растет долг, но и страдает ваша кредитная история. Из-за этого банк может вам повысить процентную ставку или уменьшить кредитный лимит. Также за просрочку можно лишиться бонусов или привилегий, начисленных ранее.

А как лучше?

Многие задерживают платежи не потому, что у них возникли финансовые трудности, а лишь из-за того, что просто забыли перечислить деньги в срок. Этого легко избежать, если настроить автоплатеж, подключить уведомления или просто отмечать даты в календаре.

Если карта вам больше не нужна — просто разрежьте ее и выбросьте

Если вы воспользуетесь таким советом, через некоторое время вам могут предъявить претензии и заставить платить за операции, к которым вы не имеете никакого отношения. Любая карта — лишь инструмент оплаты, за которым стоит банковский счет. Так что, разрезав сам пластик, от счета вы не избавитесь. С вас по-прежнему могут списывать плату за обслуживание, а в случае с кредиткой эти деньги будут удерживать с лимита — так может появиться задолженность, что чревато испорченной кредитной историей.