В Краснодаре обсудят жизнь и творчество «самого одинокого художника» Павла Филонова
В краснодарском пабе пройдет лекция от историка и философа о жизни и творчестве художника Павла Филонова (18+)
Телеграм-канал краснодарского паба «Багадельня» анонсировал на 2 февраля лекцию «Павел Филонов: очевидец незримого».
Павел Филонов — русский и советский художник, иллюстратор, поэт, преподаватель, один из лидеров русского авангарда. Основатель, теоретик, практик и учитель аналитического искусства — направления живописи и графики первой половины XX века, оставшийся в тени Малевича и Кандинского.
На встрече гости поговорят о работах и жизни творца, а также разберут, почему искусство — это не товар, а художник — не маркетолог.
«Самый одинокий художник, который мечтал и верил, что коммунизм не за горами», — написали организаторы.
Встречу проведет историк, кандидат философских наук и основатель экскурсионного проекта «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков.
Лекция состоится 2 февраля в 20:00 в пабе «Багадельня» на улице Горького, 107. Вход свободный по записи.
