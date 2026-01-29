В Краснодаре обсудят жизнь и творчество «самого одинокого художника» Павла Филонова

В краснодарском пабе пройдет лекция от историка и философа о жизни и творчестве художника Павла Филонова (18+)

Телеграм-канал краснодарского паба «Багадельня» анонсировал на 2 февраля лекцию «Павел Филонов: очевидец незримого».

Павел Филонов — русский и советский художник, иллюстратор, поэт, преподаватель, один из лидеров русского авангарда. Основатель, теоретик, практик и учитель аналитического искусства — направления живописи и графики первой половины XX века, оставшийся в тени Малевича и Кандинского.

На встрече гости поговорят о работах и жизни творца, а также разберут, почему искусство — это не товар, а художник — не маркетолог.