В Краснодаре обсудят жизнь и творчество «самого одинокого художника» Павла Филонова

Краснодарский край

  • Картина «Восток и запад» Павла Филонова © Скриншот фото с сайта «Культура.рф»
В краснодарском пабе пройдет лекция от историка и философа о жизни и творчестве художника Павла Филонова (18+)

Телеграм-канал краснодарского паба «Багадельня» анонсировал на 2 февраля лекцию «Павел Филонов: очевидец незримого».   

Павел Филонов — русский и советский художник, иллюстратор, поэт, преподаватель, один из лидеров русского авангарда. Основатель, теоретик, практик и учитель аналитического искусства — направления живописи и графики первой половины XX века, оставшийся в тени Малевича и Кандинского.

На встрече гости поговорят о работах и жизни творца, а также разберут, почему искусство — это не товар, а художник — не маркетолог. 

«Самый одинокий художник, который мечтал и верил, что коммунизм не за горами», — написали организаторы. 

Встречу проведет историк, кандидат философских наук и основатель экскурсионного проекта «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков. 

Лекция состоится 2 февраля в 20:00 в пабе «Багадельня» на улице Горького, 107. Вход свободный по записи.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 4 февраля работает выставка художника Стаса Серова. Представлены новые работы на тему доброты и детских воспоминаний.

