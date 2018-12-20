Проект «Арт-трейдинг». Как российский журналист зарабатывает на бирже

«Арт-трейдинг» — совместный проект российского форекс-дилера «ТелеТрейд Групп» и российского журналиста и трейдера с десятилетним стажем Яна Арта, который в прямом эфире торгует и делится своими результатами. Юга.ру рассказывают, как работает проект «Арт-трейдинг» и почему на него стоит обратить внимание.

Можно следить за реальными сделками Сегодня в России можно заниматься торговлей на валютном рынке в тех же условиях, что и на Западе, — под собственной юрисдикцией, с лицензированием дилеров, надзором Центробанка, системой взаимного страхования средств клиентов, защитой прав. Таким образом, трейдинг из рискованного приключения превратился в достаточно предсказуемую деятельность, — по крайней мере, в теории. Как это все работает на практике и сколько можно заработать — разбирается проект «Арт-трейдинг».

Ян Арт открыто торгует под российской юрисдикцией через форекс-дилера «ТелеТрейд Групп». Результаты регулярно публикуют в интернете — как успехи, так и неудачи. Помимо отчетов о текущей торговле Ян делится информацией, которая нужна трейдеру: что почитать до начала, как и какие финансовые инструменты выбирать, как управлять капиталом, как контролировать свои эмоции — все проверено на себе лично. История финансовых рынков в России и их репутация сегодня У России богатая история, но вот с финансовыми традициями у нее не очень. Биржи на Западе работают непрерывно по несколько веков, а в России они появились только в 90-е — все финансовые традиции царских времен прервались и полностью растворились за годы СССР.

А если нет традиций — нет и финансовой грамотности. Вчерашние советские граждане в свое время быстро научились выживать и зарабатывать в условиях капитализма, однако на финансовых рынках эти навыки не пригодились. Некоторые российские бизнесмены выходили на международные финансовые рынки, но часто теряли деньги в неудачных сделках, так как не владели ни теоретическими знаниями, ни опытом трейдинга. Есть мнение, что именно поэтому работа финансового рынка и брокеров воспринимается негативно. В 90-е брокеры были иностранными и, по сути, действовали по непонятным и чужим законам. У них не было офисов в России, и в случае неудачи обращаться было некуда, а отстоять свои права — практически невозможно. Так у финрынков, и в частности валютного рынка Форекс, при этом самого крупного и ликвидного в мире, сложилась неоднозначная репутация. Но с недавних пор в России есть своя форекс-юрисдикция, под которой можно зарабатывать по российским законам.

Цели проекта «Арт-трейдинг» Во-первых, тактическая цель: скачки курсов валют превращаются в деньги на торговом счету. За неполных три месяца торговля на Форексе под российской юрисдикцией принесла Яну Арту и его проекту чуть больше 18% прибыли от валютной торговли, до январских каникул планируется выход на уровень 20%. На первый взгляд такие цифры не впечатляют, но давайте сравним. На фоне «биткоиновой лихорадки» годичной давности это немного. Но если сравнивать с банковским депозитом или недвижимостью — доход сопоставимый. Притом что в случае с депозитом или недвижимостью это результат инвестиций за три года, а на рынке Форекс проект заработал эти деньги за месяцы.