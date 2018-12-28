«Сорвать куш не получится, нужно поработать головой». Клиенты форекс-дилера «ТелеТрейд» о работе с компанией
Сестры Марина и Ирина Шероновы — клиенты российского лицензированного форекс-дилера «ТелеТрейд Групп», который с 2017 года обслуживает клиентов в соответствии со стандартом, утвержденным Центробанком.
Юга.ру поговорили с сестрами об их впечатлениях от торговли через «ТелеТрейд» и постарались понять, кто сегодня приходит на рынок Форекс.
Марина, Ирина, вы работаете с «ТелеТрейд» уже не один месяц. Какой у вас стаж на финансовом рынке?
— Почти восемь лет. Раньше работали с иностранными компаниями — теперь с российским форекс-дилером.
Почему решили перейти на российского форекс-дилера и выбрали для торговли именно «ТелеТрейд»?
— Здесь все четко, понятно. Есть лицензия Центрального банка. Компания работает под надзором регулятора и подчиняется российским законам. А так как «ТелеТрейд Групп» — член Ассоциации форекс-дилеров, это гарантирует защиту наших денег. Если происходит потеря средств не по нашей вине, то из компенсационного фонда нам будет выплачена вся сумма.
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Средства клиентов «ТелеТрейд Групп» хранятся на номинальных счетах, поэтому мы уверены, что наши деньги в надежном месте — их никуда не выводят.
Еще здесь широкий спектр валютных пар — 28. У других, к примеру, не больше 20. В «ТелеТрейд» торгуем всеми валютными парами. Используем и прямые котировки, и обратные, и кроссы.
На рынке Форекс товаром и платежным средством являются валюты. Стоимость одной валюты, выраженную в единицах другой валюты, и называют валютным курсом. Вместе эти валюты называются валютными парами.
Что еще, кроме валютных пар, вас привлекает в «ТелеТрейд»?
— У нашего форекс-дилера можно открыть счет с минимальной суммой, и будут доступны дробные лоты. Такое не везде встретишь. В зарубежных компаниях бывает так, что только при $10 000 на торговом счете дробные лоты дают, а потом и их убирают.
Дробные лоты — это мини-лоты (0,1 лота) и микролоты (0,01 лота) на рынке Форекс. Они позволяют использовать в сделке любую сумму от общего объема средств на депозите, а также использовать в торговле неполное закрытие сделки.
Если бы в «ТелеТрейд Групп» было золото, мы бы с удовольствием использовали и его. Но те инструменты, которые есть, нам нравятся. Все устраивает. Мы любим Форекс.
А в чем секрет вашей любви к Форексу?
— Много возможностей. На валютах за один день можно наторговать приличный месячный заработок.
Как вы думаете, почему многие проявляют интерес к Форексу, хотя, кажется, все знают: где большие прибыли, там высокие риски?
— Люди приходят на Форекс, потому что это прибыльно. Здесь нет начальства, руководителя. Главное — самодисциплина, тактика и логика. Важно контролировать ситуацию: точно войти в сделку и вовремя ее закрыть.
Неудачные сделки на финансовом рынке бывают у всех без исключения. Многих они расстраивают и отбивают желание этим заниматься. Как вам удалось не разочароваться в рынке?
— Мы работаем по своей методике, тщательно планируем сделки. Используем тенденциальную планиметрию, волны Эллиотта, линии Фибоначчи, стохастик и дополнительно — графические фигуры.
Существует множество методов анализа рынка Форекс, которые предсказывают направление ценового движения валюты в будущем. Как правило, профессиональные трейдеры владеют несколькими методами анализа рынка. Они находят подтверждение сигналов с помощью нескольких методов и принимают решение, основываясь на комплексном анализе.
Популярные методы анализа рынка Форекс:
— технический анализ,
— фундаментальный анализ,
— свечной анализ как компонент теханализа (японские свечи),
— фрактальный анализ,
— волновой анализ по Эллиотту.
Перед тем как войти в сделку, ищем предпосылки, смотрим уровни поддержки, сопротивления, есть ли коррекция или импульс, в какой волне находится график цены — всегда работаем только по тренду.
Получается, у вас совсем не бывает минусов?
— Почему? Бывают иногда. Но ведь есть мани-менеджмент. Нужно правильно выставлять стоп-лоссы, тейк-профиты [фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней — Юга.ру]. У многих бывают минусы от того, что они не выставляют приказы вообще или просто делают это неправильно. Когда сделка с минусом закрывается, это неприятно. Очень важно анализировать свои ошибки и больше их не повторять.
Насколько важен для торговли объем средств на счету?
— Маленький счет или большой — дело не в этом. Главное, чтобы была методика и тактика торговли. Маленький счет просто медленнее раскручивать.
При этом мы лично знаем людей, которые открыли счет на 10 тыс. рублей, заключили пару сделок, получили минус — и все, руки опустились. «Это не работает!» Нужна методика, тактика, логика, дисциплина…
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У нас все по торговому плану, ведем торговый дневник: на основании чего встали в сделку, почему ее закрыли. Каждую сделку мы можем обосновать. В итоге получается планировать сделки так, чтобы у нас минусов практически не было.
Как происходит это планирование?
— Утром анализируем по десять сделок по одиночке. Потом сверяем, совпали ли наши мнения. После делаем технический чертеж и выставляем приказы — сколько планируем заработать минимально, максимально, среднесрочно, долгосрочно. Затем все это просчитываем.
В этом заключается технология, иначе ничего не будет работать. Все равно что машиной управлять.
О том, как вы зарабатываете на Форексе, мы уже знаем. Расскажите немного о себе.
— Мы родились на Урале, в Свердловской области. В школе больше всего нравились математика, физика — мы готовились поступать в технический вуз, ездили на олимпиады. В итоге высшее образование получили по специальности «экономика и управление на предприятии». Работали в банковском секторе и на больших предприятиях.
Вы кроме торговли сейчас ничем не занимаетесь?
— У нас есть небольшая подработка, но основной доход идет от торговли. Нас родители просто воспитывали: если можно сделать лучше, значит, надо стараться сделать лучше; если что-то не получается, значит, что-то неправильно делаете, проанализируйте. Начинать нужно с себя.
Иногда Форекс сравнивают с казино. Вы согласны с таким утверждением?
— Нет, казино — это просто интуитивный подход, игра наудачу. А Форекс требует знаний и умений, чтобы получить в итоге прибыль. В Форексе надо головой поработать, чтобы хорошую сделку заключить. Просто так поставить и сорвать куш не получится.
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