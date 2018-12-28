«Сорвать куш не получится, нужно поработать головой». Клиенты форекс-дилера «ТелеТрейд» о работе с компанией

Сестры Марина и Ирина Шероновы — клиенты российского лицензированного форекс-дилера «ТелеТрейд Групп», который с 2017 года обслуживает клиентов в соответствии со стандартом, утвержденным Центробанком. Юга.ру поговорили с сестрами об их впечатлениях от торговли через «ТелеТрейд» и постарались понять, кто сегодня приходит на рынок Форекс.

Марина, Ирина, вы работаете с «ТелеТрейд» уже не один месяц. Какой у вас стаж на финансовом рынке? — Почти восемь лет. Раньше работали с иностранными компаниями — теперь с российским форекс-дилером. Почему решили перейти на российского форекс-дилера и выбрали для торговли именно «ТелеТрейд»? — Здесь все четко, понятно. Есть лицензия Центрального банка. Компания работает под надзором регулятора и подчиняется российским законам. А так как «ТелеТрейд Групп» — член Ассоциации форекс-дилеров, это гарантирует защиту наших денег. Если происходит потеря средств не по нашей вине, то из компенсационного фонда нам будет выплачена вся сумма.

Средства клиентов «ТелеТрейд Групп» хранятся на номинальных счетах, поэтому мы уверены, что наши деньги в надежном месте — их никуда не выводят. Еще здесь широкий спектр валютных пар — 28. У других, к примеру, не больше 20. В «ТелеТрейд» торгуем всеми валютными парами. Используем и прямые котировки, и обратные, и кроссы. На рынке Форекс товаром и платежным средством являются валюты. Стоимость одной валюты, выраженную в единицах другой валюты, и называют валютным курсом. Вместе эти валюты называются валютными парами. Что еще, кроме валютных пар, вас привлекает в «ТелеТрейд»? — У нашего форекс-дилера можно открыть счет с минимальной суммой, и будут доступны дробные лоты. Такое не везде встретишь. В зарубежных компаниях бывает так, что только при $10 000 на торговом счете дробные лоты дают, а потом и их убирают. Дробные лоты — это мини-лоты (0,1 лота) и микролоты (0,01 лота) на рынке Форекс. Они позволяют использовать в сделке любую сумму от общего объема средств на депозите, а также использовать в торговле неполное закрытие сделки.

Если бы в «ТелеТрейд Групп» было золото, мы бы с удовольствием использовали и его. Но те инструменты, которые есть, нам нравятся. Все устраивает. Мы любим Форекс. А в чем секрет вашей любви к Форексу? — Много возможностей. На валютах за один день можно наторговать приличный месячный заработок. Как вы думаете, почему многие проявляют интерес к Форексу, хотя, кажется, все знают: где большие прибыли, там высокие риски? — Люди приходят на Форекс, потому что это прибыльно. Здесь нет начальства, руководителя. Главное — самодисциплина, тактика и логика. Важно контролировать ситуацию: точно войти в сделку и вовремя ее закрыть.

Неудачные сделки на финансовом рынке бывают у всех без исключения. Многих они расстраивают и отбивают желание этим заниматься. Как вам удалось не разочароваться в рынке? — Мы работаем по своей методике, тщательно планируем сделки. Используем тенденциальную планиметрию, волны Эллиотта, линии Фибоначчи, стохастик и дополнительно — графические фигуры. Существует множество методов анализа рынка Форекс, которые предсказывают направление ценового движения валюты в будущем. Как правило, профессиональные трейдеры владеют несколькими методами анализа рынка. Они находят подтверждение сигналов с помощью нескольких методов и принимают решение, основываясь на комплексном анализе.



Популярные методы анализа рынка Форекс:

— технический анализ,

— фундаментальный анализ,

— свечной анализ как компонент теханализа (японские свечи),

— фрактальный анализ,

— волновой анализ по Эллиотту. Перед тем как войти в сделку, ищем предпосылки, смотрим уровни поддержки, сопротивления, есть ли коррекция или импульс, в какой волне находится график цены — всегда работаем только по тренду.

Получается, у вас совсем не бывает минусов? — Почему? Бывают иногда. Но ведь есть мани-менеджмент. Нужно правильно выставлять стоп-лоссы, тейк-профиты [фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней — Юга.ру]. У многих бывают минусы от того, что они не выставляют приказы вообще или просто делают это неправильно. Когда сделка с минусом закрывается, это неприятно. Очень важно анализировать свои ошибки и больше их не повторять. Насколько важен для торговли объем средств на счету? — Маленький счет или большой — дело не в этом. Главное, чтобы была методика и тактика торговли. Маленький счет просто медленнее раскручивать.

При этом мы лично знаем людей, которые открыли счет на 10 тыс. рублей, заключили пару сделок, получили минус — и все, руки опустились. «Это не работает!» Нужна методика, тактика, логика, дисциплина…

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У нас все по торговому плану, ведем торговый дневник: на основании чего встали в сделку, почему ее закрыли. Каждую сделку мы можем обосновать. В итоге получается планировать сделки так, чтобы у нас минусов практически не было. Как происходит это планирование? — Утром анализируем по десять сделок по одиночке. Потом сверяем, совпали ли наши мнения. После делаем технический чертеж и выставляем приказы — сколько планируем заработать минимально, максимально, среднесрочно, долгосрочно. Затем все это просчитываем. В этом заключается технология, иначе ничего не будет работать. Все равно что машиной управлять.