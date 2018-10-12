Магазин у дома: кто это придумал и как это работает

Время — самый ценный сегодня ресурс. Жители больших городов все чаще задумываются о том, как и на что они его тратят. Кто-то пользуется навигатором, чтобы объехать пробки, кто-то выбирает скачивание аудиокниги вместо покупки печатной версии, а кто-то предпочитает делать покупки рядом с домом, чтобы не тратить лишнее время и деньги на дорогу. Юга.ру рассказывают, почему крупные продуктовые сети все чаще обращаются к формату «магазин у дома».

Удобство превыше всего Формат convenience store (англ. «удобный магазин») появился в начале XX века. Американская фирма Southland Ice Company открыла свой первый «конвиниенс» в 1927 году в Далласе. Теперь магазины этой компании известны всему миру под брендом 7-Eleven.

Как правило, эти магазины имеют небольшую площадь, работают без перерыва и выходных и предлагают небольшой ассортимент товаров на каждый день. Туда забегают за свежей выпечкой или сэндвичем в вакуумной упаковке, свежими овощами и фруктами. Такие магазины можно встретить в спальных районах и вблизи транспортных и пешеходных потоков. В России название «конвиниенс» можно услышать редко, зато каждый знаком с форматом «магазин у дома», куда можно зайти по пути с работы, чтобы закупиться на неделю, или забежать на пару минут, если дома вдруг закончится сахар или мука.

У дома трава зеленее Концепция магазинов у дома проста: на площади до 500 кв. метров можно найти все, что нужно для ежедневного потребления — от свежих помидоров к семейному ужину до средства для мытья посуды. В магазине нет высоких стеллажей и узких проходов. Это повышает уровень «просматриваемости» территории и позволяет покупателю уже на входе оценить перспективу покупки.

Как бы то ни было, главная причина популярности таких магазинов — шаговая доступность. Порой ассортимент здесь может быть менее разнообразным, чем в гипермаркетах, зато не нужно ехать через весь город и тратить полдня на генеральную закупку по списку. Достаточно перейти дорогу или отойти на 200 метров от дома, чтобы купить все необходимое без стресса и очередей.

Знай свою нишу Крупные ретейлеры давно осваивают эту нишу. В России первые магазины у дома появились в конце 90-х. Эти 20 лет не прошли даром. Все чаще в своем районе мы встречаем у подъездов жилых домов дочек крупных торговых сетей: METRO Cash and Carry — «Фасоль», «Ашан» — «Каждый день» и «В шаге от вас» и других.

Формат магазинов у дома развивается настолько активно, что от походов в гипермаркеты отказываются все больше россиян — сбереженное время покупатели предпочитают тратить на семью, спорт, хобби.

Самые близкие Сегодня уже сложно представить свою жизнь без универсама, в который можно забежать по пути с работы домой. В крупных городах и небольших населенных пунктах все чаще открываются новые торговые объекты. Например, весной этого года «Пятёрочка» открыла свой 12-тысячный универсам. К слову, «Пятёрочка» является крупнейшей продуктовой торговой сетью в России. В каждом универсаме насчитывается несколько тысяч наименований товаров.