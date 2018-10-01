10 самых заметных технологических стартапов Краснодара по версии ФРИИ

Специально для Юга.ру представитель Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) в Краснодаре Леонид Антропов подготовил обзор растущих стартапов Краснодара.

Леонид Антропов

В плане бизнеса Краснодар известен не только тем, что здесь основан крупнейший холдинг «Магнит» или появился интернет-провайдер ЮТК. В городе есть ряд интересных проектов, которые уже покорили или только начинают покорять российский рынок. Ниже — десять наиболее интересных технологических стартапов, которые развиваются в разных сферах и находятся сейчас в стадии активного роста.

Олег Шилов

Рабочие руки 2.0 Основатель: Олег Шилов

Идея: онлайн-сервис, который упрощает и ускоряет процесс найма неквалифицированного персонала

Инструмент «Калькулятор» помогает выбирать тип работников (грузчики, разнорабочие, уборщики), количество рабочих рук и количество часов, которое понадобится на выполнение задач, а также указывать, нужен ли грузовой автомобиль . Исходя из этих параметров, сервис рассчитывает стоимость услуг. Далее клиент размещает заказ удобным ему способом, сервис автоматически находит и направляет клиенту сотрудников в указанное место и назначенное время. Взаимоотношения клиента и работника в процессе исполнения заказа регламентируются сервисом: схема работы не позволит заказчику не оплатить заказ, а работнику не выполнить задачи без финансовых санкций. Сервис работает и как приложение, которое можно бесплатно скачать для устройств с операционной системой Android и iOS. Сервис используют порядка 180 клиентов, которые принесли более 400 заказов. Выручка компании составляет 1,8 млн рублей. Привлеченные средства: на разработку, доработку, переработку и проверку гипотез создателям проекта понадобилось около 1,5 млн рублей. Они продолжают вкладывать деньги в разработку и маркетинг, вышли на самоокупаемость.

Планы на будущее: вывести компанию на московский рынок и получить от 8 до 10 млн рублей выручки за 3-4 месяца. Продолжить автоматизацию процесса в цепочке «клиент-сервис», поскольку в настоящее время большинство клиентов заказывает услуги по телефону, что тормозит компанию. В долгосрочной перспективе — создать международный сервис для корпоративных клиентов, с помощью которого нажатием одной кнопки за три минуты можно собрать рабочую бригаду из любого количества человек.

Алексей Черепахин

TVIL.ru Основатель: Алексей Черепахин

Идея: сервис бронирования отелей, квартир и домов посуточно

От похожих онлайн-платформ отличается тем, что через него можно забронировать жилье в городах Крыма, Краснодарского края и других курортных городах России с комиссией 0% для туристов . Сервис поможет найти и выбрать подходящий вариант из 84 тыс. возможных, а заодно пообщаться с хозяином жилья напрямую и получить реальные отзывы от тех, кто снимал номер или дом ранее. На сайте можно смотреть популярные места отдыха и заранее спланировать бюджет поездки. Вложения: на старте Алексей Черепахин вложил более 5 млн рублей личных средств. Без внешних инвестиций стартап вышел на оборот броней свыше 300 млн рублей в месяц. Создатели пока не привлекали средства, но сейчас находятся в поиске финансовой поддержки, в том числе от фондов. Проект прибыльный с 2014 года.

Планы на будущее: вырасти как минимум в десять раз по текущему направлению, а также запустить новые направления по купле-продаже и долгосрочной аренде жилья.

Михаил Лапушинский

НДФЛка Основатели: Дмитрий Костальгин, Михаил Лапушинский

Идея: сервис помогает правильно заполнять и сдавать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ

На каждом этапе можно консультироваться с личным налоговым экспертом или предоставить всю работу ему онлайн. У проекта есть два вида партнерских программ. Первая рассчитана на владельцев бухгалтерских и налоговых интернет-сообществ, тематических порталов, e-mail-рассылок, которые хотят превратить своих посетителей в клиентов. Банки, финансовые компании, застройщики, медицинские и образовательные учреждения могут участвовать во втором виде программы. Их клиенты будут получать скидки на услуги до 13% за счет государства без потери маржинальности. Сейчас сервисом пользуется более 400 тыс. клиентов, из них 40 тыс. платных. Выручка составляет около 60 млн рублей. Привлеченные средства: на старте создатели вложили около 10 млн рублей, в 2015 году привлекли 1,4 млн рублей от ФРИИ за долю в 5%.

Планы на будущее: в 2019 году увеличить вдвое объем услуг, расширить партнерскую сеть, а также запустить услугу онлайн-кредитования под получение налогового вычета.

Сергей Скиба

Mindscore Основатель: Сергей Скиба

Идея: онлайн-профайлер клиентов. Анализирует цифровой след клиента (социальная и деловая активность, эмоциональные триггеры, кредитный рейтинг и т.д.) и профиль личности (модель принятия решений, платежная дисциплина, соответствие профилю должности и т.д.).

С помощью машинного обучения технология позволяет находить сильные связи между психологическими особенностями клиента и его поведением в цифровой среде. Таким образом, сервис, без участия человека строит психологический портрет личности клиента, составляет и анализирует модель компетенций психотипирования . Это помогает увеличивать конверсию из звонка в заявку, из встречи в продажу, повышать отклик на рекламные сообщения и усиливать ценностное предложение. В среднем оценка длится 10 секунд, а ее достоверность составляет 83%. Сервис можно использовать в сфере продаж и маркетинга, в управлении персоналом и оценке рисков. Компания начала продажи в мае 2018 года, однако уже реализовала три крупных проекта на сумму более 750 тыс. рублей и заключила договоры на такую же сумму. Основные сегменты продаж — банки, е‑commerce, медиа. Также команда ориентируется на страховые и риелторские услуги, услуги недвижимости, интертейнмент, образование и телеком. Привлеченные средства: первым инвестором стал сам основатель, он вложил в технологию около 1 млн рублей. Также на развитие команда привлекла 2,5 млн рублей из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2018 году ФРИИ инвестировал 40 тыс. долларов.

Планы на будущее: в начале 2019 года компания предоставит пользователям возможность самостоятельно составлять свои психологические профили без анкетирования, а также подбирать себе бизнес-партнеров, друзей или любимого человека по схожести характеров.

Татьяна Ильчишина и Александра Монмар

TiLcher Основатели: Татьяна Ильчишина и Александра Монмар

Идея: маркетплейс нового поколения для онлайн- и офлайн-покупок, где стилисты и fashion-блогеры со всей России рассказывают покупателям о новых магазинах, советуют правильные сочетания в одежде и сообщают о распродажах

Сервис ломает стереотип о том, что для красивого и стильного образа требуются большие расходы, а стилист — это дорогое удовольствие. Сервис объединяет все магазины и предлагает покупателям решение — образ, собранный стилистом . Также в приложении можно купить готовый образ в один клик. «Наш проект — отражение нас, мы им живем и уверены, что TiLcher будет полезным помощником в мире шопинга для всех», — делятся создатели. Поскольку сервис еще не запустился в полную силу, на тестовых продажах в ручном формате проект зарабатывает 50 тыс. рублей в месяц. Вложения: в разработку приложения создатели вложили 1 млн рублей.

Планы на будущее: к 2019 году подключить всю Россию, далее выйти на страны ближнего зарубежья, Европу, США.

Евгений Львов

Fasten Основатель: Евгений Львов

Идея: онлайн-агрегатор такси c единой IT-платформой для пользователей (чтобы быстро передвигаться по городу) и для перевозчиков (чтобы зарабатывать на собственном автомобиле).

Входит в группу компаний «Везет». Мобильное приложение было создано командой разработчиков из Краснодара и запущено в Бостоне в 2016 году. Сегодня сервис развивается в нескольких городах Краснодарского края и совершенствует IT-платформу. Своим главным принципом Fasten провозглашает «Ближе к людям»: компания считает приоритетом интересы своих клиентов. Причем не только многочисленных пользователей мобильного приложения для заказа такси, но и водителей . Непопулярное у мировых гигантов отношение к таксисту как к собственнику своего маленького бизнеса перевозок стало эффективным на старте в США. Вместо большого процента Fasten получал скромную фиксированную сумму с каждого заказа, сейчас в России для водителей существуют различные тарифы для доступа к системе. Сегодня сервисы группы компаний «Везёт» обрабатывают более 1 млн заказов ежедневно в 120 городах России, а также Казахстана, Украины и Чехии. Привлеченные средства: в 2016 году компания UFG Private Equity и фонд Almaz Capital вложили в стартап 10 млн долларов. В конце 2017 года Fasten («Такси Сатурн» и RedTaxi) и RuTaxi («Везёт» и «Лидер») объединились и получили чуть менее 100 млн долларов от UFG Private Equity. Новый раунд акционерного финансирования предполагает инвестиции до 200 млн долларов.

Планы на будущее: войти в мировой топ-5 по количеству заказов в сутки среди приложений для поездок по требованию (ride on demand). Сейчас идет техническое совершенствование IT-платформы для обработки заказов по всей стране.

Вячеслав Холодченко и Анастасия Чухиль

Magrotech Основатели: Вячеслав Холодченко, Анастасия Чухиль

Идея: сервис помогает оптимизировать затраты на удобрения

Механика такова: сначала специалисты собирают данные о почвах, используемых удобрениях и количестве подкормок, проводят агрохимический анализ. Далее сервис на основе научных методик и расчетов создает рекомендации по внесению удобрений, а затем специалисты находят оптимальный способ увеличения урожайности основных сельскохозяйственных культур . По итогу они предоставляют рекомендации с научным и экономическим обоснованием. Специалисты Magrotech поднимают прибыльность земледелия от 3 до 35 тыс. рублей с каждого гектара обрабатываемой пашни, что делает земледелие прибыльным бизнесом. Проект начал сотрудничать с «Мираторгом», крупной агропромышленной компанией и производителем мяса. Привлеченные средства: 5 млн рублей, в том числе инвестиции ФРИИ — 2,5 млн рублей летом 2018 года. На следующем этапе стартап планирует привлечь 20 млн рублей.

Планы на будущее: в 2019 году компания планирует продать на 40 млн рублей, а также выйти на рынок США, Бразилии, Канады и Австралии. В 2020 году — масштабировать технологию на мировой рынок, а в 2021-м — продать на 1 млрд.

Игорь Красюк

LiveDune Основатель: Игорь Красюк

Идея: сервис анализирует активность в социальных медиа и предоставляет статистику

Крупнейший рейтинг блогеров Instagram, LiveJournal, «ВКонтакте», YouTube и Twitter России, Украины, Республики Беларусь и других стран. С помощью LiveDune блогеры могут привлекать рекламодателей к своим аккаунтам, а также участвовать в тематических рейтингах . SMM-агентства имеют возможность отслеживать статистику своих и чужих аккаунтов до 100 одновременно и получать отчеты в удобном формате. Бизнес также может видеть статистику своих и чужих аккаунтов и анализировать упоминания в социальных сетях, а также искать блогеров для активаций. Сейчас выручка компании составляет 2,5 млн рублей. В числе ее клиентов — «Билайн», «Делимобиль», «Тинькофф Банк», «Фонбет», Faberlic, Black Star Inc. и другие. Привлеченные средства: в 2017 году ФРИИ инвестировал 900 тыс. рублей в стартап.

Планы на будущее: стартап нацелен на работу с брендами и агентствами.

ФРИИ не только инвестирует, но и организует обучающие семинары. На бизнес-интенсивах Harvest, например, рассказывают о ключевых методиках быстрого запуска и индивидуально работают с каждым стартапом.

Кирилл Литвинов

Dpo.online Основатель: Кирилл Литвинов

Идея: агрегатор образовательных программ

Создан для физлиц и компаний (b2c, b2b, b2g), которым необходимо обучение по новой профессии или повышение профессионализма в интересующей сфере . Всего агрегатор представляет более 300 онлайн-курсов по 10 направлениям. Это программы профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации. Партнерами проекта выступают государственные вузы и частные образовательные организации, которые продвигают свои программы обучения на сайте-агрегаторе dpo.online. Команда делает акцент на дистанционном формате обучения. За последние два года проект вышел на самоокупаемость. Сегодня платформой пользуется 5,5 тыс. человек, средний чек — 15 тыс. рублей. Привлеченные средства: объем поступлений в месяц за последние два года колебался от 300 тыс. рублей до 2,5 млн рублей.

Планы на будущее: к 2019 году команда планирует увеличить прибыль в два раза, а к 2021-му — заработать 11,3 млн рублей и привлечь 35 тыс. клиентов. Сейчас проекту необходимы экспертная поддержка и инвестиции (5 млн рублей на 6 месяцев), а также b2b-продажи и выход на международный рынок.

Виталий Олейничук

Disfood Создатели: Виталий Олейничук

Идея: платформа-экосистема рынка FMCG для коммуникации производителей, дистрибьюторов, магазинов продуктов питания и оказания им полного спектра услуг по принципу «единого окна»